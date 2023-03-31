ما يقدمه أردوغان للتطبيع لن يرضي مصر أو سوريا أو إسرائيل

أنقرة – قد تكون لدى تركيا فرصة لإصلاح علاقتها مع مصر، التي قطعتها قبل عقد من الزمن، إذ ستعتمد النتيجة كليا على الخيارات السياسية للرئيس رجب طيب أردوغان، وما إذا كان سيظل رئيسا للبلاد بعد انتخابات الرابع عشر من مايو. ومع ذلك، سيكون من الصعب تطبيع العلاقات بين البلدين، حيث توجد في القاهرة قائمة مطالب صعبة.

ولتحقيق تقدم، التقى وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو مؤخرا بنظيره المصري سامح شكري، لكن الاجتماع لم ينته كما كان يود جاويش أوغلو.

وأبلغ شكري جاويش أوغلو بأن ثلاثة أشياء يجب أن تحدث قبل التطبيع: على تركيا إنهاء جميع أنشطتها العسكرية في ليبيا، وتسليم جميع أعضاء جماعة الإخوان المسلمين في تركيا المطلوبين من مصر، وحل خلافاتها مع قبرص واليونان في شرق البحر المتوسط.

وعلى الرغم من أن مصر تمثل أولوية بالنسبة لأردوغان، إلا أن أنقرة كانت تستكشف إمكانيات إصلاح العلاقات مع العديد من الدول العربية وكذلك إسرائيل منذ عام 2021.

ولو لم ينسف أردوغان العقد الماضي علاقاته مع دول الشرق الأوسط والدول العربية وقوى البحر المتوسط، لما احتاج إلى أن يطرق الأبواب اليوم. فلماذا إصلاح الأسوار الآن؟

لو لم ينسف أردوغان العقد الماضي علاقاته مع دول الشرق الأوسط والدول العربية وقوى البحر المتوسط، لما احتاج إلى أن يطرق الأبواب اليوم. فلماذا إصلاح الأسوار الآن؟

ومن السهل نسبيا الإجابة عن هذا السؤال: فالواقع المؤلم لعزلة تركيا الإقليمية يجبر أردوغان على محاولة دحر كراهيته للمنافسين الإقليميين. ستكون كل من مصر وسوريا وإسرائيل مهتمة بإعادة بناء العلاقات مع تركيا، لكن لديها جميعا طلبات كبيرة.

وبدءا من عام 2013، مزق أردوغان علاقات تركيا الثنائية مع مصر، الدولة التي يمكن القول إنها زعيم العالم العربي والحليف الوثيق للولايات المتحدة.

وفي أعقاب الإطاحة بالرئيس المنتخب في البلاد محمد مرسي، وإن كان محسوبا على جماعة الإخوان المسلمين، استخف أردوغان بعبدالفتاح السيسي ووصفه بأنه “طاغية” ورفض الاعتراف به. وأدت التداعيات التي تلت ذلك إلى إنهاء العلاقات الدبلوماسية بين أنقرة والقاهرة.

وسرعان ما بدأ أردوغان في جولة حول العالم، مدعيا أن “العالم أكبر من خمسة!”، في إشارة إلى التكوين غير العادل وغير الفعال للدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والتي غضت الطرف عن طيب خاطر عن الطغاة واضطهاد المسلمين.

وبينما كان مرتاحا لانتقاد النظام المصري الذي يحكمه “دكتاتور عسكري غير منتخب”، ظل أردوغان صامتا بشكل ملائم بشأن اضطهاد مسلمي الإيغور من قبل الصين، وكذلك الغزو الروسي لشبه جزيرة القرم في عام 2014، حيث أقسم على حماية أقلية التتار المسلمة في المنطقة ثم نسيها.

وفي أواخر عام 2010، اتخذت أنقرة مواقف غير مقبولة تجاه القاهرة. وسعى أردوغان لدعم رئيس الحكومة الليبية آنذاك فايز السراج، مما أثار استياء القاهرة، التي تدعم قائد الجيش الليبي خليفة حفتر.

وأدى قرار دعم السراج إلى قيام الحكومة الليبية بترسيم حدودها البحرية مع أنقرة، في اتفاق لا تعترف به أي حكومة أخرى في المنطقة، حيث يخترق الكثير من الحدود البحرية لليونان من خلال تجاهل وجود جزيرة كريت.

وتتعارض هذه الخطوة أيضا مع الحدود البحرية الحالية التي أنشأتها البلدان تحت مظلة منتدى غاز شرق المتوسط، الذي تعد مصر عضوا فيه.

وفي حين أن الحدود البحرية عنصر حيوي من عناصر السيادة الوطنية، في هذه الحالة، تزداد أهميتها بسبب وجود رواسب الغاز الطبيعي تحت البحر، والتي ترغب جميع الدول في تحويلها إلى نقود واستهلاكها.

وفي حين أن أعضاء فريق الخبراء الأوروبي المعني بالقراءة والكتابة يتعاملون مع هذا بطريقة دبلوماسية وقانونية، فإن تركيا تعمل كمفسد محارب، فهي لا تعترف بجمهورية قبرص، وتتنافس على الحدود البحرية لليونان ومصر، وأرسلت سفن الاستكشاف والحفر الخاصة بها إلى المياه المتنازع عليها، بمرافقة سفن عسكرية.

