تركيا في قلب معادلات البحر الأسود

تولت تركيا الرئاسة الدورية لمنظمة التعاون الاقتصادي للبحر الأسود في 1 يوليو. وفي هذه الحقبة الجديدة من البحر الأسود بشكل خاص، والتحديات الإقليمية والعالمية بشكل عام، فإن رئاسة تركيا لمنظمة التعاون الاقتصادي في منطقة البحر الأسود هي أكثر بكثير من مجرد رئاسة مؤقتة.

وفي نهاية المطاف، فإن البنية الاقتصادية والمالية العالمية المتمركزة حول الغرب في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية تفقد قوتها تدريجيا اليوم. وتتزايد أهمية التعاون الإقليمي. البحر الأسود هو أحد المكونات الحاسمة للمعادلات العالمية الجديدة. من أجل استمرار مطالبة البحر الأسود بأنه حوض جديد للسلام والاستقرار والازدهار، ستتجه الأنظار إلى تركيا في الفترة الجديدة.

إن موقف تركيا الاستباقي في الصراعات في المنطقة، مثل حرب أوكرانيا، التي صعدت كقوة اقتصادية وسياسية إقليمية وعالمية، تتابعه عن كثب كل من الدول الأخرى في المنطقة واللاعبين العالميين. إن نهجها الموجه نحو الحلول للشؤون الدولية، وتركيزها على السلام العالمي ونحو عالم أكثر عدلا يضع تركيا في قلب المعادلة كصانع ألعاب مختلف.

هيكل إقليمي حاسم

كانت تركيا واحدة من الدول التي كانت رائدة في إقامة التعاون الاقتصادي في البحر الأسود. كما أن الاضطرابات الإقليمية الحالية تبرر مقترحات تركيا المتبصرة قبل 30 عاما لحل المشاكل وزيادة التعاون. تعمل تركيا باستمرار على تعزيز مكانتها كمركز قوة سياسية واقتصادية في المنطقة، وحوض للسلام والاستقرار، وواحدة من الدول المركزية.

وتؤكد منظمة التعاون الاقتصادي في منطقة البحر الأسود، كما يوحي اسمها، على التعاون الاقتصادي؛ منظمة تعاون تهدف إلى الكشف عن الخصائص التكميلية للدول الأعضاء. إن الجغرافيا السوفييتية السابقة الغنية بموارد الطاقة تشكل بنية إقليمية بالغة الأهمية تبحث عن المنفعة المتبادلة (لعبة محصلتها إيجابية) لدول مثل القوقاز، التي تسعى إلى السلام والازدهار، والبلقان، التي لا ينتهي سعيها إلى الاستقرار في مرحلة ما بعد العثمانية، وتركيا، التي تقدم الفرصة للانفتاح على الأسواق الغربية.

اقتصادان عظيمان

على الرغم من أنه يبدو من الصعب إنشاء مناطق تجارة حرة بسبب اختلاف الأهداف والأولويات في المنطقة، إلا أنه لا ضرر في تعزيز التعاون الاقتصادي. تظهر الاضطرابات في جورجيا وأوكرانيا بعد انهيار روسيا السوفيتية أن البحر الأسود سيظل مهما لفترة طويلة. تركيا، إلى جانب روسيا، هي واحدة من مركزي الجذب الرئيسيين في المنطقة من حيث عدد سكانها وأراضيها وخبرائها الاقتصاديين.

من ناحية أخرى، حتى الحروب في جورجيا وأوكرانيا، كان البحر الأسود في الواقع بحرا نسبيا من السلام والاستقرار مقارنة بأجزاء أخرى من العالم (نظرا للقيود المرتبطة بالجرف القاري ومونترو). ومن المستصوب أن يتحول إلى حوض جديد من الرخاء.

كان للحرب في أوكرانيا مجموعة من التداعيات الاقتصادية والمالية العالمية، من انهيار سلسلة التوريد إلى تحركات أسعار السلع الأساسية وتعزيز الاتجاهات التضخمية، إلى خطر المجاعة وحركات الهجرة. ومن غير الواضح إلى متى يمكن للاقتصاد العالمي أن يتحمل هذا الخطر. ولذلك، فإن حل المشاكل في المنطقة لا يزال هاما.

