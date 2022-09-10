مساعدة مالية أوروبية جديدة لأوكرانيا

براغ – أعطى وزراء المال الأوروبيون الـ27 الضوء الأخضر الجمعة لتقديم مساعدة جديدة بقيمة خمسة مليارات يورو لأوكرانيا لمواجهة تداعيات الحرب.

وتتخذ هذه المساعدة شكل قرض، واقترحتها المفوضية الأوروبية. وتمثل الشريحة الثانية من حزمة لا تتعدى تسعة مليارات يورو لعام 2022 أعلنتها في مايو رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.

وقال وزير المال التشيكي زبينك ستانجورا بعد اجتماع في براغ مع نظرائه في الاتحاد الأوروبي “سيتم استخدام القرض الجديد بقيمة خمسة مليارات يورو لعمل الدولة الأوكرانية اليومي والبنى التحتية الحيوية في البلاد كالمدارس والمستشفيات”.

وكانت الدول السبع والعشرون وافقت في الثاني عشر من يوليو على مساعدة أولية بمليار يورو في إطار هذه “المساعدة المالية الكلية”. وتم صرف هذا المبلغ مطلع أغسطس.

ووعد ستانجورا الجمعة بالعمل على “التوصل إلى اتفاق سريع بشأن توفير مبلغ الثلاثة مليارات يورو المتبقية”.

والدول الأعضاء منقسمة حول سبل تأمين هذا المبلغ مما يؤخر العملية. وأقر الوزير التشيكي الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي منذ يوليو “علينا أن نتفق على التوزيع بين القروض والمساعدات”.

أوكرانيا تحتاج إلى خمسة مليارات دولار شهريا لضمان استمرار دوران عجلة اقتصادها المتضرر بسبب الهجوم الروسي

ووفق بيان مشترك للحكومة الأوكرانية والمفوضية الأوروبية والبنك الدولي نُشر الجمعة، تبلغ تكلفة إعادة إعمار أوكرانيا وإنعاش اقتصادها نحو 350 مليار دولار في حال توقف اليوم النزاع الدائر بينها وبين روسيا.

وهذا أول تقييم كامل لوضع الاقتصاد الأوكراني وللأضرار التي نجمت عن النزاع منذ بدء الغزو الروسي للبلاد في فبراير، ويتيح “تبيان الاحتياجات المالية وإيجاد خارطة طريق من أجل إعادة الإعمار”.

والتكلفة أكبر بمقدار مرة ونصف المرة من إجمالي الناتج المحلي الأوكراني المسجل في العام 2021، ويفترض تخصيص نحو ثلثها أي 105 مليارات دولار لتأمين الاحتياجات الأكثر إلحاحا في السنوات الثلاث المقبلة.

وتشمل هذه التكلفة الأضرار التي ألحقتها المعارك بالبنى التحتية والمنشآت السكنية والصناعية، خصوصا في شرق البلاد وجنوبها وتقدّر بـ97 مليار دولار. وبحسب نائبة رئيس البنك الدولي لشؤون أوروبا وآسيا الوسطى آنا بييردي تتيح هذه التقديرات “تحديد أولويات الإنعاش بما يمكننا في الوقت نفسه من مواصلة دعم تشغيل الخدمات الأساسية” وفي مقدّمها الصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية.

وتحتاج أوكرانيا إلى خمسة مليارات دولار شهريا لضمان استمرار دوران عجلة اقتصادها وسط الحرب الدائرة على أراضيها، وفق ما أعلن وزيرها للمال سيرغي مارتشنكو في مايو.

ومكّنت جهود دولية بذلتها دول مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي من جمع 39 مليار دولار.

العرب