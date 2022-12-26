روسيا تفاجئ أوروبا بإعلان استعدادها لتصدير الغاز عبر خط يامال

موسكو – قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك لوكالة تاس الرسمية للأنباء إن بلاده مستعدة لاستئناف إمدادات الغاز إلى أوروبا عبر خط أنابيب يامال – أوروبا، في تحوّل بدا مفاجئا في الموقف الروسي عقب تهديد موسكو بخفض إنتاج النفط ردا على قرار الاتحاد الأوروبي بوضع سقف للأسعار.

ونقلت تاس عن نوفاك قوله في تصريحات نشرتها الوكالة الأحد إن “السوق الأوروبية لا تزال مهمة مع استمرار نقص الغاز، ولدينا كل الفرص لاستئناف الإمدادات”.

وأضاف “على سبيل المثال لا يزال خط أنابيب يامال – أوروبا، الذي تم وقفه لأسباب سياسية، غير مستخدم”.

وعادة ما يتدفق الغاز عبر خط أنابيب يامال – أوروبا صوب الغرب، ولكن تم وقفه في الغالب منذ ديسمبر من عام 2021 بعد توقف بولندا عن الشراء من روسيا، معتمدة على الغاز المخزن في ألمانيا.

وأنهت وارسو اتفاقها مع روسيا في مايو، بعد أن رفضت في وقت سابق مطالبة موسكو بالدفع بالروبل.

وردت شركة غازبروم الروسية بقطع الإمدادات وقالت أيضا إنها لن تكون قادرة على تصدير الغاز عبر بولندا، بعد أن فرضت موسكو عقوبات ضد الشركة التي تمتلك القسم البولندي من خط أنابيب يامال – أوروبا.

وأكد نوفاك أيضا أن موسكو تناقش ضخ إمدادات غاز إضافية عبر تركيا، بعد إنشاء مركز هناك.

ولفت إلى أن موسكو تتوقع ضخ 21 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال لأوروبا في عام 2022.

وقال نوفاك “تمكنا هذا العام من زيادة إمدادات الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا بشكل كبير”.

وأضاف “خلال 11 شهرا من عام 2022 ارتفعت الإمدادات إلى 19.4 مليار متر مكعب، ومن المتوقع وصولها إلى 21 مليار متر مكعب بحلول نهاية العام”.

وفي الوقت الحالي، تصدر روسيا الغاز عبر خط أنابيب ترك ستريم، الذي يعمل حاليا بكامل طاقته، بينما يوفر الطريق الأوكراني 42 مليون متر مكعب من الغاز يوميا، أو حوالي ثلث حجم النقل المنصوص عليه في العقد.

وكان نائب رئيس الوزراء قد أعلن الجمعة أن موسكو قد تخفض إنتاجها من النفط بنسبة تتراوح بين خمسة وسبعة في المئة في أوائل عام 2023، في إطار ردها على سقف السعر لنفطها.

وفرض الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع وأستراليا حدا أقصى لسعر النفط الروسي يبلغ 60 دولارا للبرميل، وبدأ سريانه في الخامس من ديسمبر.

وجاء ذلك إضافة إلى الحظر الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي على واردات الخام الروسي المنقولة بحرا، وتعهدات من الولايات المتحدة وكندا واليابان وبريطانيا باتخاذ إجراء مماثل.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس إنه سيصدر مرسوما خلال الأسبوع المقبل يفصل رد موسكو على سقف الأسعار.

وقال نوفاك إن المرسوم سيحظر مبيعات النفط والمنتجات النفطية للدول التي تنضم إلى سقف الأسعار والشركات التي تطالب بتطبيقه.

العرب