هل حان الوقت ليفتح الناتو أبوابه على مصراعيها؟

كانت قمة الناتو التى انعقدت في يونيو 2022 في مدريد، حدثا تاريخيا بكل المقاييس ردا على التدخل الروسي في أوكرانيا والعدوان الأوسع نطاقا ضد أوروبا، حيث كشف حلف الناتو النقاب عن مفهوم استراتيجي قوي جديد، ودعا فنلندا والسويد للانضمام إلى الحلف. إنها لحظة تاريخية للبلدين المحايدين تقليديا وبيان رئيسي لسياسة “الباب المفتوح” للحلف. ومع ذلك، فإن المصير الغامض للبلدين الأكثر معاناة من العدوان الروسي يلوح في الأفق في كل من أوكرانيا وجورجيا. وقد عُدت الدولتان بالعضوية في الحلف خلال قمة حلف الناتو عام 2008 في بوخارست برومانيا. ومع ذلك ، لا تزال كلتاهما خارجه. والآن، فإن الخسائر البشرية والمادية الهائلة الناجمة عن حرب الإبادة الجماعية والإمبريالية الجديدة التي تشنها روسيا في أوكرانيا قد وضعت وعود حلف شمال الأطلسي الموسعة وغير المحققة في إغاثة شاملة فى وضع مخز لا يمحى. وبسبب الغموض الذي حجبته الجوانب الفنية الغامضة، كان من الواضح أن فشل الحلف في تزويد أوكرانيا وجورجيا بمسار ملموس للعضوية كان دعوة غير مقصودة، لكن يمكن التنبؤ بها إلى الهجوم الروسي.

وبينما يدافع الأوكرانيون عن وطنهم باستماتة، فإن الفقر الأخلاقي والاستراتيجي لانضمام أوكرانيا المؤجل أصبح مكشوفا. ويتعين على حلف شمال الأطلسي وأعضائه الآن أن يدركوا تكلفة النهج السلبي، وأن يعيدوا التفكير في الغرض التأسيسي للحلف. لم يكن المقصود من الكتلة أبدا أن تكون ناديا ريفيا حصريا للأغنياء والأقوياء، بل كانت مرفأ للضعفاء والمعرضين للخطر، ويجب أن تكون مرة أخرى.

في أبريل الماضي، بينما كنت أراقب الانتخابات البرلمانية المجرية، رأيت الأزمة الإنسانية المفجعة على حدود أوكرانيا مع المجر وسلوفاكيا، رأيت أطفالا سافروا مسافات طويلة مع أسرهم، وهم يمسكون بتذكارات الوطن الصغيرة، والتقيت بالأوكرانيين الذين سافروا ذهابا عبر الحدود ، وجلبوا الإمدادات من الاتحاد الأوروبي إلى المدن الغربية الأوكرانية، ورأيت إنسانية المتطوعين وهم يقدمون قدرا من الراحة والترحيب باللاجئين المتعبين الذين وصلوا أخيرا إلى بر الأمان على حدود الاتحاد الأوروبي. لكن ما لم أره هو أي حواجز كبيرة أو صروح جغرافية تشير إلى الخط الذي يخاطر فيه الناتو، من جانب، بحرب نووية للدفاع عن أعضائه، وعلى الجانب الآخر، في أوكرانيا لن يحدث ذلك.

في الولايات المتحدة وأوروبا، يتم التعامل مع المناقشات حول الحدود بين الناتو وبقية القارة الأوروبية على أنها سمات غير قابلة للتغيير جغرافيا كما لو أنها قدر محتوم ، وكما لو أن بعض الدول والشعوب تمنح القدر الإلهي في الانضمام للمنتخب الأوروبي الأطلسي النادر. وغالبا ما كانت القرارات التي اتخذت في الفترة التي سبقت الحرب بغرض المساعدات الحيوية أو تقديم ضمانات أمنية مبررة على أساس عدم عضوية أوكرانيا في حلف الناتو، على الرغم من أنه لم يتم توفير مسارات ملموسة للحلف، على الرغم من إعلان عام 2008.

