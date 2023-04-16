غلق ملف الأسرى يفتح الباب أمام سلام دائم في اليمن

يمهد غلق ملف الأسرى في اليمن لفتح الأبواب أمام استكمال تسوية بقية الملفات العالقة بشقيها السياسي والعسكري تمهيدا لسلام دائم في البلد الذي أنهكته الحرب. ويتابع محللون مجريات المحادثات بين السعودية والحوثيين باهتمام وحذر في آن واحد.

صنعاء – أطلق الحوثيون والسعودية سراح عشرات الأسرى السبت في ثاني أيام عملية واسعة لتبادل سجناء في إطار النزاع اليمني، تأتي في خضم جهود دبلوماسية واسعة عزّزت الآمال في إنهاء الحرب في أفقر دول شبه الجزيرة العربية.

وانطلقت من مطار أبها طائرة تحمل 120 أسيرا من الحوثيين وحطت في صنعاء، قبل أن تقلع طائرة من العاصمة اليمنية باتجاه الرياض، حسبما أفادت مستشارة الإعلام لدى اللجنة الدولية للصليب الأحمر جيسيكا موسان.

ونقلت الرحلة الثانية 20 شخصا بينهم 16 سعوديا وثلاثة سودانيين كانوا يقاتلون في صفوف التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن منذ 2015 دعما للحكومة في مواجهة الحوثيين القريبين من إيران. ونقلت رحلة ثالثة السبت 117 من الحوثيين من أبها إلى صنعاء. كذلك، سيّرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر السبت ثلاث رحلات أخرى بين المخا (غرب اليمن) الخاضعة لسيطرة القوات الحكومية وصنعاء لنقل 100 سجين من الحوثيين.

وبدأ النزاع اليمني في 2014 عندما سيطر الحوثيون المدعومون من إيران على مناطق عدة في البلاد بينها العاصمة صنعاء. وفي العام التالي، تدخّلت السعودية على رأس التحالف العسكري ما فاقم النزاع الذي خلّف مئات الآلاف من القتلى وتسبّب بواحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

وكان الحوثيون والحكومة توصّلا خلال مفاوضات عقدت في بيرن الشهر الماضي إلى اتّفاق على تبادل أكثر من 880 أسيراً. وبموجب الاتفاق، يُفرج الحوثيون عن 181 أسيرًا، بينهم سعوديون وسودانيون، في مقابل 706 من المعتقلين لدى القوات الحكومية.

وفي أول أيام التبادل الجمعة، نُقل 318 سجينًا في أربع رحلات جوية بين عدن في الجنوب وهي مقر الحكومة، والعاصمة، بواسطة اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

ومن بين هؤلاء وزير الدفاع السابق اللواء الركن محمود الصبيحي واللواء الركن ناصر منصور هادي، شقيق الرئيس السابق عبدربه منصور هادي، الذي توجه في وقت لاحق إلى الرياض حيث يقيم شقيقه.

وقبل إقلاع رحلة السبت، نقل السجناء في ثلاث حافلات على الأقل إلى مدرج مطار أبها الذي تعرّض في السابق لهجمات من قبل الحوثيين بطائرات مسيّرة.

وفي صنعاء، استُقبل الأسرى فوق السجاد الأحمر. وقبل ذلك، وقف عشرات العناصر الذين ارتدوا سترات فوسفورية على جانبي صف طويل قرب عناصر مسلحة ليمر بينهم الأسرى السعوديون والسودانيون في طريقهم إلى الطائرة.

وقال عبدالله هاشم الذي أمضى سبع سنوات ونصف السنة في سجن سعودي “أنا فرح جدا بهذا الاستقبال. أخيرا أتذوق طعم الحرية بعد السجن”، فيما قالت والدته وهي تحتضنه “أتمنى أن يعود كل الأسرى إلى أهاليهم”. وعدد السجناء السعوديين في اليمن وعدد الأسرى الحوثيين غير معروف. ويقول محللون إنه بعد ثماني سنوات، أدرك السعوديون أن إسقاط الحوثيين لن يتحقق وباتوا يتطلعون إلى إنهاء انخراطهم العسكري.

وأصبح ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الذي كان يبلغ من العمر 29 عامًا عندما كان وزيراً للدفاع وأطلق التحالف العسكري، الحاكم الفعلي للمملكة في 2017، وهو منذ ذلك الحين حريص على حماية أجندة الإصلاح الداخلية “رؤية السعودية 2030”.

