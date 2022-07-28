بوتين يضغط على إردوغان لتزويده بمسيرات تركية

يضغط الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على نظيره التركي، رجب طيب إردوغان، للحصول على طائرات تركية من دون طيار، تستعملها أوكرانيا في حربها ضد موسكو.

ونقلت شبكة “سي أن أن ترك“، أن إردوغان ذكر أثناء اجتماعه مع أعضاء اللجنة التنفيذية المركزية لحزب العدالة والتنمية، أن بوتين اتصل به مؤخرا بشأن إنشاء مصنع “بايكار” للطائرات بدون طيار في روسيا.

وقال إردوغان خلال الاجتماع: “بوتين يقول: دعونا نعمل مع “بايكار””، وفقا للشبكة.

و”بايكار” هي شركة مصنعة للطائرات من دون طيار تقع في تركيا، وزودت أوكرانيا بطائرات بدون طيار ، وسط حرب البلاد المستمرة مع روسيا.

ويأتي تقرير الشبكة بعد فترة وجيزة من نفي الرئيس التنفيذي للشركة أي نية لتوفير الأسلحة لروسيا.

وقال سلجوق بيرقدار لشبكة “سي أن أن”: “لم نسلمهم أو نزودهم بأي شيء، ولن نفعل شيئا من هذا القبيل لأننا ندعم أوكرانيا، وندعم سيادتها، ومقاومتها من أجل استقلالها”.

وكانت أوكرانيا أشارت إلى أن الطائرات المسيرة التركية التي كانت تمتلكها في بداية الحرب أبلت بلاء حسنا ضدّ القوات الروسية.

وبينما دانت تركيا الغزو الروسي لأوكرانيا، حاولت أيضا القيام بدور الوسيط بين الجانبين ولم تنضمّ إلى العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة والاتّحاد الأوروبي على موسكو.

وكانت أوكرانيا أعلنت أنّ لديها نحو 20 طائرة مسيّرة “تي بي 2” في بداية الحرب.

ويقول خبراء إن أوكرانيا لا تزال تتلقى شحنات من الطائرات المسيرة التركية، وهو أمر لم تؤكده أنقرة.

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