الخطوط الجوية القطرية تسعى لزيادة وجهاتها وتكافح من أجل وقود مستدام

قال الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية أكبر الباكر إن الشركة تسعى لزيادة عدد وجهاتها من 177 حاليا إلى 190 وجهة، وأشار إلى أن الزيادة ستعتمد على استلام طائرات من “بوينغ” (Boeing) و”إيرباص” (Airbus) في المستقبل القريب.

وأوضح الباكر خلال مؤتمر صحفي اليوم الاثنين أنه لا يتوقع تأثر الطلب في قطاع السفر بسبب ارتفاع أسعار النفط، لكنه أقر بأنه ليست هناك حماية غير محدودة في ما يتعلق بالأسعار.

وأضاف أن الشركة تكافح مع شركات النفط لإنتاج وقود طيران مستدام بهدف خفض الأسعار، وأنها ترغب في استخدام هذا النوع من الوقود أو على الأقل مزجه بوقود الطائرات.

يذكر أن الخطوط الجوية القطرية كانت قد أضافت بحلول أواخر مارس/آذار الماضي 40 رحلة جديدة، كما تعتزم الشركة إقامة صالات جديدة في مطارات حول العالم.

وفي سياق متصل، رحب الرئيس التنفيذي للخطوط القطرية بمنافسة شركة طيران الرياض السعودية الجديدة على حصة سوقية، وقال إن القطرية مستعدة للسعي إلى عمليات مشاركة بالرمز وتبادل المساعدة الفنية معها.

المصدر : وكالات