الروابط: صدور الجزء الثاني من كتاب ” بغداد التاريخ”

صدر الجزء الثاني من كتاب ” بغداد التاريخ “عن مركز الروابط للبحوث والدراسات صدر الجزء الثاني من كتاب (بغداد التاريخ) للمؤرخ الاكاديمي أ.د محمد مظفر الادهمي ، ويغطي الفترة من الاحتلال البريطاني للعراق في نهاية الحرب العالمية الاولى عام 1918 ،وتأسيس الدولة العراقية وحتى دخول العراق عصبة الامم دولة مستقلة عام 1932 ، وكان الجزء الاول من الكتاب قد تناول تاريخ مدينة بغداد منذ تأسيسها على يد الخليفة ابو جعفر المنصور الى نهاية الحكم العثماني .الكتاب في الاصل برنامج تلفزيوني وثائقي اعده وقدمه المؤلف من على شاشة قناة التغيير الفضائية ، ويمكن مشاهدة حلقاته من خلال رابط يوتيوب مثيت في نهاية الكتاب.

مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية