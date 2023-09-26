تقدير الخسائر الاقتصادية عن احتمالية إغلاق الإنترنت في العالم

الباحثة شذى خليل*

وسط الأهمية المتزايدة للإنترنت في عالمنا المترابط، فإن فهم التداعيات الاقتصادية المذهلة المحتملة لإغلاق الإنترنت العالمي هو تذكير واقعي بالدور الحاسم الذي تلعبه في حياتنا اليومية.

تشمل الخصائص والمفاهيم الأساسية المرتبطة بالإنترنت ما يلي:

• الاتصال بالعالم: ويمتد الإنترنت في جميع أنحاء العالم، ويربط الأشخاص والمنظمات والأجهزة من كل بلد تقريبًا.

• اللامركزية: تعمل بطريقة لا مركزية، مع عدم وجود سلطة مركزية واحدة تحكم أو تسيطر على الشبكة بأكملها، وبدلاً من ذلك، فهو يعتمد على شبكة موزعة من الخوادم وأجهزة التوجيه.

• تبادل المعلومات: يسهل الإنترنت تبادل أنواع مختلفة من البيانات، بما في ذلك النصوص والصور ومقاطع الفيديو والصوت وغيرها، ويتيح ذلك خدمات مثل البريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي والبحث عبر الإنترنت وتصفح الويب.

• الويب: شبكة الويب العالمية (التي يشار إليها غالبًا باسم “الويب”) هي مجموعة فرعية من الإنترنت تتكون من مستندات وموارد مترابطة مرتبطة ببعضها البعض من خلال الارتباطات التشعبية. وهو مكون رئيس للإنترنت والأداة الأساسية للوصول إلى المحتوى عبر الإنترنت.

• البريد الإلكتروني: هو وسيلة اتصال مستخدمة على نطاق واسع على الإنترنت، مما يسمح للمستخدمين بإرسال الرسائل والمستندات وملفات الوسائط المتعددة لبعضهم البعض إلكترونيًا.

• الخدمات عبر الإنترنت: يستضيف الإنترنت مجموعة واسعة من الخدمات عبر الإنترنت، بما في ذلك الخدمات المصرفية، والتجارة الإلكترونية، وبث الفيديو، والألعاب، والحوسبة السحابية.

• البروتوكولات: تعمل بروتوكولات الاتصال المختلفة، مثل HTTP (بروتوكول نقل النص التشعبي) لصفحات الويب، وFTP (بروتوكول نقل الملفات) لمشاركة الملفات، وSMTP (بروتوكول نقل البريد البسيط) للبريد الإلكتروني، على تمكين نقل البيانات ويمكن للبرنامج التواصل بشكل فعال.

• الأمن والخصوصية: يثير الإنترنت أيضًا قضايا مهمة تتعلق بالأمن والخصوصية، حيث يحتاج المستخدمون إلى حماية معلوماتهم وبياناتهم الشخصية من التهديدات المحتملة والوصول غير المصرح به.

فيما يخص قطاع الصحة:للإنترنت أهمية بالغة، حيث لا يمكن الاستهانة بأهمية الإنترنت في المجال الطبي. فقد أحدثت ثورة في كل جوانب الرعاية الصحية، بدءًا من رعاية المرضى والأبحاث الطبية وحتى الإدارة والتعليم. فيما يلي بعض الطرق الرئيسة التي كان للإنترنت من خلالها تأثير عميق على المجال الطبي:

• الوصول إلى المعلومات: يتمتع متخصصو الرعاية الصحية الآن بإمكانية الوصول الفوري إلى كمية هائلة من المعلومات الطبية والدراسات البحثية والمبادئ التوجيهية السريرية عبر الإنترنت. وهذا يتيح لهم البقاء على الاطلاع بأحدث التطورات في الطب واتخاذ قرارات مستنيرة بشأن رعاية المرضى.

• التطبيب عن بعد: أتاح الإنترنت للمرضى استشارة مقدمي الرعاية الصحية عن بعد من خلال التطبيب عن بعد، وقد أثبت هذا أنه لا يقدر بثمن خلال جائحة كوفيد-19 وساهم في توسيع نطاق الوصول إلى الرعاية الصحية للأفراد في المناطق النائية أو التي تعاني من نقص الخدمات.

• السجلات الصحية الإلكترونية (EHRs): حلت السجلات الصحية الإلكترونية محل السجلات الورقية في العديد من أماكن الرعاية الصحية. وتمكن السجلات الصحية الإلكترونية مقدمي الرعاية الصحية من الوصول إلى معلومات المرضى ومشاركتها بشكل آمن، مما يقلل الأخطاء ويحسن تنسيق الرعاية.

• البحث الطبي: سهلت شبكة الإنترنت التعاون العالمي في مجال البحوث الطبية. ويمكن للباحثين مشاركة البيانات والتعاون في الدراسات والوصول إلى نتائج الأبحاث من جميع أنحاء العالم، مما يؤدي إلى تسريع وتيرة الاكتشافات الطبية.

• تثقيف المرضى: يمكن للمرضى الوصول إلى مجموعة كبيرة من المعلومات الصحية عبر الإنترنت، والتي يمكن أن تساعدهم على فهم ظروفهم وخيارات العلاج والتدابير الوقائية بشكل أفضل. ومع ذلك، يلعب متخصصو الرعاية الصحية دورًا حاسمًا في توجيه المرضى إلى مصادر موثوقة للمعلومات.

• صيدليات الإنترنت: أتاح الإنترنت للمرضى طلب الأدوية الموصوفة عبر الإنترنت، مما يزيد من الراحة لأولئك الذين يعانون من أمراض مزمنة أو مشاكل في الحركة. ومع ذلك، فإن الرقابة التنظيمية ضرورية لضمان سلامة المرضى.

• التطبيقات الصحية والأجهزة القابلة للارتداء: تتيح تطبيقات الهاتف المحمول والأجهزة القابلة للارتداء المتصلة بالإنترنت للأفراد تتبع مقاييسهم الصحية، مثل معدل ضربات القلب والخطوات التي يتم اتخاذها وأنماط النوم. ويمكن لهذه الأدوات أن تدعم الرعاية الصحية الوقائية وإدارة الأمراض.

• التعليم الطبي: يمكن لطلاب الطب والمهنيين الوصول إلى الدورات والمحاضرات والموارد عبر الإنترنت لتعزيز معارفهم ومهاراتهم. فقد أصبحت عمليات المحاكاة الافتراضية والتدريب على التطبيب عن بعد مكونات أساسية للتعليم الطبي.

• إدارة الرعاية الصحية: تستخدم مؤسسات الرعاية الصحية الإنترنت في المهام الإدارية مثل جدولة المواعيد، وإعداد الفواتير، وإدارة سجلات المرضى. وهذا يبسط العمليات ويقلل الأعمال الورقية.

• تحليلات البيانات والذكاء الاصطناعي: يلعب الإنترنت دورًا أساسيًا في جمع بيانات الرعاية الصحية ومشاركتها، والتي يمكن تحليلها باستخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين التشخيص وتخطيط العلاج ونتائج المرضى.

• مبادرات الصحة العالمية: يلعب الإنترنت دورًا حاسمًا في ربط منظمات الرعاية الصحية والمهنيين المشاركين في مبادرات الصحة العالمية، مما يساعد في مواجهة التحديات الصحية الدولية.

• الاستجابة للطوارئ: أثناء حالات طوارئ الصحة العامة، مثل الكوارث الطبيعية أو تفشي الأمراض، يتيح الإنترنت الاتصال السريع بين وكالات الرعاية الصحية والحكومات ومنظمات الإغاثة لتنسيق جهود الاستجابة.

للإنترنت تأثير عميق على حياة الناس في جميع المجتمعات والأخص المتطورة منها، حيث أحدثت ثورة في الطريقة التي يتواصل بها الناس، ويعملون، ويحصلون على المعلومات، ويديرون أعمالهم. لقد أصبحت أداة أساسية للتعليم والبحث والترفيه والتجارة، وتستمر في التطور مع التقدم التكنولوجي، مثل انتشار الأجهزة المحمولة، وإنترنت الأشياء (IoT)، واتصالات النطاق العريض عالية السرعة.

يمكن أن يكون لانقطاع الإنترنت عواقب مختلفة اعتمادًا على مدى الانقطاع ومدة استمراره والظروف المحددة للأفراد أو المنظمات المتضررة. وفيما يلي بعض الآثار الشائعة لانقطاع الإنترنت:

• فقدان الاتصال التأثير الأكثر فورية ووضوحًا: لن تتمكن من الوصول إلى مواقع الويب أو استخدام الخدمات عبر الإنترنت أو التواصل عبر البريد الإلكتروني أو منصات المراسلة.

• تعطيل العمل والإنتاجية: العمل عن بعد، يعتمد الكثير من الأشخاص على الإنترنت في العمل عن بعد. ويمكن أن يؤدي انقطاع الإنترنت إلى تعطيل مهام العمل واجتماعات الفيديو والتعاون مع الزملاء.

• العمليات التجارية: بالنسبة للشركات ، يمكن أن يؤدي انقطاع الإنترنت إلى تعطيل العمليات، بما في ذلك المبيعات عبر الإنترنت وخدمة العملاء ومعالجة البيانات.

إن العواقب الاقتصادية المالية المترتبة على حجب الإنترنت مذهلة. عد تقدير الخسائر الاقتصادية الدقيقة الناجمة عن قطع الإنترنت على مستوى العالم مهمة معقدة للغاية، ويمكن أن تختلف الأرقام بشكل كبير اعتمادًا على عوامل مختلفة مثل مدة الانقطاع والمناطق المحددة المتضررة والقطاعات المتأثرة. من المهم أن نلاحظ أن مثل هذه التقديرات هي تخمينية للغاية وتتطلب بحثًا وتحليلاً مكثفًا لإنتاج أرقام دقيقة. ومع ذلك، حاولت بعض الدراسات تقدير التأثير الاقتصادي لانقطاعات الإنترنت في مناطق أو بلدان محددة. على سبيل المثال، قدر تقرير صادر عن معهد بروكينجز أن عمليات قطع الإنترنت كلفت الاقتصاد العالمي أكثر من 8 مليارات دولار في عام 2019. ومع ذلك، يمثل هذا الرقم تقديرًا لسنة محددة ولا يأخذ في الاعتبار التغيرات المحتملة في الخسائر الاقتصادية بمرور الوقت.

ولتقديم تقدير عالمي، سيحتاج المرء إلى النظر في مجموعة واسعة من العوامل، بما في ذلك الأنشطة الاقتصادية المتنوعة في المناطق المختلفة، ومدى الاعتماد على الإنترنت، ومدة وحجم الانقطاع.

إن التقدير العالمي الشامل والحديث للخسائر الاقتصادية الناجمة عن انقطاع الإنترنت في جميع أنحاء العالم يقع خارج نطاق هذه الاستجابة.

ختاما في الواقع، من المرجح أن تكون الخسائر الاقتصادية الناجمة عن انقطاع الإنترنت العالمي مذهلة، ومن المحتمل أن تؤثر على تريليونات الدولارات، لكن الرقم الدقيق سيتطلب تحليلاً دقيقًا في جمع البيانات وحصر الخسائر .

وحدة الدراسات الاقتصادية/ مكتب شمال امريكا

مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية