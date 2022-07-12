بايدن يريد تعميق اندماج إسرائيل في الشرق الأوسط

قال البيت الأبيض، الاثنين، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن يرغب في استغلال زيارته للشرق الأوسط هذا الأسبوع لتعميق اندماج إسرائيل في المنطقة، وسيعمل على إحراز تقدم في العلاقات الطبيعية بين إسرائيل والسعودية.

وأوضح مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان أن من المرجح أن يستغرق أي تطبيع بين إسرائيل والسعودية وقتا طويلا، لكن بايدن سيتطلع إلى إحراز تقدم خلال زيارته لإسرائيل والسعودية.

وقال سوليفان إن الرئيس بايدن سيشارك في قمة رباعية افتراضية مع زعماء إسرائيل والإمارات والهند خلال جولة في الشرق الأوسط هذا الأسبوع.

وأضاف سوليفان للصحافيين أن القمة ستركز على الأمن الغذائي.

(رويترز)