ويظهر نهج مصر في صنع السياسة الخارجية أن منذ وصوله إلى السلطة، لم يكن السيسي عاطلا عن العمل. لقد جعل نفسه مستساغا للولايات المتحدة واستثمر قدرا كبيرا من رأس المال الدبلوماسي في إقامة علاقات قوية مع جهات إقليمية بارزة أخرى مثل إسرائيل وقبرص واليونان.

رغم أن مصر تمثل أولوية بالنسبة لأردوغان، إلا أن أنقرة كانت تستكشف إمكانيات إصلاح العلاقات مع العديد من الدول العربية وكذلك إسرائيل منذ عام 2021

يُنظر إلى منتدى شرق المتوسط على أنه مشروع شرعي ويحظى بدعم دولي قوي. وإذا سعى أردوغان إلى إعادة ضبط العلاقات مع السيسي، فسيتعين عليه التخلي عن سياساته الحالية في ليبيا والبحر المتوسط. ووفقا لاقتراح القاهرة، لدى أنقرة خيار التخلي عن نهجها العدائي تجاه الحدود البحرية والانضمام إلى منتدى شرق المتوسط.

ومع ذلك، سيكون من الصعب تحقيق ذلك بسبب النزاعات البحرية طويلة الأمد بين تركيا واليونان وقبرص. ورغم ذلك، بدلا من محاولة فرض يدها، يمكن أن تحاول أنقرة تحقيق أهدافها من خلال الدبلوماسية بدلا من الحرب.

ومن ناحية أخرى، يمكن لأردوغان تلبية مطالب مصر من الإخوان المسلمين دون بذل الكثير من الجهد. إن بصمة جماعة الإخوان المسلمين في تركيا أصغر بكثير مما كانت عليه في السابق. وقد غادر العديد من أعضائها البلاد واتخذت السلطات مؤخرا خطوات لإغلاق محطة تلفزيونية تابعة للإخوان.

ولم يكن قراره بمصافحة السيسي في افتتاح كأس العالم لكرة القدم عام 2022 لقاء صدفة. وبدلا من ذلك، كانت فرصة لالتقاط الصور مصممة بعناية، فضلا عن اعتراف ضمني بأن سياسته الخارجية في الشرق الأوسط بأكملها على مدى العقد الماضي كانت فاشلة.

ولقد تلاشى حلم أردوغان بأن يكون محاطا بمنطقة يحكمها قادة مقربون من جماعة الإخوان المسلمين، والتي كان يأمل في قيادتها نظريا. ومن مصر إلى تونس إلى العراق إلى سوريا، هناك الآن فرصة معدومة لتأسيس أنظمة سنية قريبة من رؤية الأخوة للعالم، والتي لطالما أعجب بها أردوغان.

وبدلا من ذلك، يقودهم جميعا رجال أقوياء نجحوا في القضاء على المنافسين. وهذا هو السبب الذي دفع أردوغان إلى محاولة تطبيع العلاقات مع الرئيس السوري بشار الأسد، الذي سعى إلى الإطاحة به، ويفترض أن يحل محله بديل سني.

بصمة جماعة الإخوان المسلمين في تركيا أصغر بكثير مما كانت عليه في السابق

ولكن لكي تؤتي ثمارها، يطالب الأسد بإزالة الوجود العسكري التركي داخل الأراضي السورية، وهو ما يمثل حبة مريرة أخرى يجب أن يبتلعها أردوغان.

وأخيرا، هناك دولة إسرائيل التي يسعى أردوغان إلى التقارب معها مرة أخرى. وفي عام 2007، اتهم أردوغان إسرائيل بأنها “قاتلة أطفال”، وتابع هذا البيان بمحاولة خرق حصار بحري لقطاع غزة في عام 2010 أدى إلى مواجهة مسلحة وإنهاء العلاقات الدبلوماسية.

ومثل مصر، لم تقف إسرائيل على الهامش، وساعد توقيعها على اتفاقيات أبراهام ومشاركتها في منتدى شرق المتوسط على إقامة علاقات جوهرية مع الدول العربية في جوارها وتهميش أنقرة.

وللتغلب على هذا، نجحت إسرائيل وتركيا مؤخرا في إعادة العلاقات الدبلوماسية على مستوى السفراء. ومع ذلك، من غير المرجح أن تتحقق علاقة مبنية على الثقة ما لم تلب تركيا بعض المطالب الإسرائيلية الرئيسية مثل طرد قادة حماس من أراضيها، وكذلك إغلاق مكاتبها.

ويريد أردوغان “إعادة ضبط” و”تقارب”. لكن في كل حالة، سيكون هناك ثمن يجب دفعه. فالدول التي يريد بناء علاقات معها لديها قائمة طويلة من المظالم المبررة ضد أردوغان. ومعالجة هذه المظالم مهمة شاقة، لكن ليس لدى أردوغان الكثير من الخيارات، فتركيا وحدها إلى حد كبير وستظل كذلك، ما لم يتم اتخاذ خيارات جريئة.

العرب