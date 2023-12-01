بورصتا الإمارات تتراجعان بفعل تقلب أسعار النفط

أغلقت بورصتا الإمارات على انخفاض اليوم الجمعة بفعل تقلب أسعار النفط بعد أن اتفق منتجو أوبك بلس على تخفيضات طوعية لإنتاج الخام في أوائل العام المقبل، وجاءت هذه التخفيضات دون توقعات السوق.

واتفقت السعودية وروسيا وأعضاء آخرون في أوبك بلس -الذين يضخون أكثر من 40% من النفط العالمي- على تخفيضات طوعية للإنتاج بنحو 2.2 مليون برميل يوميا في الربع الأول من 2024.

وجرى تداول خام برنت -وهو محفز رئيسي للأسواق المالية في الخليج، بانخفاض 0.3% إلى 80.6 دولارا للبرميل خلال تداولات اليوم، قبل أن يقلص بعضا من خسائره.

ويأتي ما لا يقل عن 1.3 مليون برميل يوميا من تخفيضات أوبك بلس من تمديد تخفيضات طوعية تطبقها السعودية وروسيا بالفعل.

وانخفض المؤشر الرئيسي لبورصة أبو ظبي 0.2%، منهيا سلسلة مكاسب استمرت 3 جلسات، كما أغلق مؤشر دبي القياسي منخفضا 0.1%.

وقال جورج بافيل، المدير العام في “كباكس دوت كوم الشرق الأوسط”، إن بورصة دبي لا تزال تتعرض لبعض الضغوط، إذ يسيطر الحذر قبيل حديث رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي (المركزي الأميركي) جيروم باول في وقت لاحق اليوم قد يتضمن مؤشرات عن المسار المستقبلي لأسعار الفائدة الأميركية.

وبينما يعزز الارتفاع المعتدل في إنفاق المستهلكين في الولايات المتحدة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي التوقعات بأن يكون المركزي الأميركي قد انتهى من دورة التشديد النقدي؛ تقول ميشيل بومان -العضو في الفدرالي الأميركي- الثلاثاء إن “المركزي” سيتعين عليه على الأرجح رفع كلفة الاقتراض أكثر لخفض التضخم إلى النسبة المستهدفة عند 2% في فترة معقولة.

وفي الولايات المتحدة الأميركية، تراجعت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت عند الفتح اليوم الجمعة مع ترقب المستثمرين جيروم باول.

ونزل المؤشر داو جونز الصناعي عند الفتح 0.1%، وفتح المؤشر ستاندرد أند بورز 500 منخفضا 0.18%، بينما انخفض المؤشر ناسداك المجمع 0.32%.

المصدر : رويترز