مجموعة السبع تحذر من استخدام القوة لتغيير النظام الدولي

حذرت مجموعة الدول السبع الصناعية الديمقراطية الكبرى من أي محاولة لتغيير النظام الدولي بالقوة في ضوء الحرب الروسية في أوكرانيا وتزايد النفوذ الصيني.

وبعد بحث وزراء خارجية مجموعة السبع للوضع في منطقة المحيطين الهندي والهادي، قال وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي اليوم الاثنين: «لذلك سنرفض بشدة أي محاولات أحادية الجانب لتغيير الوضع الراهن بالقوة». وأضاف هاياشي: «سنثبت للعالم عزم مجموعة السبع القوي على دعم النظام الدولي القائم على سيادة القانون».

وبعد عشاء عمل يوم الأحد في منتجع كارويزاوا الياباني، استمرت المشاورات اليوم الاثنين بين وزراء خارجية مجموعة السبع. وستجرى مناقشة قرع الصين لطبول الحرب تجاه تايوان وتجارب الصواريخ الكورية الشمالية، إلى جانب العنف المفاجئ في السودان.

ويأتي الاجتماع قبل انعقاد قمة زعماء مجموعة السبع في هيروشيما باليابان في مايو (أيار) المقبل. وتتولى اليابان رئاسة مجموعة السبع، التي تضم في عضويتها أيضاً كلاً من بريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والولايات المتحدة.

الشرق الأوسط