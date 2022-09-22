نجاح المسيّرات التركية في ليبيا وأرمينيا يشجع دول الخليج على شرائها

أنقرة- قاد نجاح المسيّرات التركية في ليبيا وأرمينيا وبدرجة أقلّ في أوكرانيا إلى توسيع دائرة الإقبال على شرائها. ودخلت دول الخليج على الخط من خلال صفقات مع الإمارات والسعودية لشراء هذه المسيّرات بهدف مواجهة تحدي المسيّرات الإيرانية التي تحولت إلى خطر محدق بالأمن الخليجي بعد أن استعملها المتمردون الحوثيون في هجمات على منشآت للنفط في السعودية وأخرى على العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وقال مصدران تركيان إن شركة التكنولوجيا الدفاعية التركية بايكار سلمت الإمارات 20 طائرة مسيّرة مسلحة هذا الشهر، ويمكن أن تبيع المزيد، مع تحسن العلاقات الدبلوماسية بين الخصمين الإقليميين السابقين بدرجة تسمح بإبرام عقود في المجال العسكري.

وارتفع الطلب الدولي على طائرات بايكار المسيّرة بعد تأثيرها في الصراعات في سوريا وأوكرانيا وليبيا، إذ ساعدت قنابلها الموجهة بالليزر والخارقة للدروع في صد هجوم شنه قائد الجيش الليبي اللواء خليفة حفتر على العاصمة طرابلس في 2019.

ومثلت الحرب الأهلية بين أذربيجان وأرمينيا اختبارا آخر لفاعلية المسيّرات التركية التي نجحت في تدمير القوات المدرعة الأرمنية، في وقت يقول فيه محللون عسكريون إن جزءا من هذا النجاح يعزى إلى افتقار أرمينيا إلى الدفاعات الجوية الحديثة والمنسقة، وإن الأنظمة التي تستعملها لم تكن قادرة على اكتشاف الطائرات دون طيار التي تحلق ببطء على ارتفاعات منخفضة وتتبّعها.

◙ شركة بايكار تدرس طلبا لإنشاء مصنع لها في السعودية، لكن بطء الاستثمارات السعودية يعرقل تقدم المشروع

وتقول مصادر عسكرية إن الإمارات والسعودية تأملان الآن في الاستفادة من تقاربهما مع تركيا لمواجهة التحدي الأمني المتزايد من إيران والقوات التي تعمل بالوكالة لصالحها.

وتعرّض البلدان الخليجيان لهجمات بطائرات مسيّرة على مدن ومنشآت نفطية اتهما مسلحي الحوثي المتحالفين مع إيران في اليمن بشنها.

وقال مصدر مطلع على المحادثات إن أبوظبي والرياض تتفاوضان للحصول على طائرات مسيّرة (من طراز “بيرقدار تي.بي 2”) من أنقرة.

وأضاف المصدر “تقرر خلال المفاوضات مع الإمارات تسليم 20 طائرة مسيّرة مسلحة سريعا”، مضيفا أنه تم نقلها في وقت سابق هذا الشهر.

وأكد مسؤول تركي كبير أن بلاده سلمت بعض الطائرات المسيّرة للإمارات التي تطلب الحصول على المزيد. وقال المسؤول إن السعودية ترغب أيضا في شراء طائرات مسيّرة مسلحة وإنشاء مصنع لإنتاجها.

وأضاف أن شركة بايكار تدرس الطلب السعودي لإنشاء مصنع، لكنه أوضح أن القرار الإستراتيجي يعود إلى الرئيس رجب طيب أردوغان وأن هناك قضايا أخرى مثل الاستثمارات السعودية في تركيا التي “لا تتحرك بأسرع ما يمكن”.

ويقول محللون إنه بالنسبة إلى أردوغان، الذي سيواجه انتخابات صعبة العام المقبل مع تزايد التضخم وتراجع الليرة التركية، كان احتمال تدفق الاستثمارات الخليجية وتعزيز النقد الأجنبي هدفا رئيسيا للمصالحة السياسية.

وإلى حد الآن، ورغم التقارب السياسي بين البلدين وتبادل الزيارات بحضور الرئيس التركي إلى الرياض وزيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى أنقرة، لم تأخذ الاستثمارات السعودية طريقها إلى تركيا بسبب حالة من الارتياب في مدى قدرة أنقرة على تغيير سياساتها المعادية للمملكة واستمرار تأثيرات قضية الصحافي جمال خاشقجي والحملات التركية المجانية ضدها في نفوس السعوديين الذين لا يبدو أنهم متحمسون لنسيان الإساءات التركية.

وتبني الشركة التركية المتخصصة بإنتاج المسيّرات منشآت الإنتاج الأخرى الوحيدة لها خارج تركيا في أوكرانيا، حيث ساعدت طائرات “بيرقدار تي.بي 2” المسيّرة في تقويض التفوق العسكري المهيمن لروسيا في الأسابيع التي أعقبت الغزو في فبراير قبل أن تنجح روسيا لاحقا في احتوائها.

وساعدت نجاحات بايكار في ساحة المعركة الشركة على قيادة الصادرات العسكرية التركية المربحة. وقال الرئيس التنفيذي للشركة خلوق بيرقدار، الذي يديرها مع شقيقه سلجوق صهر الرئيس أردوغان، الشهر الماضي إن بايكار وقّعت عقودا مع 22 دولة لتصدير الطائرات المسيرة “بيرقدار تي.بي 2”.

وصرح لمؤسسة خدمات عسكرية أوكرانية في أغسطس بأن الشركة تنتج حاليا 20 طائرة “بيرقدار تي.بي 2” شهريا، وأن دفتر الطلبيات لهذا الطراز وغيره من الطائرات المسيّرة ممتلئ لثلاثة أعوام مقبلة.

وقال المسؤول التركي الكبير “هناك طلبيات لطائرات مسيّرة مسلحة من العديد من البلدان والمناطق”.

وأضاف “بعض الدول التي اشترتها تتقدم بطلبيات إضافية. وهي (الدول) راضية جدا عن النتائج لكن من الناحية الفنية لا يمكن تلبية كل الطلبات”.

وفي حين لا يمكن للطائرات التركية المسيّرة مضاهاة الطرز التي ينتجها رائدا السوق، إسرائيل والولايات المتحدة، من حيث التكنولوجيا فإنها أقل في السعر وقيود التصدير.

وقال مصدر عسكري غربي إن أداء هذه الطائرات أفضل من الطائرات المسيّرة الصينية أو الإيرانية التي نشرتها روسيا في أوكرانيا.

وقال المصدر إن طرازي الطائرات الإيرانية المسيّرة شاهد ومهاجر “يتسمان ببعض خصائص تي.بي 2، لكن دون السرعة والدقة” التي تتسم بها هذه الطائرات التركية.

وأضاف “يرغب السعوديون والإماراتيون في القضاء على فاعلية الطائرات الإيرانية المسيرة. إذا حصلوا على ‘تي.بي 2’ فسيكون بإمكانهم وقف تدفق الطائرات الإيرانية المسيّرة”.

العرب