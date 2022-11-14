قمة بايدن وشي اليوم… ضبط إدارة الصراع

أكد الرئيس الأميركي جو بايدن، أمس الأحد، أنّه سيسعى إلى تحديد «الخطوط الحمر» في العلاقات مع بكين خلال محادثات سيجريها مع نظيره الصيني شي جينبينغ، لكنه يأمل أيضاً في إيجاد مجالات للتعاون بين البلدين.

وشدد الرئيس الأميركي على أن النجاح غير المتوقّع للديمقراطيّين، في انتخابات منتصف الولاية، وضعه في «موقف أقوى» لإجراء محادثات حاسمة مع نظيره الصيني، الاثنين، على هامش قمة «مجموعة العشرين» في إندونيسيا.

وتوقّع بايدن أن تكون المحادثات مع شي صريحة، وقال: «أعرف شي جينبينغ، وهو يعرفني»، مضيفاً أنّهما دائماً ما كانا يُجريان «محادثات صريحة».

والعلاقات بين واشنطن وبكين متوترة على خلفية مروحة واسعة من القضايا تتراوح بين التجارة وحقوق الإنسان في إقليم شينجيانغ، ووضعية تايوان المتمتعة بحكم ذاتي.

ويعرف الزعيمان بعضهما بعضاً منذ أكثر من عقد من الزمن، منذ أن كان بايدن نائباً للرئيس باراك أوباما، لكنهما سيتقابلان وجهاً لوجه للمرّة الأولى منذ تسلّم بايدن منصب الرئاسة.

وقال بايدن: «لدينا قليل جداً من سوء الفهم. علينا فقط تحديد الخطوط الحُمر».

بدوره، قال مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي جايك ساليفان، إن الرئيس الأميركي يأمل بأن يكون هو ونظيره الصيني «واضحين تماماً» خلال اجتماعهما.

ولفت ساليفان، خلال حديث مع صحافيين على متن طائرة «إير فورس وان» التي أقلت بايدن إلى بالي أمس الأحد، إلى أن الرئيس الأميركي يريد «الخروج من هذا الاجتماع بفهم أفضل، وبطريقة لإدارة هذه العلاقة بمسؤولية».

وأضاف أن بايدن يأمل أيضاً «بالخروج من هذا الاجتماع مع مجالات يمكن للدولتين والرئيسين وفريقيهما العمل فيها بتعاون بشأن قضايا جوهرية».

وتحدث بايدن، الذي سيلتقي شي للمرة الأولى حضورياً بصفته رئيساً، عن آرائه بشأن العلاقات الأميركية مع الصين خلال قمة شرق آسيا (آسيان) في كمبوديا، حيث حضر ممثلون عن دول شرق آسيوية عدة، لديها نزاعات بحرية مع بكين.

وقال بايدن في القمة إن «الولايات المتحدة مستعدة لمنافسة شديدة مع الصين، لكنها لا تسعى إلى الصراع، ولا إلى المواجهة».

ولفت ساليفان أيضاً إلى أن الرئيس الأميركي أوصى الدول جميعاً، بما فيها الولايات المتحدة والصين، بضرورة اتباع «قواعد راسخة» تشمل حرية الملاحة و«الامتناع عن استخدام التخويف أو الإكراه أو العدوان».

تعهدات بـ«رد حازم» ضد بيونغ يانغ

وأفاد مسؤولون، في البيت الأبيض، بأن بايدن سيحضّ الصين على استخدام نفوذها لكبح جماح كوريا الشمالية التي أجرت عدداً قياسياً من تجارب إطلاق الصواريخ، بينما يتحدث مراقبون عن استعداد بيونغ يانغ لإجراء تجربة نووية ستكون السابعة في تاريخها.

وبالنسبة للمحادثات مع شي، شدد بايدن على أن انتخابات منتصف الولاية وضعته في «موقف أقوى».

وأمس الأحد، التقى بايدن نظيره الكوري الجنوبي يون سوك يول، ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، في بنوم بنه، وصدر بيان مشترك للقادة الثلاثة أدانوا فيه الاختبار الكوري الشمالي الأخير، الذي تخلله إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات.

وجاء في البيان، أن القادة الثلاثة «يؤكدون مجدداً أن أي اختبار نووي لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية سيُقابَل بردّ قوي وحازم من المجتمع الدولي».

