باكستان تشتري نفطا روسيا مخفضا بالعملة الصينية

قال وزير النفط الباكستاني مصدق مالك أمس الاثنين إن باكستان دفعت مقابل أول واردات حكومية من النفط الخام الروسي مخفض السعر بالعملة الصينية، في تحول كبير في سياستها للمدفوعات الخارجية التي يهيمن عليها الدولار الأميركي.

ووصلت الشحنة الأولى من النفط الخام الروسي مخفض السعر إلى كراتشي أول أمس الأحد بموجب اتفاق أبرم بين إسلام آباد وموسكو في وقت سابق من هذا العام، ويجري حاليا تفريغ حمولتها بميناء مدينة كراتشي في الجنوب.

وأوضح الوزير الباكستاني أن الصفقة تبلغ 100 ألف طن، وصلت 45 ألف طن منها إلى ميناء كراتشي، وأن الكمية المتبقية في الطريق.

ويوفر النفط الذي تحصل عليه البلاد بسعر مخفض متنفسا لها، في وقت تشهد فيه أزمة اقتصادية ومشكلة حادة في ميزان المدفوعات، مما قد يجبرها على التخلف عن سداد ديونها الخارجية، حيث تراجعت احتياطيات البنك المركزي من النقد الأجنبي إلى نحو 4 مليارات دولار، أي ما يغطي قيمة الواردات لشهر تقريبا.

يذكر أن التضخم في باكستان سجل 38% في مايو/أيار الماضي، وهو مستوى غير مسبوق.

المصدر : رويترز