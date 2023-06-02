الصين تخطط لدعم مشروع طريق التنمية العراقي

بغداد – تبحث الصين إمكانية دعم مشروع طريق التنمية العراقي الواعد حيث قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني الخميس خلال استقباله السفير الصيني “تسوي وي” إن بلاده تلقت عروضا من عدة دول بالمنطقة لتمويل وتنفيذ مشروع “طريق التنمية” او ما بات يعرف “بطريق الحرير العراقي”.

وأضاف السوداني في المباحثات التي تناولت “مناقشة أوجه التعاون بين البلدين، وسبل تطويرها على مختلف المجالات” ان “العراق منفتح على كل الشراكات مع الدول الصديقة، وحريص على تأسيس تنمية مستدامة تدعم جهود الأمن والاستقرار” وفق ما ذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية “واع”.

وتسعى بكين لدعم كل المبادرات والمشاريع الاقتصادية التي تهدف لدعم مشروع الحزام والطريق وهي مبادرة روجت لها بكين على أنقاض طريق الحرير القديم من خلال استثمار مليارات الدولارات خاصة في البنى التحتية والطرق على طريق الحرير نحو القارة الاوروبية حيث يشمل كذلك بناء مرافئ وسكك حديدية وطرق ومشاريع صناعية متنوعة وبالتالي يمثل مشروع العرق فرصة للجانب الصيني الذي يسعى تدعيم نفوذه الاقتصادي في منطقة الشرق الاوسط.

وفي 27 مايو المنصرم أعلن السوداني خلال مؤتمر دولي بالعاصمة بغداد عن مشروع “طريق التنمية” الاستراتيجي الذي يربط مدينة البصرة العراقية بأوروبا مرورا بتركيا عبر خط للسكك الحديدية وطرق معبدة.

وأشار رئيس الوزراء العراقي إلى أن “مشروع طريق التنمية يحظى باهتمام الدولة بكل سلطاتها”، مؤكداً أن العمل يجري حاليا بالتوازي في عدة مشاريع، منها ميناء الفاو والمدينة الصناعية، فضلاً عن مدينة سكنية جديدة بجوار الميناء، حسب الوكالة.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن “العراق تلقى عروضاً من عدة دول بالمنطقة لتمويل وتنفيذ المشروع”، دون الإفصاح عن أسماء تلك الدول.

من جانبه، أكد السفير الصيني حرص بلاده على استدامة أفضل العلاقات مع العراق، في مختلف ميادين التعاون والشراكة، حسب الوكالة.

وأوضح السفير وي أن “مشروع التنمية مهم جداً للعراق، حيث سيكون طريقا السلام والازدهار في المنطقة، ومُكمِّلاً لمشروع الحزام والطريق” الصيني.

وأبدى السفير الصيني رغبته في الاطلاع على دراسة الجدوى الاقتصادية لمشروع طريق التنمية العراقي، واستعداد الصين لتقديم المشورات الفنية لإنجاز المشروع.

ويطلق أيضا على المشروع اسم “طريق الحرير العراقي” ويشمل استكمال إنجاز ميناء الفاو الكبير بمحافظة البصرة المطل على الخليج، والذي بدأ تشييده قبل أكثر من عقد، وبلغت نسبة إنجازه 50 بالمئة بتكلفة تصل إلى 2.6 مليار دولار، ومن المنتظر البدء بتشغيله جزئيا عام 2025.

ويمتد خط السكك الحديدية من ميناء الفاو الكبير جنوبا إلى الحدود العراقية – التركية شمالا، على طول 1200 كلم، ويكلف ميزانية ضخمة تقدر بنحو 17 مليار دولار، ويهدف لنقل 400 ألف حاوية من البضائع في مرحلته الثانية.

وتقسم عملية إنجاز “طريق التنمية” إلى ثلاث مراحل الأولى تنتهي في عام 2028، والثانية في 2033، والثالثة في 2050، وفق “واع”.

العرب