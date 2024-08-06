المغرب أمام تحديات ومخاطر مناخية غير مسبوقة

تواجه أفريقيا موجة حرارة قاسية أثرت على حياة الناس وقطاعات حيوية كالمياه والزراعة وكل ما يتعلق بالاقتصاد، والمغرب جزء من القارة دفعته هذه الظروف الاستثنائية لاتخاذ إجراءات وتدابير استعجالية في إطار التصدي للآثار الصحية الناجمة عن التغييرات المناخية الصعبة.

الرباط- يشهد المغرب صيفا ساخنا بسبب موجة حر غير مسبوقة، ألقت بظلالها السلبية على المواطنين ووضعت القطاعات الحيوية خاصة الزراعة والمياه أمام تحديات ومخاطر كبيرة.

ففي 25 يوليو الماضي قيل إن 21 شخصا لقوا مصرعهم بمدينة بني ملال شمال البلاد في يوم واحد، بسبب الحر.

وهذه الظروف الاستثنائية دفعت وزارة الصحة المغربية لاتخاذ إجراءات وتدابير استعجالية في إطار التصدي للآثار الصحية الناجمة عن موجة الحرارة القاسية.

والأسبوع الماضي، وصلت درجات الحرارة في المغرب إلى مستويات “قياسية”، بحسب هيئة الأرصاد الجوية، حيث تراوحت بين 42 و47 درجة، في ما تخطت في 23 يوليو الماضي حاجز 47 درجة.

موجة الحر هذه خلفت تداعيات أبرزها استمرار الجفاف الذي يضرب البلاد للعام السادس على التوالي، فضلا عن اندلاع حرائق كان آخرها في مدينتي تازة (شرق) وتطوان (شمال) خلال الأسبوع الأخير من يوليو الماضي.

وفي مايو الماضي، توقعت الوكالة المغربية للمياه والغابات (حكومية) تزايد خطر نشوب حرائق في الغابات أثناء صيف العام الجاري؛ نظرا لظاهرة الجفاف واستمرار موجات الحرارة المرتفعة بعموم البلاد.

إلى جانب ذلك، فإن هذه الموجة تركت بصمتها أيضا على قطاعات الزراعة والاقتصاد والمياه، حيث تسببت باختفاء بحيرات ما دفع السلطات المغربية لتخفيض منسوب المياه في بعض المدن.

وقالت مديرية الأرصاد الجوية في المغرب إن مدينة “بني ملال” سجلت، في 23 يوليو الماضي، أعلى درجات حرارة في البلاد حتى الاثنين (5 أغسطس الجاري) خلال عام 2024.

وأضافت المديرية (حكومية)، في بيان، إنه “تم تسجيل أعلى درجة حرارة بمدينة بني ملال (شمال) حيث بلغت 47.7، تلتها مدينة مراكش (شمال) التي بلغت درجة الحرارة فيها 47.2″.

وأرجعت المديرية ارتفاع درجات الحرارة إلى “نشاط المنخفض الصحراوي وامتداده نحو جنوب البلاد، ما أدى إلى صعود كتل هوائية حارة وجافة قادمة من الصحراء الكبرى نحو تلك المناطق، بما يعرف في ظاهرة الشركي”.

الخبير المغربي في التغيّرات المناخية والبيئية مصطفى العيسات أرجع “موجات الحرارة غير المسبوقة إلى عوامل طبيعية وأخرى إنسانية”.

◄ ظاهرة الحرارة تؤدي أيضا إلى ظاهرة النينو الطبيعية، التي تسبب فيضانات وتنعكس سلبا على الاقتصاد والبنية التحتية

وأضاف “الأسباب الطبيعية تتعلق برياح الجنوب الساخنة المتوجهة إلى الشمال، أو ما يعرف (بظاهرة) الشركي، والتي تؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة”.

وأوضح أن المغرب شهد في السنوات الماضية “قساوة مناخية تتسم بارتفاع كبير في درجات الحرارة”.

وعن الأسباب الإنسانية، قال العيسات إنها ترتبط “بالاحتباس الحراري الناتج عن الغازات الدفيئة، وعدم التزام العديد من الدول باتفاقية باريس للمناخ”.

واتفاق باريس للمناخ هو أول اتفاق دولي شامل حول حماية المناخ، تم التوصل إليه في ديسمبر2015 بالعاصمة الفرنسية، بعد مفاوضات مطولة بين ممثلين عن 195 دولة، وتُلزم المعاهدة الدول الموقعة باحتواء معدل الاحتباس الحراري.

وفي أبريل 2016، وقعت 190 دولة الاتفاقية المعروفة أيضا باسم “كوب 21″، التي تتضمن توفير المزيد من الموارد المالية للحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، وتطوير القدرة على التكيف مع التغير المناخي.

وأشار العيسات إلى أن “ارتفاع درجات الحرارة يؤثر على حرارة المحيطات مما يرفع بدوره من وتيرة التقلبات المناخية، مثل الأمطار الطوفانية والرياح العنيفة”.

وعن مخاطر استمرار موجة الحر، قال العيسات إنها تتمثل في 3 مستويات وهي “ندرة المياه والحرائق وتضرر التنوع البيولوجي”.

وأضاف أن المستوى الأول يتعلق بـ”الإجهاد المائي وندرة المياه وتقلص الموارد المائية الباطنية”.

وأوضح أن مخزون السدود في البلاد تقلص إلى 23 في المئة، فيما تقلص بعض مخزونها إلى 5 في المئة، الأمر الذي يؤثر بدوره على تراجع الإنتاج الزراعي، وبالتالي ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية.

وأما المستوى الثاني، فهو يتمثل بحسب الخبير المغربي في ”اندلاع الحرائق بسبب الحر، بما يؤثر على الغابات”.

وقال عن ذلك، “هذه الحرائق دفعت الحكومة لاعتماد إستراتيجية جديدة للحد منها واقتناء طائرات كنادير (تعنى بإطلاق الحرائق) واستعمال التكنولوجيا الحديثة والدرونات (الطائرات المسيرة)”.

وفي ما يتعلق بالمستوى الثالث، قال العيسات إن “الحرارة والحرائق يؤثران على التنوع البيولوجي، خاصة على الغابات، وهو ما يخلف أضرارا اقتصادية واجتماعية، كما حدث بمدينة بني ملال حيث توفي 21 فردا بسبب موجة الحرارة”.

وسط هذه التداعيات خاصة على مستوى المياه، اتخذت البلاد عدة إجراءات لمواجهة الأزمة. وفي هذا الإطار، دعا العاهل المغربي الملك محمد السادس في 29 يوليو الماضي إلى ضرورة “الإسراع بإنجاز محطات تحلية مياه البحر، حسب البرنامج المحدد لها، والذي يستهدف توفير أكثر من 1.7 مليار متر مكعب سنويا”.

وأضاف في خطاب متلفز آنذاك إن “هذه المشاريع ستمكن المغرب، في أفق 2030، من تغطية أكثر من نصف احتياجاته من المياه الصالحة للشرب، إضافة إلى ري مساحات فلاحية كبرى، بما يساهم بتعزيز الأمن الغذائي للبلاد”.

وكان المغرب قد أعلن في يونيو الماضي بدء أعمال تشييد محطة لتحلية مياه البحر بمدينة الدار البيضاء (غرب)، قال إنها ستكون “الأكبر” من نوعها في القارة الأفريقية بطاقة إنتاج سنوية تصل لنحو 300 مليون متر مكعب من المياه المحلاة.

◄ الحرارة تركت بصمتها على الزراعة وتسببت باختفاء بحيرات ما دفع السلطات لتخفيض منسوب المياه في بعض المدن

وأقرت الحكومة، في وقت سابق، برنامجا وطنيا للتزود بالمياه لاستخدامها في الشرب والري للفترة الممتدة بين 2020 – 2027، باستثمارات تبلغ 115 مليار درهم (12 مليار دولار).

وقال العيسات إن غياب العدالة المناخية ما بين الدول المصنعة والنامية، يجبر الأخيرة على دفع ضريبة الدول المتقدمة التي تساهم بشكل كبير في الاحتباس الحراري.

وتابع “ظاهرة الحرارة تؤدي أيضا إلى ظاهرة النينو الطبيعية، التي تسبب فيضانات وتنعكس سلبا على الاقتصاد والبنية التحتية”.

و”النينو” هي ظاهرة طبيعية تصيب المحيطات كل 4 – 12 عاما، حيث ترتفع درجة حرارة المياه السطحية، بما يولد كتلا وتيارات مائية دافئة في المناطق المدارية بما يحدث تغيرات مناخية.

وأشار إلى أن التغيرات المناخية تدفع السكان نحو الهجرة.

وفي 10 أكتوبر 2023، توقعت المنظمة الدولية للهجرة أن يتراوح عدد المهاجرين في العالم لأسباب متعلقة بالمناخ بين 44 و216 مليون شخص بحلول 2050.

العرب