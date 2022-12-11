أكثر من 91 مليون دولار.. العراق يسترد دفعة ثانية من مبالغ “سرقة القرن”

أعلن مكتب رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، الأحد، استرداد أكثر من 91 مليون دولار، كدفعة ثانية من مبالغ قضية الأمانات الضريبية “سرقة القرن“.

بيان حكومي أفاد أنه “بمتابعة مباشرة مع رئيس مجلس الوزراء، وبالتعاون مع مجلس القضاء الأعلى تواصل الجهات المتخصّصة بقضايا النزاهة، عمليات استرداد الأموال الخاصة بالأمانات الضريبية التي جرى الاستيلاء عليها ضمن ما يعرف بـ(سرقة القرن)”.

وأضاف أنه “تأكيدًا لما أعلنه رئيس مجلس الوزراء (في 27 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي)، تم استرداد الدفعة الثانية من تلك الأموال، بمبلغ قدره مئة وأربعة وثلاثون ملياراً وأربعمئة وخمسة وخمسون مليوناً وستمئة ألف دينار (أكثر من 91 مليون دولار)، تم إيداعه بشكل أصولي في الحساب المصرفي المفتوح لمصرف الرافدين (الحكومي) الفرع الرئيس، ليكون مجموع المبالغ المستردة ثلاثمئة وسبعة عشر مليارا وخمسمئة وخمسة وثلاثون مليونا وخمسمئة وستة وثلاثون ألفاً وخمسمئة وخمسة وعشرون ديناراً (أكثر من 217 مليون دولار)”.

وأشار البيان إلى أن “عمليات استرداد الأموال وملاحقة المطلوبين مستمرة وبإشراف مباشر من رئيس مجلس الوزراء، وذلك تنفيذاً للبرنامج الحكومي الذي يضع مكافحة الفساد في مقدمة الأولويات”.

وسبق أن أعلن السوداني استرداد 182 مليار دينار عراقي، كجزء من الأمانات الضريبية المسروقة والتي عرفت بـ”سرقة القرن”، من إجمالي مبلغ “السرقة المقدّر بـ2.5 مليار دولار.

القدس العربي