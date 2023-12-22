النفط يتراجع تحت ضغط زيادة قياسية في المخزونات الأميركية

تخلت أسعار النفط عن مكاسبها، خلال تعاملات اليوم، لتتلون بالأحمر، تحت ضغط ارتفاع المخزونات والإنتاج القياسي في الولايات المتحدة، ومع استمرار المخاوف بشأن اضطرابات التجارة العالمية في البحر الأحمر.

وتراجع برميل خام برنت لأقرب تسليم 0.23% إلى 79.53 دولارا للبرميل، وقت إعداد هذا التقرير، بعد أن ارتفع إلى 80.11 دولارا للبرميل، في وقت مبكر اليوم، وتراجعت عقود الخام الأميركي 0.23% إلى 74.06 دولارا.

المخزونات الأميركية

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، أمس، إن مخزونات الخام الأميركية زادت 2.9 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 15 ديسمبر/ كانون الأول إلى 443.7 مليون برميل، مقارنة مع توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز بانخفاض قدره 2.3 مليون برميل.

وأضافت أن إنتاج النفط الخام الأميركي زاد إلى مستوى قياسي بلغ 13.3 مليون برميل يوميا الأسبوع الماضي، ارتفاعًا من أعلى مستوى سابق على الإطلاق عند 13.2 مليون برميل يوميًا.

تسوية أمس

وارتفع الخامان القياسيان عند التسوية، أمس الأربعاء، للجلسة الثالثة على التوالي مع شعور المستثمرين بالقلق من اضطرابات التجارة في ظل اختيار شركات النقل البحري الكبرى الابتعاد عن البحر الأحمر وسلوك مسار بحري أطول، مما يؤدي إلى زيادة تكاليف النقل والتأمين.

يمر حوالي 12% من الحركة العالمية عبر البحر الأحمر وقناة السويس، ومع ذلك، يقول محللون إن التأثير على إمدادات النفط محدود حتى الآن، لأن الجزء الأكبر من خام الشرق الأوسط يتم تصديره عبر مضيق هرمز.

المصدر : الجزيرة + وكالات