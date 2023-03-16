بعد انسحاب فرنسا: أميركا تسعى لملء الفراغ عبر الحرب على الجهاديين

دابويا (غانا)- وضعت الولايات المتحدة نفسها على ذمة دول الساحل في حربها على الجهاديين، وذلك بعد أيام قليلة من إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نهاية عصر الهيمنة الفرنسية في أفريقيا، وما يتبعه من تخل عن إسناد شركاء باريس في تلك الحرب.

وحث مسؤولون عسكريون أميركيون، يقودون تدريبات سنوية لمكافحة الإرهاب في غرب أفريقيا، دول منطقة الساحل على أن تعتمد على بعضها البعض في احتواء التمرد الإسلامي المتزايد وليس على القوى غير الغربية، بعد أن استعانت مالي العام الماضي بمرتزقة مجموعة فاغنر الروسية.

وفشلت العملية الفرنسية، التي أطلق عليها اسم “عملية برخان”، في أن توقف تقدم الجهاديين، ما دفع باريس إلى اتخاذ قرار يقضي بوقف قيادة الحرب على الإرهاب في منطقة الساحل والصحراء.

وبلغ عدد القوات الفرنسية، في أوج المهمة، 5500 جندي. وقد انطلقت العملية عام 2013 بهدف وقف تقدم المسلحين الإسلاميين في مالي. واشتركت فيها دول أخرى هي النيجر وتشاد وبوركينا فاسو وموريتانيا.

ولكن العملية اصطدمت بانتشار واسع لجماعات مسلحة تنتمي إلى تنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية، وتسببت الاشتباكات معها في تزايد الخسائر البشرية في صفوف القوات الفرنسية (58 قتيلاً)، ما دفع قادة عسكريين وسياسيين في باريس إلى التشكيك في فاعليتها.

وتزايد العداء لفرنسا بين سكان دول الساحل المعنية بـ”عملية برخان”، وساعدت مواقع التواصل الاجتماعي وانتشار الأخبار المزيفة في إذكاء الغضب الشعبي على وجود القوات الفرنسية، ما جعل العملية، في حساب الفرنسيين، خطيرة وبلا فائدة.

وخلال التدريبات التي أجريت هذا الشهر في شمال غانا، حث المدرِّبون الجنودَ على مشاركة أرقام الهواتف مع نظرائهم من الدول الأخرى الذين يعملون عبر حدود غير مرسّمة بوضوح. وفي أماكن أخرى تعلم الجنود أيضا استخدام الدراجات النارية مثلما يفعل المتمردون من أجل تحسين سرعتهم وقدرتهم على المناورة.

وفي مواجهة الجماعات الإسلامية ووسط خلاف مع فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة، استعانت الحكومة العسكرية في مالي العام الماضي بمجموعة فاغنر التي يضطلع أفرادها بمهام رئيسية في الحرب على أوكرانيا، لمحاربة المسلحين. وأثار هذا قلق حكومات غربية والأمم المتحدة التي تقول إن الخطوة أدت إلى تنامي العنف.

◙ إستراتيجية واشنطن تدور حول تعاون الجيوش في منطقة تمتد فيها الحدود إلى المئات من الكيلومترات في الصحراء

وقالت مالي، التي تولت حكومتها السلطة إثر انقلاب عسكري عام 2021، “إن القوات الروسية ليست مرتزقة بل مدربون يساعدون القوات المحلية بمعدات من روسيا”.

وقال الكولونيل روبرت زيلا من القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا (أفريكوم) لرويترز خلال تدريبات في غانا “أمامنا حكومات لديها الكثير من المشاكل إلى درجة أنها بدأت تتعامل مع جهات شريرة أخرى ربما تكون أكثر استغلالا للموارد في تلك البلدان”.

وأضاف “فلتقارنوا ذلك مع ما نحاول تحقيقه، وهو شراكات بين الجيران والدول الديمقراطية الأخرى”.

وفي تدريبات هذا الشهر أجرى الجنود دوريات في أراض قاحلة ليس بها سوى أحراش غير كثيفة. وتدور الإستراتيجية حول إشراك المجتمعات التي تقطن المناطق الحدودية والتأكد من تعاون الجيوش في منطقة تمتد فيها الحدود إلى المئات من الكيلومترات في الصحراء منخفضة الكثافة السكانية.

وقال زيلا “لا يمكن لدولة واحدة أن تحل هذه المشكلة وحدها… وللمضي قدما سيتطلب الأمر تعليم البلدان في المنطقة كيفية التواصل والحوار عبر الحدود”.

وفشلت الجهود الهجومية على مدى عقد من الزمان في وقف التمرد الإسلامي الذي أودى بحياة الآلاف من الأشخاص وشرد الملايين. ويقول خبراء أمنيون إن “الوضع يمكن أن يزداد سوءا بعد أن أجبرت المجالس العسكرية الآلاف من الجنود الفرنسيين على مغادرة مالي وبوركينا فاسو هذا العام”.

ويضيف الخبراء أن “التحدي الرئيسي هو نقص الموارد وغياب الالتزام الدولي واسع النطاق فيما يتعلق بالدفاع في واحدة من أفقر مناطق العالم”.

وعززت غانا قواتها في المناطق الشمالية. وقال الكولونيل ريتشارد كايني منساه، كبير مسؤولي العمليات في لواء العمليات الخاصة في غانا، إن البلاد “مع ذلك لا تمتلك طائرات استطلاع مسيرة لمراقبة المناطق الحدودية”.

وأضاف “المستلزمات اللوجستية والمعدات ضرورية… الموارد محدودة”.

ولم يتضح المقصود بالموارد الإضافية التي يمكن للولايات المتحدة وأوروبا تقديمها. وترددت الولايات المتحدة في التدخل بعد مقتل أربعة جنود في النيجر عام 2017.

وتسحب المملكة المتحدة وألمانيا ودول أخرى قواتها من بعثة لحفظ السلام تابعة للأمم المتحدة في مالي، بالتزامن مع تدهور الوضع الأمني.

وفي وقت سابق من هذا الشهر صرح الجنرال مايكل لانجلي، قائد أفريكوم، للصحافيين بأن “الاستقرار والأمن” هما محور التركيز في أفريقيا، دون أن يقدم تفاصيل.

العرب