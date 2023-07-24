مطالب في المغرب برفع العقبات أمام استئناف عمل مصفاة “لاسامير”

طالبت النقابة الوطنية للبترول والغاز في المغرب الحكومة برفع العقبات التي تحول دون استئناف تكرير النفط بالمصفاة الوحيدة المغربية للبترول “لاسامير” المتوقفة عن العمل منذ سنوات.

وتوجد الشركة في طور التصفية القضائية منذ 2016 بعدما عجزت عن تسديد ديونها.

وعانت شركة “لاسامير” أوضاعا مالية متدهورة منذ 2008 بسبب اللجوء المفرط إلى الاستدانة، مع تدهور العمل الناتج عن ضعف تنافسية الشركة في سياق سوق محررة.

وبلغت ديون الشركة نحو 4.4 مليارات دولار في نهاية 2014، إلى جانب متأخرات متفرقة.

وقالت النقابة إن نداءها الأخير يأتي “بعد مرور 8 سنوات من تعطل تكرير البترول بالمصفاة المغربية، والحكم بالتصفية القضائية”، ولم تحدد النقابة طبيعة العراقيل.

ويطالب عمال مصفاة تكرير النفط الوحيدة في البلاد حكومة بلادهم بإيجاد حل جذري للشركة المتوقفة عن العمل منذ أغسطس/آب 2015.

المصدر : الجزيرة + وكالة الأناضول