تركيا تحقق اختراقا في تصنيع مقاتلات الجيل الخامس

أتمت الطائرة قآن، أول مقاتلة تركية محلية الصنع، رحلتها الأولى بنجاح الأربعاء، لتحقق تركيا بذلك اختراقا في تصنيع مقاتلات الجيل الخامس.

والطائرة قآن مقاتلة يمكنها أداء مهام قتالية جو – جو، وتنفيذ ضربات دقيقة من فتحات الأسلحة الداخلية بسرعة تفوق سرعة الصوت.

وبذلك تصبح تركيا واحدة من خمس دول يمكنها إنتاج طائرات مقاتلة بهذا المستوى، حيث لها القدرة على العمل المشترك مع المسيّرات ومنصات التحذير الجوي والتحكم.

وشدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأربعاء على أن بلاده بهذا الإنجاز قد تجاوزت مرحلة مهمة للغاية في طريق إنتاج طائرات مقاتلة من الجيل الخامس.

وأطلقت أنقرة مشروعها “تي إف – إكس” لإنتاج طائرات مقاتلة محلية الصنع في عام 2016.

وفي عام 2017 وقعت الشركة التركية لصناعات الفضاء صفقة مع شركة “بي. إيه. إي سيستمز” البريطانية، بقيمة 125 مليون دولار، لتطوير الجيل القادم من الطائرات المقاتلة.

وبثت الشركة ذاتها مقطع فيديو يظهر طائرة مقاتلة من طراز قآن وهي تقلع ثم تعود إلى قاعدة جوية في شمال أنقرة.