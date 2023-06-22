هيئة قناة السويس تعتزم بيع 20% من شركة تابعة في طرح تجاري

قال رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع -اليوم الأربعاء- إن الهيئة تطرح حصة نسبتها 20% من شركة تابعة لها تماشيا مع مساعي الحكومة لتعزيز القطاع الخاص، لكنه أضاف أن بيع القناة أو تأجيرها “غير وارد”.

وأوضح ربيع أن بيع حصة بنسبة 20% في شركة القناة لرباط وأنوار السفن في البورصة المصرية بمثابة تجربة، مشيرا إلى احتمال بيع حصص أخرى في المستقبل.

وقال أيضا إن الهيئة أدخلت هذه الشركة في أخرى قابضة، بدون أن يدلي بمزيد من التفاصيل.

وجاء على الموقع الإلكتروني للشركة أن رأسمالها 250 مليون جنيه مصري (8.10 ملايين دولار).

وقد أثار اقتراح العام الماضي، بإجراء تعديلات قانونية لإنشاء صندوق يساعد هيئة قناة السويس على إدارة مواردها، تكهنات بأن ذلك سيفتح الباب أمام بيع حصص من القناة للمستثمرين الأجانب.

وجاءت هذه التكهنات في الوقت الذي تعاني فيه مصر من ضغوط مالية شديدة، ونقص حاد في العملة الأجنبية.

وقناة السويس التي تعتبر من أهم القنوات والمضائق حول العالم، تعد أقصر طرق الشحن بين أوروبا وآسيا، وتعد من المصادر الرئيسية للعملة الصعبة لمصر.

زيادة الإيرادات

وفي سياق متصل، قال رئيس الهيئة إن القناة حققت السنة المالية الحالية 9.4 مليارات دولار، بزيادة 35% عن السنة المالية الماضية.

وجاءت تصريحات ربيع على هامش مشاركته في مؤتمر يلقي الضوء على حصاد العام المالي للهيئة، ومستجدات مشروع تطوير القطاع الجنوبي لقناة السويس.

وأضاف رئيس قناة السويس أن 25 ألفا و887 سفينة عبرت القناة منذ بداية السنة المالية الحالية، بينما مرت حوالي 23 ألفا و800 سفينة خلال العام السابق.

وتبدأ السنة المالية في مصر مطلع يوليو/تموز حتى نهاية يونيو/حزيران من العام التالي.

وكانت قناة السويس سجلت عائدات خلال العام الماضي (يناير/كانون الثاني- ديسمبر/كانون الأول) بقيمة 7 مليارات دولار.

وقال ربيع إن مشروع تطوير القطاع الجنوبي سيتم الانتهاء منه بحلول نهاية العام الجاري، والمشروع يزيد من طول القناة الجديدة لتصبح 82 كيلومترا بدلا من 72 كيلومترا، إلى جانب توسعة وتعميق المنطقة الجنوبية لقناة السويس.

وأضاف: مشروع تطوير القطاع الجنوبي يتيح مزايا ملاحية متعددة لمساهمته في زيادة نسبة الأجزاء المزدوجة بالقناة لتصل لنحو 63% من إجمالي طول المجرى الملاحي، وستنعكس نتيجة المشروع على زيادة القدرة التصريفية للقناة، وزيادة عامل الأمان الملاحي بنسبة 28% وزيادة الطاقة الاستيعابية للقناة بواقع 6 سفن إضافية، لتظل القناة الممر الملاحي الأسرع والأقصر والأكثر أمانا.

ومطلع عام 2023، زادت هيئة قناة السويس من رسوم العبور للسفن العابرة بنسبة 15% باستثناء سفن الصب الجاف والسفن السياحية التي رفعت رسومها بنسبة 10%.

المصدر : رويترز + وكالة الأناضول