تراجع الذهب مع صعود الدولار والأسواق تقيم بيانات التضخم الأميركية

واصلت أسعار الذهب خسائرها للجلسة الثانية اليوم الخميس مع ارتفاع الدولار، في حين تقيم الأسواق بيانات التضخم الأميركية لمزيد من الوضوح حول مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) مع ترقب قرار بنك إنجلترا بشأن سعر الفائدة.

وبحلول الساعة 09:19 بالتوقيت العالمي، تراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 2022.19 دولارا للأوقية، وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب أيضا 0.4% إلى 2029.60 دولارا.

وتباطأت الزيادة السنوية في أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة إلى أقل من 5% في أبريل/نيسان، وذلك للمرة الأولى منذ عامين، ومع هذا ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين على أساس شهري في أبريل/نيسان 0.4% بعدما زاد 0.1% في مارس/آذار.

وصعد الدولار اليوم الخميس مع انخفاض اليوان الصيني إلى أدنى مستوى له في شهرين عند 6.9413 مقابل الدولار، بعد مزيد من المؤشرات على ضعف الانتعاش في الصين عقب جائحة كورونا، والذي ألقى بظلاله على توقعات الاقتصاد العالمي.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية، مقابل سلة من 6 عملات رئيسة، 0.05% إلى 101.46 نقطة.

وعلى الرغم من أن الذهب والدولار يتنافسان باعتبارهما من أصول الملاذ الآمن، فإن ارتفاع الدولار يجعل الذهب أكثر تكلفة للمشترين في الخارج.

وأما المعادن النفيسة الأخرى فقد:

تراجعت الفضة 2.1% إلى 24.90 دولارا للأوقية.

انخفض البلاتين 1.7% إلى 1095.37 دولارا.

هبط البلاديوم 2% مسجلا 1575.81 دولارا.

المصدر : الجزيرة