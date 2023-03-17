سقوط بنك وادي السيليكون: أزمة مالية تهز الأسواق العالمية



الباحثة شذى خليل*

جاء الإعلان عن انهيار بنك سيليكون فالي في الولايات المتحدة قبل أيام، بعد أن تكبد البنك خسائر بنحو 15 مليار دولار وتراجع قيمة سنداته ، مما دفع المودعين إلى سحب حوالي 42 مليار دولار في وقت واحد. كان تأثير هذا الانهيار محسوسًا في الأسواق المالية العالمية ، مما أثار مخاوف من حدوث أزمة جديدة تذكرنا بالأزمة التي حدثت قبل 15 عامًا.

Silicon Valley Bank هو بنك متخصص يخدم بشكل أساسي صناعات التكنولوجيا وعلوم الحياة ، وقد ارتبط نجاحه ارتباطًا وثيقًا بنجاح تلك الصناعات. على هذا النحو ، فإن أي تراجع كبير في تلك الصناعات يمكن أن يؤثر على الأداء المالي SVB. بالإضافة إلى ذلك ، مثل أي مؤسسة مالية ، يخضع SVB لمتطلبات الرقابة والامتثال التنظيمية ، وقد يؤدي عدم تلبية هذه المتطلبات إلى عقوبات وخسائر مالية. ومع ذلك ، من المهم ملاحظة أن هذه أسباب تخمينية وليست خاصة بـ SVB.

انهار بنك وادي السيليكون ، المقرض البارز في النظام البيئي للشركات الناشئة ، في 10 مارس ، دفع المنظمين الفيدراليين إلى التدخل والحد من المخاطر في النظام المالي الأوسع. فيما يلي جدول زمني للأحداث الرئيسية التي أدت إلى انهيار البنك وعواقبه التي نشرت في الصحف العالمية :

8 مارس: أعلن سيلفرغيت كابيتال ، وهو بنك يركز على العملات المشفرة ، أنه سيوقف عملياته ويصفي أصوله بعد أن أجبرت إدارة البنك البنك المقرض في كاليفورنيا على بيع جزء من سندات دينه. كما أثار بنك وادي السيليكون قلق المستثمرين عندما قال إنه بحاجة إلى دعم ميزانيته العمومية وجمع ملياري دولار من رأس المال. خفضت وكالة موديز تصنيف سندات البنك وخفضت نظرتها إلى سلبية.

10 مارس: فشل بنك Silicon Valley بعد تهافت على الودائع ، ليصبح أكبر انهيار للبنك منذ الأزمة المالية لعام 2008. استحوذ المنظمون على البنك ، وأصبح ما يقرب من 175 مليار دولار من ودائع العملاء تحت سيطرة المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع.

12 مارس: لمنع العدوى المصرفية ، استولى المنظمون على Signature Bank ، الذي كان له 40 فرعًا وكان ضحية الذعر المحيط ببنك Silicon Valley. وأعلنت الحكومة أنه لن يتحمل دافع الضرائب أية خسائر ناجمة عن فشل أي من البنكين ، متذرعة بـ “استثناء المخاطر النظامية” ووضع برنامج إقراض طارئ لتوفير تمويل إضافي للبنوك المؤهلة.

13 مارس / آذار: طمأن الرئيس بايدن الجمهور بأن النظام المصرفي الأمريكي آمن وأن دافعي الضرائب لن يدفعوا أي عمليات إنقاذ. قال HSBC إنه سيشتري الفرع البريطاني لبنك Silicon Valley Bank ، بينما كان يتم البحث عن مشتر للشركة القابضة لبنك Silicon Valley Bank ، والتي تشمل إدارة الأصول وقسم الأوراق المالية ، ويستثني البنك التجاري الآن تحت FD.I.C. يتحكم. وتضررت أسهم البنوك الإقليمية ، حيث هبط سهم First Republic 60 في المائة.

عمليات البيع في الأسواق العالمية

وهبطت أسهم البنوك الأوروبية 1.1 في المئة، بعد أسوأ عمليات بيع في أكثر من خمسة أشهر على مدار يومين وسط مخاوف في شأن مدى متانة الميزانية العمومية للقطاع في مواجهة انهيار بنك “سيليكون فالي”، إضافة إلى التوقعات برفع أسعار الفائدة.

