هدنة قصيرة بيوم لإنهاء القتال بين طرفي النزاع في السودان

الخرطوم – اتفق الجيش السوداني وقوات الدعم السريع الجمعة على وقف لإطلاق النار في كافة أنحاء البلاد لمدة 24 ساعة يبدأ السبت وذلك بحسب ما أعلنته الرياض وواشنطن اللتان ترعيان محادثات مباشرة بينهما في جدة منذ الشهر الماضي، وفق بيان نقلته وزارة الخارجية السعودية فيما يشكك مراقبون من انضباط طرفي الصراع وخاصة الرياض للقرار.

وتشهد الخرطوم ومدن أخرى منذ 15 أبريل اشتباكات بين الجيش بقيادة عبدالفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، إثر خلافات بينهما، خلَّفت مئات القتلى وآلاف الجرحى بين المدنيين، إضافة إلى موجة جديدة من النزوح واللجوء في أحد أفقر دول العالم.

وتتهم قوات الدعم السريع الجيش السوداني بخرق الهدنة عدة مرات وذلك بسبب ضغوط يمارسها فصيل اخواني داخل المؤسسة العسكرية فيما تأكد ذلك مع التحشيد العسكري وإعلان البرهان انسحاب قواته من اتفاقيات سابقة.

ووفق البيان “تعلن السعودية والولايات المتحدة عن توصل ممثلي القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع إلى اتفاق وقف إطلاق نار في كافة أنحاء السودان لمدة 24 ساعة”.

وستبدأ الهدنة “اعتباراً من الساعة السادسة من صباح يوم السبت 10 يونيو الجاري بتوقيت الخرطوم”.

وسيلتزم الطرفان بموجب هذا الاتفاق بـ”وقف الهجمات والقصف المدفعي والجوي وعدم استخدام الطائرات المسيرة وتحريك القوات وإعادة تمركزها وامدادها، وعدم السعي للحصول على ميزة عسكرية أثناء فترة وقف إطلاق النار”.

واتفق الطرفان على “السماح بحرية الحركة للمساعدات الإنسانية ووصولها إلى جميع أنحاء البلاد، وسيكون للالتزام بهذا الاتفاق دور في إيصال المساعدات الإنسانية للمتضررين”.

وأكدت السعودية والولايات المتحدة وفق البيان ذاتها “مشاركتهما مع الشعب السوداني حالة الإحباط من عدم الالتزام بالهدن السابقة”.

وأضاف الجانبان أنه “تم اقتراح هذه الهدنة لتيسير وصول المساعدات الإنسانية وكسر حالة العنف والمساهمة في تعزيز تدابير بناء الثقة بين الطرفين مما يسمح باستئناف مباحثات جدة”.

وتابع الجانبان “وفي حالة عدم التزام الطرفين بهذه الهدنة فسيضطر الميسران إلى تأجيل محادثات جدة”.

وقبل أسبوع، أعلنت السعودية والولايات المتحدة تعليق محادثات جدة بين طرفي الصراع في السودان نتيجة “الانتهاكات الجسيمة والمتكررة” لوقف إطلاق النار المعلن بين الجانبين.

وانطلقت محادثات جدة السعودية في 6 مايو وأسفرت في 11 من الشهر ذاته عن أول اتفاق في جدة بين الجانبين للالتزام بحماية المدنيين، وإعلان أكثر من هدنة وقع خلال خروقات وتبادل للاتهامات بين المتصارعين.

وتسببت الحرب في أزمة إنسانية كبيرة تهدد بزعزعة استقرار المنطقة. ونزح أكثر من 1.4 مليون شخص داخل السودان وفر 476800 آخرين إلى بلدان مجاورة.

العرب