كثيرا ما كانت الفكرة القائلة إن أوكرانيا وجورجيا غير مستعدتين أو غير قادرتين على تلبية المعايير الفنية لحلف الناتو حجة إشكالية. لم يضع حلف الناتو في أي وقت من الأوقات معايير تقنية صارمة للعضوية -معايير واضحة وقابلة للتحقيق للدخول- وكان من الممكن أن يؤدي القيام بذلك إلى المخاطرة بأوكرانيا وجورجيا في اجتياز الحشد، مما قد يحرج البلدان التي كانت تعارض بشكل قاطع انضمامهما.

من الناحية الواقعية، كان توسيع حلف شمال الأطلسي دائما قرارا سياسيا. وقد تم إدخال تركيزات أكثر حداثة على “الاستعداد” التقني والعملية بعد الحرب الباردة لتضخيم تحول الناتو من حصن الحرب الباردة إلى حامل للقيم الأوروبية الأطلسية وإدارة الطلب المزدهر في أوروبا الشرقية على العضوية.

ولكن اليوم، أصبح تهديد موسكو للسلام في أوروبا واضحا جدا مرة أخرى – وبشكل مدمر في أوكرانيا، وكذلك في جورجيا. وردا على ذلك، ينبغي لحلف شمال الأطلنطي أن يتغير مع المشهد الاستراتيجي عندما تحترق أوكرانيا وغيرها من الشركاء المهددين.

فمع التوسع العدواني، يعتبر حلف الناتو عموما أشبه بالحديقة ذات الأسوار – معقلا محميا للسلام النسبي والازدهار والقدرة على التنبؤ. ومع ذلك، فإن هذه السمعة تجُبُّ الثورة الاستراتيجية الزلزالية التي مثلها تأسيس الناتو وتوسعه المبكر بقوة في العصر النووي ومواجهة التوسع السوفيتي بعد حربين قاريتين مروعتين في النصف الأول من القرن العشرين، حيث سعت الولايات المتحدة إلى إنشاء هياكل لوقف الدورات المدمرة في أوروبا من حرب القوى العظمى. وفي مواجهة الخطر الحقيقي للإمبريالية السوفيتية والحرب العالمية الثالثة المحتملة، أنشأ حلف شمال الأطلسي ملاذا محميا حول أكثر بلدان أوروبا تهديدا وفقرا.

وقال الرئيس هاري ترومان قبل عام واحد فقط من تأسيس حلف شمال الأطلسي “إن تصميم الدول الحرة في أوروبا على حماية نفسها سيقابله تصميم متساو من جانبنا على مساعدتها”.

ولإنشاء الجنة القائمة على القواعد في أوروبا الحديثة، رسمت الولايات المتحدة وأقرب حلفائها خطا في مواجهة التوسع السوفيتي، وقالت: لا مزيد من ذلك. وعلى الرغم من عناء الحرب والمهمة الشاقة المتمثلة في إعادة الإعمار، جمع مؤسسو شمال الأطلسي قوتهم العسكرية وتصميمهم السياسي، فضلا عن المخاطرة بحرب عالمية ثالثة في الدفاع عن أوروبا.

لم تكن البلدان التي انضمت إلى الاتحاد الأوروبى هى جميع القوى العسكرية من الدرجة الأولى، أو الديناموهات الاقتصادية، أو الديمقراطيات المستقرة، وكان العديد منها غير مستقر سياسيا، ومستنزفا عسكريا، ومكسورا اقتصاديا، والعديد منها، مثل البرتغال وإسبانيا، كانت ديكتاتوريات عسكرية. المقاتلون القاريون الرئيسيون في الحرب العالمية الثانية – ألمانيا وفرنسا وإيطاليا – دمروا حرفيا بسبب الحرب واستغرقوا عقودا للتعافي.

ومع ذلك، لم تجادل الولايات المتحدة وأعضاء الناتو الأصليون الآخرون إلى ما لا نهاية حول تقلبات أوراق الاعتماد الديمقراطية للشريك المهدد أو استيعابه لمختلف الإصلاحات التقنية أو العسكرية. وقبلوا عموما الدول الأوروبية التي سعت إلى حماية واشنطن وتوجهها الغربي. لم يكن هذا بسبب اللامبالاة الغربية بالديمقراطية، بل كان اعترافا بأن التحول الديمقراطي في ظل تهديد سوفيتي وشيك كان مستحيلا بشكل أساسي، وأن البلد الذي ابتلعته أجندة موسكو الإمبريالية ليس لديه فرصة لتقرير المصير الحقيقي – ناهيك عن الديمقراطية.

