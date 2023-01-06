مع دخول الهدنة حيز التنفيذ.. قصف روسي أوكراني متبادل وشحنات عسكرية روسية تصل إلى بيلاروسيا

أعلن مركز الدفاع المشترك التابع لقوات دونيتسك الموالية لروسيا أن الجيش الأوكراني قصف بالمدفعية مدينة دونيتسك 3 مرات بعد بدء دخول الهدنة التي أعلنها أمس الخميس الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حيز التنفيذ، في حين قالت أوكرانيا إن القوات الروسية قصفت محطة إطفاء في خيرسون وتستهدف بالصواريخ مدينة كراماتورسك شرقي البلاد.

وقال المركز إن قصفا بالمدفعية الثقيلة الأوكرانية استهدف حيي بتروفسكي وكيروفسكي قبيل بدء الهدنة.

وأفاد المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف في تصريحات إن الجيش الروسي بدأ في تمام الساعة 12:00 بالتوقيت المحلي اليوم الجمعة بتنفيذ وقف إطلاق النار في أوكرانيا.

وأضاف “لكن على الرغم من ذلك تواصل إدارة كييف قصف المناطق السكنية والجنود الروس بالمدافع”، ولفت إلى أن قوات بلاده ردت بالمثل على مصادر النيران الأوكرانية.

في المقابل، أعلن كيريلو تيموشينكو نائب رئيس الإدارة الرئاسية الأوكرانية أن الجيش الروسي قصف بالصواريخ اليوم الجمعة مرتين مدينة كراماتورسك في شرق أوكرانيا بعد بدء سريان وقف إطلاق النار الذي أعلنته موسكو.

وأضاف تيموشينكو أن مبنى سكنيا خاصا أصيب بالقصف، مشيرا إلى أنه بحسب معلومات أولية ليس هناك ضحايا.

كما قالت هيئة الأركان الأوكرانية إن القوات الروسية استهدفت مدنا وبلدات في محور كوبيانسك بمقاطعة خاركيف، مما أسفر عن إصابات واندلاع حرائق.

وجنوبا في خيرسون، قالت الإدارة العسكرية الأوكرانية إن قصفا روسيا خلف قتلى وإصابات قبل دقائق من الهدنة التي أعلنت روسيا أنها دخلت حيز التنفيذ.

وذكر الجيش الأوكراني أن القوات الروسية قصفت مركزا للإطفاء ومنزلا مجاورا، في حين قال مستشار الرئيس الأوكراني إنه تم تفعيل الإنذارات في جميع أنحاء البلاد.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن أمس الخميس عن هدنة بهدف ما قال إنه إعطاء الناس فرصة للاحتفال بعيد الميلاد وحضور الصلوات.

وأوعز بوتين لوزير دفاعه سيرغي شويغو بوقف إطلاق النار في أوكرانيا بدءا من الساعة 12:00 من ظهر اليوم الجمعة لمدة 36 ساعة.

من جهتها، رفضت أوكرانيا الهدنة الروسية، واتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي القيادة الروسية بمحاولة استخدام عيد الميلاد غطاء لوقف تقدم القوات الأوكرانية شرقي البلاد.

وقال زيلينسكي إن انسحاب الجيش الروسي من كامل الأراضي الأوكرانية هو الطريق الوحيد لوقف الحرب ووقف الخسائر في الأرواح.

بدوره، وصف المستشار في الرئاسة الأوكرانية ميخايلو بودولياك الهدنة الروسية بالنفاق، متهما موسكو بالسعي إلى كسب الوقت.

وعن العمليات العسكرية، قال بودولياك إن قوات بلاده ستعمل على نزع سلاح روسيا باستخدام صواريخ الحلفاء البعيدة المدى، وإن قرارات واشنطن وبرلين وباريس بشأن تسليم بلاده مزيدا من الأسلحة النوعية ستعزز دفاعاتها.

أما أندريه يرماك مدير مكتب الرئيس الأوكراني فقال إن الشتاء الحالي والربيع المقبل سيشكلان نقطة مهمة لتقدم القوات الأوكرانية على الأرض.

وأضاف يرماك في تغريدة على تويتر أن أحداثا رئيسية تنتظر الأوكرانيين ستكون نهايتها استعادة جميع الأراضي الأوكرانية، حسب تعبيره.

شحنات عسكرية روسية إلى بيلاروسيا

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الدفاع البيلاروسية وصول قطار يحمل جنودا ومعدات روسية إلى بيلاروسيا.

وقالت الوزارة إن القوات الروسية البيلاروسية المشتركة على أتم الاستعداد للدفاع عن حدود ما سمتها “دولة الاتحاد”.

من جهته، أعلن مجلس الأمن البيلاروسي أن تجمع القوات الروسية البيلاروسية المشتركة له أغراض دفاعية فقط، ويهدف إلى حماية الحدود الغربية لما سماها دولة الاتحاد.

وكانت وكالة إنترفاكس قالت إن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو تفقد القوات الروسية البيلاروسية المشتركة في قاعدة عسكرية غربي البلاد.

ونقلت الوكالة عن مصادر بيلاروسية قولها إن لوكاشينكو زار صباح اليوم الجمعة قاعدة أبوز-ليسنوفسكي بمقاطعة بريست الحدودية مع أوكرانيا وبولندا.

وتنتشر في القاعدة قوات روسية بيلاروسية مشتركة، وتجري مناورات ودوريات مشتركة منذ أكثر من شهرين.

المصدر : الجزيرة + وكالات