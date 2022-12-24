هذه هي استراتيجية بايدن مع “إسرائيل اليمينية المتطرفة”

لدى الرئيس جو بايدن خطة لكيفية التعامل مع التيار اليميني المتطرف المناهض للفلسطينيين في الحكومة الإسرائيلية القادمة: اجعل كل شيء يتعلق ببنيامين نتنياهو، وفقاً لمجلة بوليتيكو، التي كشفت أن إدارة بايدن ستحمل رئيس الوزراء الإسرائيلي مسؤولية شخصية عن أفعال أعضاء حكومته الأكثر تطرفاً، خاصة إذا أدت إلى سياسات تعرض الدولة الفلسطينية المستقبلية المفترضة للخطر.

ونتنياهو هو الشخص الذي سيلجأ إليه المسؤولون الأمريكيون علنا ويعتمدون عليه في أي محادثات جادة عن بعد حول قضايا تتراوح من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية إلى علاقات إسرائيل مع الدول العربية، وفقا للكاتبة ناحال توسي، التي قالت، ايضاً ” بعد كل شيء، نتنياهو سيدير ​​العرض” .

من غير المعروف ما هو النفوذ الذي ستمارسه إدارة بايدن بخلاف الخطابات خاصة بعد أن استبعد بايدن قطع المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل

وقال أحد المسؤولين الأمريكيين مستخدماً لقب نتنياهو: “بيبي يقول إنه يستطيع السيطرة على حكومته، لذلك دعونا نراه يفعل ذلك بالضبط”.

ويؤكد نهج فريق بايدن على التعقيد والهشاشة المتزايدة للعلاقة الأمريكية- الإسرائيلية بما في ذلك دور إسرائيل كشريك أمني لأمريكا.

وأشارت بوليتيكو إلى أنه من غير الممكن حدوث انفصال خطير في العلاقات بين الولايات المتحدة وإسرائيل، مهما كانت حكومتها راديكالية، لكن الاتجاه اليميني في السياسة الإسرائيلية يؤدي أيضًا إلى تآكل ما كان يومًا ما دعمًا قويًا من الحزبين لإسرائيل في واشنطن، خاصة بين الديمقراطيين، الذين أظهروا الاستعداد لانتقاد إسرائيل بشكل متزايد.

وأكدت المجلة أنه من أجل الحفاظ على علاقات قوية بين أمريكا وإسرائيل فإن هناك حاجة للحد من تجاوزات اليمين المتطرف، كما أن إدارة بايدن ترى أن نتنياهو هو أفضل وسيلة لممارسة هذا التأثير.

ومن غير المعروف ما هو النفوذ الذي تمارسه إدارة بايدن بخلاف الخطابات خاصة بعد أن استبعد بايدن قطع المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل.

نتنياهو بحاجة لمساعدة أمريكية في الموضوع الإيراني وقضية التطبيع مع السعودية

وعلى الرغم من شكوك بعض المحللين، أصر المسؤولون الأمريكيون على أن لديهم خيارات قيد الإعداد وأن نتنياهو يمكن أن يتوقع أكثر بكثير من البيانات الإخبارية شديدة اللهجة من وزارة الخارجية.

وأشار مسؤولون أمريكيون إلى أن لنتنياهو أهدافاً معينة تحتاج لمساعدة أمريكية، من كبح جماح إيران إلى تطبيع العلاقات مع السعودية.

وقد تحدث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أمام منظمة “جي ستريت” اليهودية ذات الميول اليسارية، وشدد هناك على أن التزام الولايات المتحدة بأمن إسرائيل لا يزال “صارمًا” وأن أمريكا تحترم “الخيار الديمقراطي لإسرائيل”، لكن حقيقة أنه اختار التحدث إلى “جي ستريت”، وهي مجموعة يحتقرها الكثير من اليمينيين الموالين لإسرائيل – كانت في حد ذاتها إشارة إلى مخاوف الإدارة بشأن حكومة نتنياهو.

القدس العربي