وبالحديث عن هدف حلف الناتو، فإن الولايات المتحدة آنذاك وصفت بحسب وزير الخارجية دين آتشيسون، المشروع بأنه “مصمم للمساهمة في استقرار ورفاهية الدول الأعضاء من خلال إزالة الشعور المؤرق بانعدام الأمن” الذي تشكله التوسعية السوفيتية.

استغرق الأمر بعض الوقت، لكن الاستراتيجية حصدت ثمارها. وتحت مظلة حلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة النووية، تم تجنب حرب القوى العظمى، وإضفاء الطابع الديمقراطي على أوروبا وازدهارها، وتفكيك الاتحاد السوفييتي وعلامته التجارية الاستعمارية، ما أدى إلى تحرير عشرات الملايين من الناس.

ومع دخول روسيا مرة أخرى خضم الاستبداد والنزعة العسكرية التوسعية، فإن الظروف التي رافقت تأسيس حلف شمال الأطلنطي مألوفة للغاية. إن العدوان الروسي في قلب أوروبا حقيقة لا جدال فيها –كما تشهد بوضوح الأراضي الأوكرانية الغارقة في الدماء– وليس هناك سبب للاعتقاد أو توقع توقف موسكو حتى إن لم يتم وقفها.

يجب على الناتو أن يلبي متطلبات هذه اللحظة. إن التردد بشأن الجوانب الفنية في وقت السلم يتحدى الغرض الأصلي لحلف شمال الأطلسي المتمثل في تأمين أوروبا من شبح أجندة موسكو الإمبريالية العنيفة. هذه ليست عودة إلى الحرب الباردة، لكنها ليست أقل نضالا حضاريا ضد ديكتاتورية عسكرية في موسكو. هذا التهديد واضح وموجود بشكل خاص لملايين الأوكرانيين والجورجيين الذين لم يكن لديهم خيار سوى المعاناة على الجانب الخطأ من مسارات القطارات الجيوسياسية.

يجب على الناتو العودة إلى جذوره وفتح أبوابه لأولئك المعرضين لخطر افتراس روسيا في أوروبا كافة. كيف يمكن القيام بذلك؟ تتطلب قرارات حلف شمال الأطلسي، بما في ذلك العضوية، توافقا في الآراء. إن الانتقال إلى سياسة الباب المفتوح في زمن الحرب سوف يتطلب تحولا كبيرا في التفكير. فمن ناحية، ينبغي على الولايات المتحدة، باعتبارها الضامن النهائي للقوة العسكرية لحلف شمال الأطلسي، أن تتخذ خطوات لتوفير مساعدة أمنية قوية وضمانات للشركاء المهددين – مثل تلك الوعود التي قدمتها لفنلندا والسويد حتى يكتمل انضمامهما – وتشجيع الحلفاء الآخرين ذوي التفكير المماثل على أن يفعلوا الشيء نفسه.

بالمثل، فإن نزاع الناتو بشأن النزاعات الإقليمية المعلقة – التي غالبا ما تنشئها موسكو أو تدعمها – يجب ألا يمثل مشكلة بشكل رسمي. ولا ينبغي مكافأة روسيا على زراعة ودعم الحركات الانفصالية العنيفة التي تحصن البلدان الأم من الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي. إن التدخل والعدوان الروسيين يظهران ضرورة حماية حلف شمال الأطلسي، وهذا أمر بسيط من حيث المبدأ، لكنه صعب -من المسلم- به في السياسة وسط حرب مشتعلة.

