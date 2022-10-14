مخاوف من «سيناريو إدلب» في ريف حلب

تواصلت المواجهات العنيفة والاشتباكات الدامية لليوم الرابع على التوالي، أمس، في شمال حلب، بين فصائل «الجيش الوطني السوري» المدعومة من أنقرة، وسط تقدم لـ«هيئة تحرير الشام» بالتحالف مع «فرقة الحمزة» و«فرقة السلطان سليمان شاه» والسيطرة على مدينة عفرين وعدد من القرى المحيطة بها. فيما دعت منظمات إنسانية بينها الدفاع المدني السوري «الخوذ البيضاء» إلى تجنيب المدنيين والنازحين الصراع، وتسهيل عمل فرق الإسعاف في تلبية نداءات المدنيين وإسعاف الجرحى.

وأفاد ناشطون في مدينة عفرين؛ التي تقع ضمن منطقة العمليات التركية «غصن الزيتون» شمال حلب، بدخول أرتال عسكرية مدججة بالأسلحة المتوسطة والرشاشات تابعة للتحالف الذي تقوده «هيئة تحرير الشام (هتش)»، بالاشتراك مع «فرقة الحمزة (الحمزات)» و«فرقة السلطان سليمان شاه (العمشات)»، مدينة عفرين، من دون مواجهة مع أي طرف، وتطويقها من كل الجهات وفرض سيطرتها على المدينة بشكل كامل.

وقد أعقب ذلك انسحاب «الجبهة الشامية»؛ التي تشكل فصائل «الفيلق الثالث» و«جيش الإسلام» نواتها الرئيسية، باتجاه مدينة أعزاز شمال مدينة عفرين، وسط جو يسوده ترقب حذر، في حين أعلنت فصائل عدة الحياد وعدم المشاركة في القتال لصالح أي طرف.

انسحاب «الفيلق الثالث» وحلفاؤه («جيش الإسلام» وفصائل «هيئة التحرير البناء»)، جاء بعد خسارة مناطق جنديرس والمعبلطي والترندة وقرزيحل وكفرشيل، ومناطق أخرى بمحيط مدينة عفرين وانسحابهم منها، الأربعاء، إثر معارك ضارية مع فصائل «هتش» وحليفيها، أدت إلى وقوع نحو 14 قتيلاً وعدد من الجرحى بين الأطراف المتصارعة، وسيطرة «هيئة تحرير الشام» على معبر «الحمام» بالقرب من جنديرس المحاذية لتركيا شمال غربي حلب.

– طمأنة العرب والأكراد

بعد سيطرتها الكاملة على مدينة عفرين، نشرت «هتش» بياناً على أحد معرفاتها في منصة «تلغرام»، أرسلت من خلاله رسائل تطمين للمواطنين بمختلف انتماءاتهم العرقية، قالت فيه إن «(تحرير الشام) تؤكد أن الأهالي العرب والكرد من أصل البلد أو المهجرين محل اهتمامنا وتقديرنا، ونحذرهم من الاستماع لأصحاب المصالح الفصائلية سواء بتخويفهم أو ترويعهم، ونخص بالذكر الإخوة الأكراد؛ فهم أهل تلك المناطق وواجبنا حمايتهم وتقديم الخدمات لهم».

في غضون ذلك، قال مؤيد النجار؛ وهو ناشط (معارض) في مدينة الباب شمال حلب، إن فصائل «تحرير الشام» و«العمشات» تمكنت من السيطرة على مناطق طريخم وزوغرة، ومعبر الحمران (التجاري) الذي يفصل بين مناطق المعارضة و«قوات سوريا الديمقراطية (قسد)»، جنوب مدينة جرابلس شمال شرقي حلب. في حين تتواصل الاشتباكات العنيفة بين الطرفين في داخل ومحيط مدينة الباب، ما أدى إلى وقوع قتيلين في صفوف المدنيين؛ أحدهما طفل، وإصابة عدد من المدنيين بجروح خطيرة، جراء سقوط القذائف على الأحياء السكنية وسط المدينة، فيما تواجه فرق الدفاع المدني وطواقم الإسعاف صعوبة في الوصول إلى المصابين، بسبب ضراوة الاشتباكات.

