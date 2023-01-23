اليورو عند أعلى مستوى في 9 أشهر.. وهذه الأسباب

وصل اليورو اليوم الاثنين إلى أعلى مستوى في 9 أشهر أمام الدولار، إذ قوبلت تصريحات تشير إلى اتجاه البنك المركزي الأوروبي لرفع أسعار الفائدة بمعدلات كبيرة بتوقعات السوق بنهج أقل تشددا من جانب مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي).

ووصل اليورو إلى 1.0927 دولار متخطيا ذروة بلغها مؤخرا عند 1.08875 دولار، ليتم تداوله عند أعلى مستوى منذ أبريل/نيسان من العام الماضي.

وساعده في ذلك تصريحات عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي كلاس كنوت الذي قال إن أسعار الفائدة سترتفع 50 نقطة أساس في كل من فبراير/شباط ومارس/آذار المقبلين، وستستمر في الارتفاع خلال الأشهر التالية.

وقالت جين فولي مسؤولة إستراتيجية الصرف الأجنبي في “رابوبنك” إن اليورو يتلقى دعما أيضا من تراجع مخاوف التضخم بسبب هبوط أسعار الغاز الطبيعي.

وأضافت أن “تنامي الثقة في النظرة المستقبلية للاقتصاد أو على الأقل إزاحة جانب كبير من التشاؤم من أسباب دعم اليورو، وعلاوة على ذلك، يبدو أن المركزي الأوروبي سيواصل رفع أسعار الفائدة بنسب كبيرة لحد ما”.

وارتفع الجنيه الإسترليني إلى ما يصل إلى 1.24475 دولار، وهو أعلى مستوى في 7 أشهر.

وتراجع مؤشر الدولار 0.2% مقابل سلة من العملات المنافسة، من بينها اليورو والجنيه الإسترليني، مسجلا 101.73 نقطة، وهو ما يبعد قليلا فحسب عن قاع 8 أشهر عند 101.510 نقطة.

لكن الدولار تمكن من الصمود أمام الين بعد أن تحدى بنك اليابان ضغوط السوق للتراجع عن سياسته فائقة التيسير المتعلقة بالسندات.

وزاد الدولار 0.2% مسجلا 129.875 ينا بعد تقلبات شديدة الأسبوع الماضي بين 127.22 و131.58.

المصدر : رويترز