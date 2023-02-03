أميركا.. كبير مستشاري بايدن للسياسة الاقتصادية يتنحى

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن أمس الخميس تنحّي بريان ديس، كبير مستشاري البيت الأبيض للسياسة الاقتصادية الذي ساعد في صياغة مشاريع إنفاق ضخمة وتوجيه مسار التعافي من تداعيات تفشي جائحة كوفيد-19.

وكان قرار ديس بالتنحي متوقعا، فقد جاء في منتصف الولاية الرئاسية الأولى لبايدن وفي ظل انقسام الكونغرس بين غالبية ديمقراطية في مجلس الشيوخ وغالبية جمهورية في مجلس النواب. ولم تتم تسمية بديل منه بعد.

وقال بايدن إن ديس أدى دورا حاسما في تعافي اقتصاد الولايات المتحدة، مشيرا إلى “البطالة المرتفعة والاقتصاد المأزوم” عندما تولى منصبه في يناير/كانون الثاني 2021، وأضاف في بيان “على مدى العامين الماضيين، اعتمدت على بريان ديس”.

وتابع الرئيس الأميركي “لقد ساعد في توجيه رؤيتي الاقتصادية للواقع وأدار انتقال تعافي اقتصادنا التاريخي إلى نمو مطرد ومستقر”.

واضطلع ديس بدور حاسم وراء الكواليس في وضع مشاريع بايدن عندما كان حزبه الديمقراطي يحظى بغالبية ضئيلة في مجلسي النواب والشيوخ.

وتشمل المشاريع:

خطة الإنقاذ الأميركية التي ساعدت في الحفاظ على الاقتصاد خلال جائحة كوفيد-19.

مشروع قانون ضخم للإنفاق على البنية التحتية.

قانونا دعم تصنيع أشباه الموصلات وغيرها من الصناعات المتطورة.

قانون خفض التضخم الذي يهدف إلى تحفيز صناعة السيارات الكهربائية وقطاعات الاقتصاد الأخضر الأخرى.

المصدر : الفرنسية