من هو عبد اللطيف رشيد رئيس العراق الجديد؟

لم يبدأ الرئيس العراقي الجديد لطيف جمال رشيد حياته السياسية من حزب «الاتحاد الوطني الكردستاني» الذي ينتمي إليه، اليوم، بل انخرط خلال الستينيات من القرن الماضي، في صفوف الحزب الديمقراطي الكردستاني، قبل أن يأخذه نشاط طلابي معارض إلى حزبه الحالي، منتصف السبعينيات.

وُلد رشيد في السليمانية بإقليم كردستان، في 10 أغسطس (آب) 1944، وفيها أكمل دراسته الابتدائية والثانوية، ثم سافر إلى المملكة المتحدة بعد أن حصل على بعثة حكومية عام 1962، لينال إجازة في الهندسة المدنية من جامعة ليفربول عام 1968، قبل أن يحصل على ماجستير في علوم المياه، ولاحقاً الدكتوراه من جامعة مانشستر عام 1976. وما بين المدينتين البريطانيتين قضى سنوات يُدرّس في جامعة بمسقط رأسه؛ السليمانية.

وعمل رشيد مع شركة «وليام هالكرو وشركائه» الاستشارية الهندسية البريطانية من عام 1971 إلى 1979، إلى جانب مشاركته في مشروعات ميدانية بالمملكة العربية السعودية والصومال واليمن، حتى عام 1981، كان من بينها مشروعات تابعة لـ«منظمة الغداء والزراعة (فاو)».

وتفيد سيرته السياسية بأنه انخرط ضمن مجموعات طلابية كردية معارضة في أوروبا قادت اجتماعاتها إلى تشكيل حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، الذي اختاره لاحقاً مندوباً للحزب في بريطانيا، وممثلاً في عدد من دول القارة العجوز.

وظهر رشيد، كواحد من أعضاء الوفود الكردية التي شاركت في مؤتمرات المعارضة العراقية التي كانت تحاول الإطاحة بنظام صدام حسين. وبعد غزو القوات الأميركية للعراق، والإطاحة بنظام البعث، عاد رشيد إلى بغداد ليعيّن وزيراً للموارد المائية منذ عام2003 حتى 2010، قبل أن يعيّن مستشاراً أقدم لرئيس الجمهورية.

وطوال تلك السنوات، كان مقرَّباً من الرئيس العراقي الراحل جلال طالباني؛ نظراً للمصاهرة بينهما واشتراكهما في نشاط سياسي دام عقوداً.

الشرق الأوسط