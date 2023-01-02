اجتماع موسكو يهدد الوجود الأمريكي في سوريا

اعتبر الرئيس المشارك لمجلس سوريا الديمقراطية رياض درار أن اجتماع موسكو الثلاثي يهدد الوجود الأمريكي في سوريا، ووصف الاجتماع بلقاء “المأزومين”.

وشهد الأسبوع الفائت اجتماعا لوزراء دفاع دمشق وأنقرة في موسكو إلى جانب أجهزتهم الاستخباراتية، وتناول الاجتماع ملفات عدة حول السيادة السورية وعمليات تركية في الأراضي السورية.

وقال درار في تصريح لوكالة “نورث برس” المقربة من قسد، إن الاجتماع بين الدول الثلاث يهدد الوجود الأمريكي في سوريا وحربها ضد تنظيم الدولة الإسلامية “داعش”، “وعليها أن تتخذ موقفاً تجاهه”.

وتساءل “كيف سيكون شكل مواجهة أمريكا إذا ما كانت إيران ستتدخل لتهديد القواعد الأمريكية، أم ستظهر قوى من الداخل تهدد الوجود الأمريكي الرافض لشرعية النظام؟”.

وأضاف أن أطراف لقاء موسكو يحاولون حل أزماتهم من خلال هذا التقارب، ووصف الاجتماع بـ “لقاء المأزومين” كما “يهدف أردوغان إلى النجاح بالانتخابات، بينما يسعى النظام السوري لفك الحصار والأزمة الاقتصادية التي يعيشها، في حين تسعى موسكو لسحب تركيا إلى جانبها في حرب أوكرانيا”.

وأشار رياض درار إلى أن “هذا اللقاء سوف يكون له تحولات كثيرة على حساب الشعب السوري، وعلى المسارات التي وُضعت في قرارات الأمم المتحدة”، مضيفاً أن كل طرف يفسر قرار الأمم المتحدة 2254، على الشاكلة التي يريد، وهذا القرار له مقر واحد لإنجازه هو جنيف وقرار الأمم المتحدة واضح: هيئة حكم انتقالي تُدير البلاد، الذي سيعيد رسم السياسات في سوريا.

القدس العربي