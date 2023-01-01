الإمارات تُنشط اقتصاد اليمن بمشروع ميناء بحري في المهرة

عدن – أقرت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا عقدا لإنشاء ميناء بحري جديد سيخصص للنشاط التجاري التعديني بمحافظة المهرة أقصى شرق اليمن باستثمارات إماراتية قيمتها 100 مليون دولار، وفق وكالة الأنباء اليمنية الرسمية “سبأ”.

وقال مسؤول حكومي لرويترز -طلب عدم نشر اسمه- إن مجلس الوزراء أقر في اجتماعه في عدن السبت رسميا العقد الموقع مع شركة أجهام الإماراتية لإنشاء الميناء البحري في منطقة رأس شروين بمحافظة المهرة بنظام التشييد والتشغيل ونقل الملكية (بي.أو.تي).

وأضاف بأن المشروع يتضمن إنشاء ميناء مكون من لسان بحري على عدة مستويات تشمل كاسر أمواج بطول 1000 متر، ورصيفا بحريا بطول 300 متر لرسو السفن، وغاطسا يبلغ 14 مترفي مرحلته الأولى.

وأشار المسؤول إلى أن الميناء سيكون مخصصا لتصدير الحجر الجيري ومعادن أخرى إلى جانب مناولة الحاويات والبضائع بأنواعها المختلفة وتموين السفن.

ويمثل إقرار عقد انشاء ميناء قشن بمحافظة المهرة رسالة هامة للمستثمرين في الداخل والخارج، لا سيما أن الاستثمار يعد المفتاح الحقيقي للتعافي الاقتصادي.

ويعد المشروع من المشاريع الاستراتيجية الهامة والتي تخدم القاعدة الصناعية في البلد خاصة وأن المادة الخام تستخدم في اكثر من 50 صناعة متنوعة.

ويصل رأس مال المشروع إلى نحو 130 مليون دولار، ومن المقرر مساهمته في تحريك عجلة التنمية في محافظة المهرة من خلال خلق فرص العمل والمساهمة في التنمية الاجتماعية، كما انه سيساهم في تحسين عوائد الدولة من الضرائب والعوائد الأخرى.

وفي يوليو 2021، وقعت مؤسسة موانئ البحر العربي مع شركة أجهام التي يرأسها محمد الكسادي رئيس اللجنة الاقتصادية في المجلس الانتقالي الجنوبي على عقد إنشاء وتشغيل ميناء قشن بحضور وزير النقل والقيادي البارز في الانتقالي عبدالسلام حميد.

العرب