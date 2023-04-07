لماذا ترتفع أسعار الذهب وما التوقعات؟

قفزت أسعار عقود الذهب الفورية في تعاملات أمس الأربعاء إلى 2032 دولارا للأونصة، ليقترب من قمة أسعاره التاريخية التي حققها عام 2020 عند 2073 دولارا، قبل أن تتراجع قليلا في تعاملات اليوم الخميس، وسط توقعات بأن يحتفظ المعدن النفيس بجاذبيته.

فما أسباب هذا الارتفاع؟ وكيف سيكون الوضع خلال العام الجاري 2023؟

يحتل الذهب مركز الصدارة في وقت أدت فيه مشاكل التضخم على مستوى العالم إلى قلق المستثمرين بشأن وضع أموالهم في فئات الأصول التي تشهد تقلبات غير مؤكدة، إضافة إلى أن الآمال في تحقيق عوائد جيدة من الاستثمارات باتت كئيبة.

وقال تقرير لمجلة “فوربس” (Forbes) الأميركية إنه بعد إعلان مجلس الاحتياطي الفدرالي (المركزي الأميركي) رفع سعر الفائدة للمرة التاسعة على التوالي، شهدت أسعار الذهب ارتفاعا عالميا ملحوظا طوال مارس/آذار 2023. وتشهد الأسعار حاليا موجه ارتفاعات متتالية.

أوضح التقرير أن الذهب يُعرف بكونه من بين أفضل وسائل التحوط ضد التضخم، وتسعى البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم بنشاط للحصول عليه، كما يسعى وراءه المستثمرون الذين يبحثون عن ملاذات أكثر أمانا من الأسهم والسندات والعملات للتداول بها.

ولفتت الكاتبة إلى أن ارتفاع أسعار الذهب جاء بتحفيز عديد من الأحداث العالمية خلال الفترة الماضية، ومن بينها التوترات السياسية بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا وارتفاع معدلات التضخم وانتشار حالة من عدم اليقين في أسواق الأسهم.

يعتقد المحللون أن الذهب سيستمر في هذا الأداء، بل سيتفوق على فئات الأصول الأخرى عام 2023 في ضوء مشاكل التضخم المستمرة.

ونقل التقرير عن محللين قولهم إن الذهب يسير في اتجاه صعودي بشكل عام، وإن أسعار الذهب يمكن أن تعيد اختبار أعلى مستوياتها على الإطلاق عند حوالي 2070 دولارا للأونصة، في حين يُتوقع أن ترتفع أسعار الذهب على المدى المتوسط والطويل إلى نطاق يتراوح بين 2040 دولارا و2080 دولارا للأونصة.

ووفقا للتقرير، فإن محللين آخرين يرون -على عكس ما سبق- أن أسعار الذهب ستنخفض، وأن نسبة المخاطرة إلى المكافأة ليست مواتية بالنسبة للذهب في الوقت الحالي، ويعتقدون كذلك أن الارتفاع في أسعار الذهب جاء بدعم من حدثين قصيري الأمد، وهما انهيار بنك وادي السيليكون، والبيع غير المتوقع لبنك “كريدي سويس” إلى بنك “يو بي إس” (UBS).

هل يجب على المستثمرين شراء الذهب خلال عام 2023؟

ذكر التقرير أن هناك عديدا من الطرق التي يمكن من خلالها شراء الذهب والاستثمار فيه، ويعتمد ذلك على أهداف الاستثمار ورغبة الفرد في المخاطرة.

وربما لا يكون شراء الذهب الفعلي هو الخيار الأفضل، نظرا الارتفاع أسعاره، لكن في المقابل قد يكون هذا الارتفاع فرصة رائعة لتداول المعدن النفيس عبر صناديق الذهب المتداولة في البورصة مثلا، وتتشابه مع الصناديق المشتركة التي يتم تداولها في أسواق الأوراق المالية.

وفي المجمل، بيّن التقرير أنه من الصعب التنبؤ بما إذا كان يتعين على المستثمرين الشراء الآن لتحقيق عوائد.

المصدر : فوربس + وكالات