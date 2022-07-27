وفد إسرائيلي إلى روسيا لأول مرة منذ بدء أزمة “الوكالة اليهودية”

يغادر وفد إسرائيلي إلى العاصمة الروسية، موسكو، مساء الأربعاء، لأول مرة منذ بدء الأزمة بين البلدين على خلفية التحرك الروسي لحظر الوكالة اليهودية.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في تصريح مكتوب: “بإيعاز من رئيس الوزراء يائير لبيد وبتنسيق مع السلطات الروسية، سيغادر هذا المساء الوفد الإسرائيلي إلى موسكو لعقد لقاءات مع الجهات الروسية المعنية”.

وكانت إسرائيل قد قررت، الأحد، إرسال وفد إلى موسكو بعد قرار وزارة العدل الروسية الطلب من القضاء حظر أنشطة الوكالة اليهودية.

ولكنّ هيئة البث الإسرائيلية، أشارت في حينه إلى أن روسيا لم توافق على قدوم الوفد القانوني الإسرائيلي، حتى إعلان مكتب رئيس الوزراء الأخير.

وبرزت في الأيام الأخيرة أزمة “إسرائيلية روسية” بعد طلب وزارة العدل الروسية من القضاء وقف عمل الوكالة اليهودية في روسيا.

وزاد من تفاقم الأزمة تسريب مسؤولين إسرائيليين قائمة من الردود الإسرائيلية المحتملة على القرار الروسي المتوقع، بما فيها إمكانية استدعاء السفير الإسرائيلي في موسكو للتشاور.

(الأناضول)