هذا؛ ولا تزال مئات العائلات محاصرة في الأحياء القريبة من دوار المروحة في مدينة الباب، جراء الاشتباكات بين «فرقة الحمزة» و«الفيلق الثالث»، وسط دعوات ومناشدات للسماح بخروج المدنيين حرصاً على سلامتهم. وقد نظمت الفعاليات المدنية في مدينة الباب وقفة احتجاجية ضد الاقتتال الدائر بين الفصائل، «وطالبت الجانب التركي بضرورة التدخل لوقف الاقتتال والعنف الحاصل في أكثر من منطقة خاضعة لنفوذه».

– خيانة الجيش الوطني

ويعدّ قادة في فصائل «الجيش الوطني السوري» المدعومة من أنقرة، أن تحالف بعض الفصائل المنضوية تحت هذا الجيش، مثل «فرقة الحمزة» و«فرقة السلطان سليمان شاه» وفصائل أخرى، مع «هيئة تحرير الشام»، «خيانة» لـ«مؤسسة الجيش الوطني السوري»؛ «ونسف لكل الجهود التي بُذلت لبنائه، ونشاطاته العسكرية وتضحياته ضد الأحزاب الكردية الانفصالية وتنظيم (داعش)».

في حين ترى الفصائل المتحالفة مع «هتش» أن دخول الأخيرة إلى مناطق «غصن الزيتون» وانخراطها في المواجهات الدائرة هناك، هو «إنهاء لمشروع (الفيلق الثالث) وحليفه (جيش الإسلام)، الذي يطمح إلى ابتلاع الفصائل الأخرى والسيطرة على القرار في مناطق العمليات التركية (درع الفرات، وغصن الزيتون، ونبع السلام)، في تجربة سابقة مشابهة لـ(هيئة تحرير الشام)، عندما حاربت فصائل (الجيش الحر) في إدلب وأرياف حماة وحلب وأصبحت صاحبة قرار في تلك المناطق خلال السنوات الماضية».

ويتوقع قيادي في «الجيش الوطني السوري (الموالي لأنقرة)»، فضل عدم الكشف عن اسمه، أن «مصيراً مشابهاً لإدلب ينتظر مناطق شمال وشمال غربي حلب (في إشارة إلى مناطق المعارضة المدعومة من أنقرة)؛ إذ ستفرض (هتش) نفسها بالقوة على جميع الفصائل، وتتفرد بالقرار العسكري، بمشاركة (خجولة) من باقي الفصائل، بعدما دخلت بقوة عسكرية ضخمة إلى عفرين ومحيطها، والتي تعدّ بوابة المناطق المحررة شمال حلب وشرقها». ولا يستبعد المتحدث أن تفرض أيضاً «هتش» حكومتها (الإنقاذ)، على الجانب الإداري والخدمي والأمني في تلك المناطق، «الأمر الذي سيلاقي ترحيباً في أوساط المدنيين؛ إذ لطالما فشلت فصائل الجيش الوطني والمؤسسات الأخرى على مدار السنوات السبع الماضية، في ضبط وإرساء الأمن وفرض سلطة القانون على الجميع».

في الشأن نفسه، يرى مراقبون أن صمت تركيا وعدم اتخاذها موقفاً عسكرياً حازماً ضد انخراط «هيئة تحرير الشام» في الاقتتال الدائر بين فصائل المعارضة المدعومة من قبلها، ودخولها أولى مناطق عملياتها في شمال سوريا، يشير إلى قبول منها بالتدخل الحاصل. فيما يشير البعض الآخر إلى أن انخراط «هتش» في الاقتتال الذي ترافق مع صمت الجانب التركي، تمهيد لها للاقتراب من مناطق التماس مع «قوات سوريا الديمقراطية»؛ الأمر الذي يشكل رسالة تركية تحمل بين طياتها تهديداً يضع «قسد» وحلفاءها أمام خيار واحد؛ إما عملية عسكرية تركية، وإما عملية عسكرية من «هيئة تحرير الشام».

الشرق الأوسط