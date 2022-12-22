ما هو نظام باتريوت للدفاع الجوي الصاروخي؟

قبل زيارة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لواشنطن أمس الأربعاء، قالت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إنها ستقدم 1.85 مليار دولار أخرى كمساعدات عسكرية لأوكرانيا تتضمن نظام الدفاع الجوي باتريوت الذي قال زيلينسكي إن بلاده بحاجة ماسة إليه لصد الهجمات الروسية.

وفيما يلي أهم المعلومات عن باتريوت:

ما هو نظام باتريوت؟

باتريوت هو نظام دفاع صاروخي أرض-جو طورته شركة رايثيون تكنولوجيز ويعتبر واحدا من أكثر أنظمة الدفاع الجوي تطورا في ترسانة الولايات المتحدة. واستُخدم النظام لأول مرة في القتال خلال حرب الخليج عام 1991، مع نشر مجموعات منه لحماية المملكة العربية السعودية والكويت وإسرائيل، واستُخدم لاحقا أثناء الغزو الأمريكي للعراق في عام 2003.

وهو نظام متنقل يشتمل عادة على رادار قوي ومحطة تحكم ومولد طاقة ومحطات إطلاق ومركبات دعم أخرى.

والنظام له قدرات مختلفة حسب نوع الصاروخ المستخدم.

الصاروخ باك-2 يستخدم رأسا حربية متفجرة والصاروخ باك-3 الأحدث يستخدم تقنية الإصابة بغرض القتل الأكثر تقدما.

وقالت منظمة حلف شمال الأطلسي في عام 2015 إن نطاق رادار النظام يصل إلى أكثر من 150 كيلومترا.

ما هي التكلفة؟

تبلغ تكلفة مجموعة باتريوت حديثة الإنتاج أكثر من مليار دولار، منها 400 مليون دولار للنظام و690 مليون دولار للصواريخ في البطارية، وفقا لمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية.

ما مدى انتشار استخدام النظام؟

قامت رايثيون تكنولوجيز ببناء أكثر من 240 نظام باتريوت تستخدمها حاليا 18 دولة بينها الولايات المتحدة. والطلب على النظام مرتفع في الشرق الأوسط بسبب التهديد الذي تشكله إيران للمنطقة.

وقالت الشركة إن النظام اعترض أكثر من 150 صاروخا باليستيا في القتال منذ عام 2015.

كيف سيساعد باتريوت أوكرانيا؟

قالت أوكرانيا إنها بحاجة إلى مزيد من أنظمة الدفاع الجوي للحماية من وابل الضربات الصاروخية والطائرات المُسيرة من القوات الروسية.

وحتى الآن، قدمت الولايات المتحدة لأوكرانيا زوجين من أنظمة صواريخ أرض-جو الوطنية المتقدمة (ناسامس).

ونظام باتريوت مُصمم لاعتراض التهديدات مثل الطائرات والصواريخ الباليستية، لكن يمكنه أيضا إسقاط طائرات “انتحارية” مُسيرة دأبت روسيا على إطلاقها لضرب البنية التحتية الحيوية في أوكرانيا. لكنه سيكون وسيلة مكلفة للغاية لتدمير الطائرات بدون طيار التي لا تكلف سوى آلاف الدولارات.

ويقول مسؤولون وخبراء إن نظام باتريوت سينقذ على الأرجح الأرواح من الصواريخ القادمة، لكنه لا يرجح أن يغير مسار الصراع المستمر منذ ما يقرب من عشرة أشهر لأنه نظام دفاعي.

متى يصل النظام إلى أوكرانيا؟

لن تتمكن أوكرانيا من نشر صواريخ باتريوت في ساحة المعركة قبل بضعة أشهر.

وقال مسؤولون أمريكيون لرويترز إن نظام باتريوت سيصل أولا إلى ألمانيا حيث ستتدرب قوات أوكرانية هناك على كيفية استخدامه.

وقد يستغرق التدريب شهورا لأن كل النظام يتطلب عشرات الجنود لتشغيله.

وسيتعين على أوكرانيا بعد ذلك أن تقرر كيف وأين تنشر النظام دون أن تدمره القوات الروسية. وقالت روسيا إن نظام الدفاع الصاروخي باتريوت سيكون هدفا مشروعا للضربات الروسية.

(رويترز)