رفع الفائدة : ويرى المستثمرون الآن أن احتمالات رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، الفترة المقبلة ، وصلت إلى 90 في المئة، في تغيير جذري عن الزيادة التي توقعوها في السابق عند 50 نقطة أساس بعد بيانات اقتصادية قوية.

أسهم بنوك

وانخفض سهم “أتش أس بي سي” 0.1 في المئة، بعد أن قال البنك البريطاني إنه استحوذ على وحدة بنك “سيليكون فالي” في بريطانيا مقابل جنيه استرليني واحد (1.21 دولار)، مما يعني إنقاذ بنك رئيس لإقراض الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا في المملكة المتحدة ، وكان بنك “أتش أس بي سي” قال أنه استحوذ على وحدة بنك “سيليكون فالي” في بريطانيا مقابل جنيه استرليني واحد.

ودائع العملاء

وذكر وزير الخزانة البريطاني جيريمي هنت، ان حماية العملاء مهمة “يضمن هذا الحماية الودائع ومواصلة العمل المصرفي الطبيعي ، دون دعم من دافعي الضرائب، يعد (أتش أس بي سي) هو أكبر بنك في أوروبا، ومن المفترض أن يشعر عملاء بنك (سيليكون فالي) في المملكة المتحدة بالاطمئنان إزاء القوة والأمان الذي يعنيها هذا الاستحواذ”.

ويأتي هذا بعد أن تحركت السلطات الأميركية لدعم الودائع ووقف أي تداعيات أوسع نطاقاً للانهيار المفاجئ لبنك “سيليكون فالي”، الذي تتبعه الوحدة البريطانية.

واتخذت السلطات الأميركية إجراءات طارئة، لتعزيز الثقة في النظام المصرفي، بعد أن هدد انهيار بنك “سيليكون فالي” بإثارة أزمة مالية أوسع نطاقاً.

انعكاس الانهيار على الاقتصاد العالمي

يمكن أن يكون لانهيار البنوك الكبرى عواقب وخيمة على الاقتصاد والنظام المالي. عندما يفشل بنك كبير ، يمكن أن يؤدي إلى سلسلة من ردود الفعل من الإخفاقات في جميع أنحاء النظام المالي ، مما يؤدي إلى أزمة الائتمان ، وانهيار سوق الأسهم ، والركود.

يمكن أن تختلف أسباب فشل البنوك ، ولكن بعض العوامل الشائعة تشمل الإفراط في المخاطرة ، وإدارة المخاطر غير الكافية ، والرسملة غير الكافية. البنوك التي تتمتع برافعة مالية كبيرة ، مما يعني أن لديها مستوى مرتفع من الديون مقارنة بأصولها ، معرضة بشكل خاص للفشل.

لمنع انهيار البنوك الكبرى، نفذ المنظمون مجموعة متنوعة من الإجراءات ، بما في ذلك اختبار الضغط ، ومتطلبات رأس المال ، ومعايير السيولة. تم تصميم هذه الإجراءات لضمان أن البنوك لديها رأس مال وسيولة كافيين لتحمل الصدمات المالية ولمنع فشل أحد البنوك من الانتشار إلى الآخرين.

عندما يفشل البنك، قد يتدخل المنظمون لمنع الفشل من التسبب في ضرر أوسع للنظام المالي. يمكن أن يشمل ذلك توفير التمويل الطارئ أو الترتيب لعملية اندماج أو الاستحواذ على البنك الفاشل.

بشكل عام ، يعد انهيار البنوك الكبرى مصدر قلق خطير لاستقرار النظام المالي والاقتصاد الأوسع ، ويعمل المنظمون على منع مثل هذه الإخفاقات والتخفيف من تأثيرها في حالة حدوثها.

ختاما ؛ يتوقع الاقتصاديون أن حالات الإفلاس الحالية يمكن أن يكون لها تأثير على سياسة سعر الفائدة الأمريكية، من الواضح أن الزيادات الضيقة لأسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفدرالي أدت إلى الضغط على ميزانيات البنوك الأمريكية.

وحدة الدراسات الاقتصادية مكتب شمال امريكا

مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية