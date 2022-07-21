ما مستقبل أنظمة الطائرات المسيرة العسكرية؟

أصدرت خدمة أبحاث الكونغرس، وهي مؤسسة فكرية غير حزبية تعد التقارير للكونغرس الأميركي، مؤخراً وثيقة تصف ما يمكن أن يكون عليه مستقبل أنظمة الطائرات المسيرة والدور الذي قد تلعبه في المستقبل.

وحسب تقرير نشرته مجلة «The National Interest»، حدد أحد الأقسام الأكثر إثارة للاهتمام في الوثيقة الأدوار التي يمكن أن تلعبها الطائرات المسيرات، وشرح «الأدوار والمهام المحتملة لأنظمة الطائرات دون طيار في العمليات العسكرية المستقبلية. وهي تشمل إعادة التزود بالوقود في الجو، والقتال جواً، والبحث القتالي والإنقاذ، والقصف الاستراتيجي، والقيادة والسيطرة على إدارة المعركة، وقمع وتدمير الدفاعات الجوية للعدو، والحرب الإلكترونية».

إعادة التزود بالوقود

وقالت الوثيقة إن وضع المسيرات للعمل في إعادة تزويد الطائرات الأخرى بالوقود – لا سيما في مهمات المسافات الطويلة كما هو الحال في المحيط الهادي – «يمكن أن يقلل من التهديد الذي تتعرض له الناقلات النفط التقليدية». وأضافت أن البحرية الأميركية «تشتري الطائرات دون طيار MQ – 25 Stingray لتنفيذ تلك المهام».

وأوضحت الوثيقة أيضاً أن وكالة مشاريع الأبحاث الدفاعية المتقدمة، والمعروفة باسم «DARPA»، «أجرت أيضاً بحثاً لاختبار مدى ملاءمة المسيرات RQ – 4 Global Hawk كمنصات للتزود بالوقود طويلة التحمل، لكن الجيش لم يطور بعد المتطلبات الرسمية لهذا الدور».

قتال جو/ جو

ومن المجالات الأخرى ذات الأهمية الكبيرة العمليات الجماعية التي تعمل فيها الطائرات الموجهة جنباً إلى جنب مع الطائرات دون طيار ولكنها مسلحة، ومن المحتمل أن تصل إلى المناطق عالية الخطورة نيابة عن الطيار.

وحسب الوثيقة، هذه الفكرة هي «محور برنامج Skyborg للقوات الجوية الأميركية ونظام فرق القوة الجوية، الذي يخضع لتجارب في أستراليا. تعتمد المفاهيم الأخرى على نموذج أكثر استقلالية، حيث تقوم المسيرات بإخلاء المجال الجوي قبل مهاجمة المقاتلات التقليدية أو القاذفات».

البحث والإنقاذ

ولفتت الوثيقة إلى أنه بفضل «القدرة على التحمل والحجم (طاقم من الصفر)» للمسيرات، يمكنهم التفوق في بيئة شديدة الخطورة. بالإضافة إلى ذلك، «قد يقبل القادة العسكريون احتمالاً أكبر لخطر استنزاف الطائرات دون طيار في هذه المواقف. مثل هذه العوامل يمكن أن تمكن الجيش من تثبيت أنظمة الطائرات دون طيار بالقرب من الخطوط الأمامية من الطائرات المأهولة، مما قد يقلل الوقت اللازم لتحديد وإجلاء الأفراد».

الشحن وإعادة الإمداد

أشارت الوثيقة أيضاً إلى «Silent Arrow»، وهي طائرة شراعية من دون طيار شبه مستقلة تم إطلاقها من طائرات الشحن. في المستقبل، يمكن استخدام مجموعة متنوعة من الأنظمة لإنزال كميات كبيرة من البضائع إلى مواقع بعيدة حول العالم.

الشرق الاوسط