وتلقت إستراتيجية الخروج السعودية الشهر الماضي دعما جراء الاتفاق بوساطة صينية على استئناف العلاقات الدبلوماسية مع إيران، ما قد يعني إعادة تشكيل المشهد السياسي للشرق الأوسط نظرا لانخراط الدولتين في نزاعات المنطقة وبينها اليمن.

وكذلك، تضغط السعودية من أجل عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية بعد أكثر من عقد من تعليق عضويتها على خلفية قمع النظام للحركات الاحتجاجية. وقد استضافت الجمعة وزراء ودبلوماسيين من دول الخليج وثلاثة بلدان عربية في جدة لإجراء محادثات حول سوريا، ثم أصدرت بيانًا سلط الضوء على “أهمية وجود دور قيادي عربي” لإنهاء الأزمة.

وفي اليمن، زار وفد سعودي صنعاء الأحد الماضي لإجراء محادثات تمحورت على إحياء الهدنة وإرساء الأسس لوقف إطلاق نار أكثر استدامة. وغادر الوفد برئاسة السفير محمد الجابر مساء الخميس باتفاق على إجراء المزيد من المحادثات، وفقا لمصادر الحوثيين والحكومة اليمنية.

وقال مسؤول حوثي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته إنه كان هناك “اتفاق مبدئي على هدنة” قد يجري الإعلان عنها لاحقا، فيما وصف كبير المفاوضين الحوثيين محمد عبدالسلام المحادثات بأنها “جادة وإيجابية”.

ويُعتقد بأن الرياض طلبت ضمانات أمنية من الإيرانيين، بما في ذلك وقف هجمات الحوثيين بالطائرات المسيرة والصواريخ على الأراضي السعودية. ومع ذلك، حتى لو تمكّنت المملكة من التفاوض على مخرج من الحرب، فقد يندلع القتال مرة أخرى بين الفصائل اليمنية المختلفة داخل اليمن.

◙ الرياض يعتقد أنها طلبت ضمانات أمنية من الإيرانيين بما في ذلك وقف هجمات الحوثيين بالطائرات المسيرة والصواريخ على الأراضي السعودية

وقالت مديرة برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في معهد تشاتام هاوس سانام وكيل “تكافح السعودية لتقليص مشاركتها العسكرية في اليمن (..) وتسعى إلى سلام دائم طويل الأمد يسمح لها بالتركيز على أولوياتها الاقتصادية”. وأضافت وكيل “لكن على الرغم من هدفها هذا، فإنها ستكون الوسيط والمستثمر والضامن للصراع في اليمن لفترة طويلة”.

وأعلنت المملكة العربية السعودية السبت أنها سوف تستكمل اللقاءات التي قام بها سفير الرياض لدى اليمن محمد آل جابر في العاصمة صنعاء مع مسؤولين حوثيين، في أقرب وقت؛ والتي أدت إلى وقف إطلاق النار.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية “واس” أنه “امتدادا للمبادرة السعودية التي أعلنت في مارس 2021، وللأجواء الإيجابية التي وفّرتها الهدنة الإنسانية في اليمن التي أعلنتها الأمم المتحدة في أبريل 2022، عقد الفريق السعودي برئاسة سفير المملكة لدى اليمن محمد آل جابر في الفترة ما بين الثامن و13 من الشهر الجاري مجموعةً من اللقاءات في صنعاء، شهدت نقاشات مُعمّقة في العديد من الموضوعات ذات الصلة بالوضع الإنساني وإطلاق جميع الأسرى، ووقف إطلاق النار، والحل السياسي الشامل في اليمن، حيث اتسمت تلك اللقاءات والنقاشات بالشفافية وسط أجواء تفاؤلية وإيجابية”.

وأضافت أنه “ونظراً للحاجة إلى المزيد من النقاشات؛ فسوف تستكمل تلك اللقاءات في أقرب وقت؛ بما يؤدي إلى التوصل إلى حل سياسي شامل ومستدام ومقبول من جميع الأطراف اليمنية”. وكان السفير السعودي في اليمن محمد آل جابر أعلن مساء الاثنين الماضي، أنّ الزيارة التي قام بها إلى العاصمة اليمنية صنعاء للقاء مسؤولين حوثيين هدفها “تثبيت الهدنة” وبحث سبل الدفع باتّجاه “حلّ سياسي شامل ومستدام” بعد سنوات من الحرب.

العرب