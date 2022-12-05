البنوك المركزية العالمية ترفع حيازتها للذهب لأعلى مستوى منذ عام 1974

قال مجلس الذهب العالمي إن البنوك المركزية العالمية أضافت 31 طنا من الذهب إلى احتياطاتها الدولية في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لترتفع إلى أعلى مستوياتها منذ عام 1974.

وأوضح مجلس الذهب في تقريره الشهري، اليوم الأحد، أن البنوك المركزية حافظت على شهيتها ورفعت حيازتها إلى 36 ألفا و782 طنا في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وتعد احتياطيات الذهب الرسمية العالمية حاليا عند أعلى مستوى لها منذ نوفمبر/تشرين الثاني 1974.

وحسب التقرير، اقتصرت مشتريات الذهب على عدد من البنوك المركزية في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

تركيا أكبر مشتر على مدار العام

اشترى البنك المركزي التركي -أكبر مشترٍ عالمي للذهب على مدار العام- 9 أطنان أخرى من الذهب في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ويرتفع إجمالي مشتريات المركزي التركي الصافية على أساس سنوي إلى 103 أطنان، وهو أعلى مستوى للشراء منذ عام 2019 عندما اشترى 126 طنًا، مع احتياطي عند 498 طنًا.

وكان البنك المركزي الإماراتي أكبر مشترٍ خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إذ أضاف ما يزيد قليلاً على 9 أطنان إلى احتياطاته من الذهب، ليرتفع بذلك صافي مشترياته على مدار العام إلى 18 طنًا.

واشترى البنك المركزي لجمهورية أوزبكستان 9 أطنان أخرى من الذهب خلال الشهر، وهي الكمية ذاتها للشهر الخامس على التوالي.

من جهته، أضاف البنك المركزي في كازاخستان 3 أطنان، بينما أضافت البنوك في الهند وقطر طنًا واحدًا لكل منهما.

أميركا أولا

تحافظ الولايات المتحدة على صدارة القائمة بحيازة نحو 8133 طنا.

ألمانيا ثانية بـ3355 طنا.

صندوق النقد ثالثا بـ2814 طنا.

ثم إيطاليا في المركز الرابع بـ2451 طنا.

وتليها فرنسا في المركز الخامس بـ2436 طنا.

ويرصد مجلس الذهب العالمي احتياطات البنوك المركزية شهريا منذ عام 2000، وفقا للبيانات الرسمية الصادرة عن هذه البنوك.

ومجلس الذهب العالمي منظمة تعمل على تطوير سوق صناعة الذهب، وتهدف إلى تحفيز واستدامة الطلب على المعدن الأصفر عالميا.

المصدر : وكالة الأناضول