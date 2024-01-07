النفوذ الخارجي لا يغطي على الأزمات الأمنية لإيران في الداخل

طهران – تتهم دول غربية تتقدمها الولايات المتحدة إيران بالوقوف خلف هجمات تطال مصالحها في الشرق الأوسط، لكن الهجوم الذي وقع هذا الأسبوع في جنوب الجمهورية الإسلامية وتبناه تنظيم الدولة الإسلامية، أعاد التذكير بمواجهة داخلية لم تُطوَ صفحتها بعد.

وعلى مدى أعوام، أسّست طهران “محور المقاومة” الذي يجمع تحت قيادتها مجموعة من الأطراف الإقليمية المناهضة لإسرائيل، مثل حزب الله اللبناني وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) وفصائل عراقية والحوثيين في اليمن.

ومنذ اندلاع الحرب بين الدولة العبرية وحركة حماس في قطاع غزة في السابع من أكتوبر، نشطت هذه المجموعات على جبهات عدة: فحزب الله يتبادل القصف يوميا مع إسرائيل عبر الحدود، والحوثيون ينفذون هجمات ضد السفن المرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر، والفصائل العراقية تستهدف قواعد تؤوي عسكريين أميركيين.

وأثارت هذه العمليات مخاوف من اتساع الحرب في غزة إلى مواجهة إقليمية واسعة، ودفعت الولايات المتحدة إلى تحذير إيران مرارا من مغبة التصعيد، رغم أن الأخيرة أكدت من جهتها أن لا علاقة مباشرة لها بهذه الهجمات.

ورغم ذلك، يبقى النفوذ الإقليمي المتزايد للجمهورية الإسلامية على مدى الأعوام الماضية، أمرا واقعا. ويوضح الباحث حسني عبيدي من مركز الدراسات والبحث بشأن العالم العربي والمتوسط (CERAM) في جنيف “لا تحتاج إيران إلى نشر جندي إيراني واحد. الوكلاء يقومون بالعمل نيابة عنها”.

ويلفت العبيدي إلى أنه رغم تحوّل إيران إلى “قوة إقليمية مهمة ذات قدرة إزعاج هائلة، فإنها تبقى هشّة داخليا” وأدى التفجيران الانتحاريان اللذان وقعا الأربعاء في مدينة كرمان بجنوب إيران وتبناهما تنظيم الدولة الإسلامية، إلى مقتل 91 شخصا على الأقل.

ووقع التفجيران على مقربة من مرقد اللواء قاسم سليماني، القيادي السابق في الحرس الثوري الإيراني، خلال مراسم إحياء الذكرى السنوية الرابعة لمقتله بضربة جوية أميركية في العراق.

وكان سليماني، القائد السابق لفيلق القدس الموكل بالعمليات الخارجية في الحرس الثوري، أحد مهندسي الإستراتيجية الإيرانية في الشرق الأوسط، وصلة الوصل الأساسية مع كل أطراف “محور المقاومة” الذي أدى الدور الرئيسي في تشكيله. وينسب إلى سليماني دور كبير في مواجهة تنظيم الدولة الإسلامية بعد سيطرته على مساحات واسعة من العراق وسوريا خلال العقد الماضي.

ولم يكن هذا التفجير الأول من نوعه داخل إيران، إذ شهدت مرارا هجمات أوقعت ضحايا اتهمت السلطات مجموعات انفصالية أو مصنّفة “إرهابية” بالوقوف خلفها، مثل تنظيم الدولة الإسلامية أو مجموعات جهادية، وتنظيمات للبلوش في محافظة سيستان – بلوشستان بجنوب شرق البلاد، أو جماعات عربية في خوزستان (جنوب غرب)، أو فصائل كردية معارضة.

كذلك، اتهمت الجمهورية الإسلامية إسرائيل خلال الأعوام الماضية بتنفيذ سلسلة من العمليات التي استهدفت خبراء ومراكز حساسة في المجالين النووي والعسكري. وغالبا ما تعلن إيران توقيف أشخاص بشبهة التعامل مع استخبارات غربية أبرزها الموساد الإسرائيلي.

ويرى مسؤول برنامج إيران في “مجموعة الأزمات الدولية” علي واعظ أن “أجهزة الأمن الإيرانية فشلت في دورها الأساسي بتوفير الأمن” مع “فشلها في حماية المسؤولين والمنشآت النووية والعسكرية بمواجهة العمليات السرية مرورا بعدم قدرتها على تأمين التجمعات المنظّمة من الدولة والمواقع الدينية ضد الهجمات الإرهابية”.

وكان تنظيم الدولة الإسلامية تبنى في 2017 اعتداءه الأول في إيران، وذلك في هجوم مزدوج على مبنى مجلس الشورى (البرلمان) وضريح مؤسس الجمهورية الإسلامية الإمام الخميني في طهران، أودى بحياة 17 شخصا على الأقل.

◙ طهران أسست على مدى أعوام “محور المقاومة” الذي يجمع تحت قيادته أطرافا إقليمية مناهضة لإسرائيل مثل حزب الله وحركة حماس وفصائل عراقية والحوثيين في اليمن

وفي أغسطس، تبنى التنظيم هجوما على مرقد أحمد بن موسى الكاظم في مدينة شيراز بجنوب إيران أدى إلى مقتل 13 شخصا على الأقل، وكان الثاني من نوعه يستهدف المكان نفسه خلال عام. واعتبارا من سبتمبر 2022 شهدت إيران سلسلة من التحركات الاحتجاجية بعد وفاة الشابة مهسا أميني إثر توقيفها من قبل شرطة الأخلاق في طهران على خلفية عدم التزامها بالقواعد الصارمة للباس في الجمهورية الإسلامية.

ويرى واعظ أنه من “خلال جعل مضايقة النساء اللواتي لا يضعن الحجاب أو قمع المجتمع المدني محورا لعملها، يتضح أن القوات الأمنية الإيرانية لم تنجح في تحديد أولوياتها”. وتحذّر الباحثة في “تشاتام هاوس” صنم وكيل من أن السلطات الإيرانية قد تجد نفسها مجددا “في مرمى الانتقادات الداخلية بشأن الأولوية المعقودة للنزاعات الإقليمية مع إسرائيل عوضا عن القضايا الداخلية”.

ويعاني الاقتصاد الإيراني من العقوبات التي عاودت الولايات المتحدة فرضها على طهران بعد الانسحاب الأميركي أحادي الجانب من الاتفاق النووي عام 2018. وسبق لبعض الأصوات داخل إيران أن انتقدت الكلفة التي تتكّبدها طهران لدعم فصائل “محور المقاومة”، خصوصا وأن الخطوات التي يقوم بها أطرافه تهدد بردّ إسرائيلي أو أميركي مباشر في حال اتساع نطاق النزاع في المنطقة.

وحذّرت طهران مرارا منذ اندلاع الحرب في غزة من “خروج الوضع عن السيطرة”، داعية إلى وقف الحرب، ومحذّرة في الوقت نفسه من أنه “من الطبيعي ألا تسكت” المجموعات الحليفة لها في الإقليم، عمّا يجري في القطاع. ويوضح واعظ أنه “إدراكا منها لنقاط ضعفها، لا ترغب إيران بأن ترى الحرب في غزة تتسع لنزاع إقليمي لن تقدر خلاله على حماية (نفسها) بفاعلية”.

العرب