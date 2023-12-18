فيديو مضلل يشعل حربا افتراضية بين السعوديين والمصريين

جدة (السعودية) – تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصورا لما قالوا إنه خسائر لحقت بملعب الجوهرة في مدينة جدة السعودية زعم أنها بسبب جمهور نادي الأهلي المصري إثر مباراة فريقهم مع اتحاد جدة ضمن بطولة كأس العالم للأندية.

وأثارت مقاطع الفيديو موجة غضب واسعة وحربا كلامية احتدمت على الصفحات الاجتماعية، ليتبين لاحقا بحسب منصات التحقق من الأخبار أنها مزيفة وتعود إلى عام 2016.

ورغم تداول خبر تزييفها إلا أن موجة الجدل والغضب استمرت، في إشارة إلى أن الشائعة والتضليل أكبر من خبر النفي الذي لا يصل إلى الجمهور نفسه، واستمرت المطالب بمحاسبة الجمهور ووصل الأمر بالمطالبة إلى ترحيل المتسببين بالفوضى المزعومة.

وقال البعض من المتابعين إن جماهير الأهلي المصري، خالفت أنظمة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، خلال مواجهة اتحاد جدة، ضمن منافسات ربع نهائي كأس العالم للأندية.

وأضافوا أن الجماهير عمدت إلى تكسير الكراسي وتخريب المنشأة، بالإضافة إلى رفع شعارات سياسية وأخرى مستفزة للسعوديين، كما أدخلت الشعل الدخانية “الشماريخ”، إلى ملعب الجوهرة المشعة الذي احتضن المباراة من أجل تحفيز اللاعبين. وندد السعوديون على مواقع التواصل بما وصفوه اعتداء على ملعب الجوهرة، وقال أحدهم:

وتعليقا على الجدل، أصدرت منصة “مسبار” توضيحا للخبر الذي تم تداوله، وذكرت أنها تحققت من الادّعاء المتداول بشأن مقطع الفيديو الذي تم نشره على حسابات على موقع إكس، حديثا، وادّعى ناشروه أنّه لتخريب جماهير الأهلي المصري كراسي ملعب الجوهرة.

وتبيّن أنّه مضلّل، إذ إنّ مقطع الفيديو قديم وليس لتخريب جماهير الأهلي المصري مقاعد الملعب بعد مباراة فريقهم ضد الاتحاد السعودي يوم الجمعة 15 ديسمبر/كانون الأول.

وأكدت أن مقطع الفيديو انتشر للمرة الأولى في أبريل/نيسان عام 2016، وذكر ناشروه، حينها، أنّه يُظهر آثار التخريب الذي تعرضت له مقاعد ملعب الجوهرة في مدينة جدة، على يد جماهير نادي الهلال السعودي، بعد خسارة فريقهم لقب الدوري السعودي الممتاز.

يذكر أن المباراة التي أثارت الجدل تندرج ضمن منافسات الدور الثاني من بطولة كأس العالم للأندية 2023، المقامة حاليا في السعودية، وانتهت بفوز الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد للاتحاد.

وبفوزه بالمباراة، ضمن الأهلي المصري تأهّله للدور نصف النهائي من البطولة للمرة الرابعة على التوالي، والسادسة في تاريخ مشاركاته في مونديال الأندية، وسيواجه في نصف النهائي فريق فلومينينسي البرازيلي بطل أميركا الجنوبية.

العرب