فرصة فريدة

لقد عززت تركيا بالفعل مكانتها كقوة اقتصادية إقليمية وقوة سياسية عالمية. ومع تعزيز الاستقلال السياسي والاقتصادي (والمالي في الأمدين المتوسط والطويل)، سوف يصبح هذا التعاون الإقليمي لتركيا أقوى. ستزداد أهميتها أيضا. وفي الفترة الأخيرة، كشفت التدفقات البديلة الجديدة إلى الخارج مثل إلغاء الدولار والتجارة بالعملات الوطنية، التي بدأت في خلق المزيد من جداول الأعمال، عن أهمية العلاقات الإقليمية.

ومن الواضح أنه في مثل هذا الوقت الحرج، لم يكن من الممكن أن تكون هناك فرصة أفضل لتركيا لتولي رئاسة منظمة تضم بلدان المنطقة الحرجة. هذه فرصة فريدة لدول المنطقة وأطراف الحرب وجميع الدول الأخرى التي تريد إنهاء حرب تؤثر على الاقتصاد العالمي بشكل عميق.

في الواقع، يبدو أن هناك حاجة ماسة إلى دور وسيط لإحلال السلام في أوكرانيا اليوم. ومع ذلك، فإن أوكرانيا، التي تعتقد أنها لا تحظى بالدعم الكامل من روسيا ولا الغرب، من المرجح أن تتراجع بسهولة. إن دور الجهات الفاعلة الإقليمية مثل تركيا، التي يمكنها التفاوض مباشرة مع كلا الجانبين، له أهمية حيوية في هذه المرحلة. محادثات السلام في عام 2022 تثبت ذلك.

ونتيجة لذلك، فإن روسيا لديها حاجة ماسة لتركيا من حيث تجارة الطاقة، والتعاون في آسيا الوسطى، والتعاون المحتمل في سوريا والشرق الأوسط وأفريقيا. تركيا هي واحدة من أكثر الدول موثوقية حيث يمكن لأوكرانيا أن تجد مخرجا من حيث الجوانب التجارية والعسكرية والاقتصادية.

علاوة على ذلك، بما أن اتفاقية ممر الحبوب لم يتم تمديدها في 17 يوليو، كانت هناك حركة خطيرة في أسعار القمح والحبوب بشكل عام. وعلى وجه الخصوص، فإن أقل البلدان نموا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا القريبة من خط الاستواء والاعتماد الكبير على الحبوب في البلدان النامية في جنوب آسيا سيشكل ضغطا خطيرا على هذه البلدان. كما يتم الكشف هنا عن أهمية الخطوات التي يجب أن تتخذها تركيا.

تحركات يمكن أن تغير التوازنات العالمية

منظمة التعاون الاقتصادي في منطقة البحر الأسود هي منظمة تعاون تؤكد على التعاون الاقتصادي الجديد والفرص المربحة للجانبين لبلدان المنطقة ذات الديناميات الاقتصادية المختلفة، والإمكانات والاحتياجات الملونة، وتنظر في المنفعة المتبادلة للبلدان الأعضاء. ومع ذلك، فإن هدف أن يصبح البحر الأسود حوضا للسلام والاستقرار والازدهار يعتمد مرة أخرى على التحركات الاستباقية التي ستتخذها تركيا في الفترة الجديدة.

إن دور تركيا في إعادة فتح ممر الطاقة والحبوب في أوكرانيا له أهمية حيوية. وإعادة عمل منظمة التعاون الاقتصادي في منطقة البحر الأسود في ضوء كل هذه القضايا، والسلام في أوكرانيا، والاستقرار في القوقاز، وإنشاء دائرة جديدة من الازدهار، فضلا عن وضع تركيا كمركز جديد للطاقة، يمكن أن يغير المعادلات العالمية.

الاهم; الهيكل الاقتصادي والمالي العالمي، الذي تم تصميمه ليكون غربيا بعد الحرب العالمية الثانية والذي بدأ في أن يكون في مركز الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا واليابان بعد سبعينيات القرن العشرين، يفقد قوته أيضا. وتتزايد أهمية التعاون الإقليمي باستمرار. تقع تركيا في قلب معادلات هذا التحول في مرحلة البحر الأسود.

ترك برس