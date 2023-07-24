تعرف على أكبر الدول المنتجة للأرز في العالم

أثار حظر الهند الخميس الماضي تصدير بعض أنواع الأرز قلقا من التداعيات على معدلات تضخم الغذاء في العالم، التي لا تزال قريبة من أعلى مستوياتها على الإطلاق في بعض الدول.

وقُدرت قيمة صناعة الأرز العالمية بما يقرب من 300 مليار دولار بحلول العام الماضي.

وتعد الهند أكبر مصدر للأرز في العالم، وتستحوذ على 40% من الشحنات بالأسواق العالمية، وصدرت العام الماضي 10.3ملايين طن من الأرز الأبيض غير “بسمتي”.

وكانت شركة “غرو إنتيليجنس” -التي تحلل البيانات الخاصة بالمواد الخام- حذرت من أن قرار الهند قد يؤدي إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي في البلدان التي تعتمد بشكل كبير على واردات الأرز.

وتوقعت الشركة أن تعاني الدول الأفريقية وتركيا وسوريا وباكستان من الحظر لأنها تواجه بالفعل تضخمًا هائلا في أسعار المواد الغذائية.

وهذه أكبر الدول المنتجة للأرز في العالم لموسم 2021-2022:

الصين: 149 مليون طن.

الهند: 129.5 مليون طن.

بنغلاديش: 36 مليون طن.

إندونيسيا: 34.5 مليون طن.

فيتنام: 27 مليون طن.

تايلند: 20 مليون طن.

الفلبين: 13 مليون طن.

ميانمار: 12.5 مليون طن.

باكستان: 9.5 ملايين طن.

اليابان: 8 ملايين طن.

المصدر : الجزيرة + وكالات