كيف يمكن لأوكرانيا الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي دون إثارة صراع عالمي؟

أولا- يمكن للولايات المتحدة وحلفائها جميعا بذل المزيد من الجهد لضمان هيمنة أوكرانيا العسكرية على أراضيها والفوز في حرب استقلالها، وتتطلب الفجوات الغامضة التي تقوض سياسات العقوبات الغربية الاهتمام، مثل استمرار الاعتماد الأوروبي على الطاقة الروسية، والواردات الأمريكية من الصلب الروسي، والدور المتنامي للصين ودول أخرى في الشرق الأوسط وأوراسيا وآسيا (بما في ذلك الأصدقاء والشركاء)، لتجاوز أو تخفيف تأثير العقوبات التجارية الدولية.

بالمثل، يجب وضع حد لتردد الولايات المتحدة بشأن تسليم الأسلحة الثقيلة والذخائر إلى أوكرانيا. فقد أدى تسليم المدفعية الأمريكية ومنصات نظام صواريخ المدفعية عالية الحركةM142 (HIMARS) إلى تغيير زخم الصراع بالكامل في الأسابيع الأخيرة، والمزيد من الذخائر بعيدة المدى وقدرات الطائرات الغربية السريعة يمكن أن تساعد أوكرانيا على توسيع المبادرة ضد القوة المهاجمة الروسية ذات القدرة العسكرية العالية.

ثانيا- يمكن للولايات المتحدة أن تفكر في توسيع مظلتها النووية فوق أوكرانيا لمحو ميزة روسيا النووية وأي إغراء قد تضطر إليه لاستخدام الأسلحة النووية مع تزايد الخسائر التقليدية الروسية. إن القيام بذلك لن يكون سوى بيان أقوى وأكثر وضوحا للسياسة الأمريكية الحالية بأن استخدام روسيا لأسلحة الدمار الشامل ضد أوكرانيا سيكون “غير مقبول تماما” و “ينطوي على عواقب وخيمة”، كما قال الرئيس الأمريكي جو بايدن بالفعل. وفي مواجهة مثل هذا الاحتمال المروع، يمكن للغرب أن يكون أكثر وضوحا بشأن الجوانب السلبية الواضحة لمثل هذه الاستراتيجية، التي من شأنها أن تنتهك في حد ذاتها العقيدة النووية الروسية.

ثالثا- يمكن للولايات المتحدة، بل ينبغي عليها، أن تجري مناقشات حول ضمانات أمنية معينة للمناطق الحرة في أوكرانيا، مثل توفير الأسلحة الغربية الأكثر تقدما أو تغطية الدفاع الجوي الغربي المباشر. وبالنسبة لجورجيا، وحتى بالنسبة لبلد مثل مولدوفا إذا اختارت ذلك، فإن الأمر أكثر وضوحا هو توفير الدعم والضمانات الأمنية على المناطق غير المحتلة.

وأخيرا، ينبغي أن تظل المبادئ الديمقراطية مطلبا أساسيا لمنظمة حلف الناتو. وعلى الرغم من أن مقتضيات اللحظة الراهنة قد لا تسمح بترف انتظار التحول الديمقراطي المثالي قبل دخوله، إلا أنه يمكنه، بل وينبغي له، أن ينشئ آليات داخلية أكثر قوة واستقلالية لرصد مواطن الضعف وتسليط الضوء عليها، وتقديم المشورة والمساعدة لجميع الأعضاء في إجراء إصلاحات صعبة، ومساءلة الأعضاء عن التراجع الديمقراطي المستدام.

في الوقت الذي يقاتل فيه شعب أوكرانيا الشجاع من أجل البقاء وحماية كل شبر من وطنه ضد حرب روسيا الساحقة والإبادة الجماعية، من المستحيل ألا نتساءل عما كان يمكن أن يكون لو استوعب حلف الناتو في عام 2008 في بوخارست، وفي عام 2014 في ويلز ما الأهوال التي كان من الممكن منعها لو تم ضم أوكرانيا إلى الحلف إلى جانب جورجيا.

سوف تنتصر أوكرانيا في هذه الحرب، وسوف تخسر روسيا –ولكن من نواح كثيرة، فقد فات الأوان بالفعل بالنسبة لأوكرانيا وجورجيا، بعد أن وقعتا ضحية كاملة ودائمة للعدوان الروسي. ومع ذلك، فإن كل لحظة يتركون فيها لشأنهم وليدافعوا عن أنفسهم لا تؤدي سوى إلى تضاعف الخطأ والعار.

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