وتعد بكين أبرز حليف لبيونغ يانغ. وقال مسؤولون أميركيون إن بايدن سيحذّر شي من أن إطلاق مزيد من الصواريخ، وتصاعد التوتر النووي من شأنه أن يدفع الولايات المتحدة إلى تعزيز انتشارها العسكري في المنطقة، وهو ما تعارضه بكين بشدة.

وذكر ساليفان، في تصريح لصحافيين، أن «كوريا الشمالية لا تشكل تهديداً للولايات المتحدة وحدها ولا لكوريا الجنوبية واليابان فحسب، بل للسلام والاستقرار في كل أنحاء المنطقة».

جهود أميركية لمواجهة النفوذ الصيني

يذكر أن بايدن كان قد توجه إلى بنوم بنه قادماً من مؤتمر المناخ «كوب27» في إطار جهود تبذلها الولايات المتحدة لتعزيز نفوذها في مواجهة الصين في جنوب شرقي آسيا.

والنفوذ الصيني آخذ في التمدد تجارياً ودبلوماسياً وعسكرياً في منطقة تعتبرها بكين فناءها الخلفي الاستراتيجي.

وخلال قمة «آسيان»، التي شارك فيها رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ، قال بايدن، أمس الأحد، إن الولايات المتحدة ستتطرق إلى انتهاكات حقوق الإنسان في الصين، وفق بيان للبيت الأبيض.

وكان الرئيس الأميركي قال، السبت، إن الولايات المتحدة عليها أن تعمل مع «آسيان» من أجل «الدفاع عن نفسها في وجه التهديدات الكبيرة التي يواجهها النظام القائم على القواعد، وسيادة القانون».

ولم يشر بايدن صراحة إلى الصين، لكن واشنطن لطالما انتقدت ما تقول إنها «جهود تبذلها بكين لتقويض المعايير الدولية في كل الملفات من الملكية الفكرية إلى حقوق الإنسان».

وعلى الرغم من التوترات الأميركية – الصينية، تبادل بايدن ولي الأنخاب خلال عشاء أقيم ليل السبت على شرف القادة المشاركين في القمة، وتوسّطهما الزعيم الكمبودي هون سين.

بايدن يشارك في 3 قمم

وسيلتقي بايدن نظيره الصيني مدفوعاً بنجاح الديمقراطيين في منع الجمهوريين من تحقيق «مد أحمر»، بعدما ضمن شي ولاية تاريخية ثالثة على رأس الصين بعد انتخابه مجدداً أميناً عاماً للحزب الشيوعي الصيني.

والتقى لي، السبت، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا خلال «قمة آسيان» التي وجّه خلالها كلمة للمشاركين.

وأمس الأحد، شارك بايدن ولي في قمّة «آسيان»، في أولى القمم الثلاث المقررة للمنطقة، إذ ستليها قمة «مجموعة العشرين» في جزيرة بالي، وقمة «منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ» (أبيك)، التي ستستضيفها بانكوك.

ومن المتوقع أن تطغى تداعيات الحرب الدائرة في أوكرانيا على المحادثات، علماً بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن يكون حاضراً.

اتهامات لواشنطن بـ«عسكرة» المنطقة

في غضون ذلك، اتّهم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الولايات المتحدة، أمس الأحد، بالدفع باتّجاه عسكرة بلدان جنوب شرقي آسيا، مشيراً إلى أن واشنطن تسعى لاحتواء نفوذ بكين وموسكو في المنطقة.

وكان لافروف يتحدّث إلى الصحافيين في مطار بنوم بنه، بعدما حضر قمة «آسيان»، وقبل التوجّه إلى بالي للمشاركة في قمة «مجموعة العشرين»، حيث سيلتقي الرئيس بايدن ونظيره الصيني شي جينبينغ.

واتّهم لافروف الولايات المتحدة بالدفع باتّجاه «عسكرة هذه المنطقة، مع هدف واضح باحتواء الصين والحد من مصالح روسيا في المنطقة».

وفي ظل تواصل عملية غزو أوكرانيا والعقوبات الغربية، تقاربت روسيا مع بلدان جنوب شرقي آسيا، في مسعى لدعم اقتصادها.

واعتبر لافروف أن استراتيجية واشنطن في التقرّب من بلدان جنوب شرقي آسيا «غير شاملة» لجميع الأطراف.

وهيمنت المخاوف الدولية على القمة الإقليمية التي استضافتها كمبوديا، إذ طغت أزمة أوكرانيا، والتنافس الأميركي – الصيني، على القضايا الإقليمية المثيرة للقلق مثل الوضع في بورما.

الشرق الاوسط