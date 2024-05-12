بريطانيا تخرج من الركود في عام الانتخابات

لندن – خرجت بريطانيا من الركود الاقتصادي مع تحقيق نمو أفضل من المتوقع في الربع الأول من 2024، بحسب ما أظهرت أرقام رسمية نشرت الجمعة، في دفع لرئيس الوزراء ريشي سوناك قبل الانتخابات العامة هذا العام.

وحقق الناتج المحلي الإجمالي نموّا بنسبة 0.6 في المئة في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، وفق ما أفاد المكتب الوطني للإحصاءات، وهي أعلى من التوقعات التي كانت ترجح نسبة 0.4 في المئة.

وعانى الاقتصاد البريطاني الانكماش على مدى ربعين متتاليين في النصف الثاني من العام الماضي، محققا بذلك التعريف التقني للركود على خلفية تسارع التضخم وأزمة كلفة المعيشة.

ووضع سوناك النمو الاقتصادي من ضمن أولويات حزب المحافظين الحاكم، في ظل تقدم حزب العمال المعارض في استطلاعات الرأي قبل أشهر على الانتخابات العامة.

وقال وزير المال جيريمي هانت “لا شك في أن السنوات الأخيرة كانت صعبة، لكن أرقام النمو اليوم هي دليل على أن الاقتصاد يستعيد عافيته الكاملة للمرة الأولى منذ الجائحة”.

وأضاف “نحقق نموا هذا العام ولدينا أفضل توقعات بين دول مجموعة السبع الأوروبية للسنوات الست المقبلة”.

وأتت المؤشرات الاقتصادية الجمعة بعد إبقاء بنك إنجلترا معدلات الفائدة الرئيسية عند أعلى مستوياتها منذ 16 عاما، لكن مع تلميحه لإمكان خفضها خلال الصيف مع تباطؤ التضخم في المملكة المتحدة وترجيح الخروج من الركود.

وقالت مديرة الإحصاءات الاقتصادية في شركة “أو.أن.أس” ليز ماكيون “عاد اقتصاد المملكة المتحدة إلى النمو الإيجابي في الأشهر الثلاثة الأولى لهذا العام”، مشيرة إلى نمو “على امتداد قطاع الخدمات مثل البيع بالتجزئة والنقل العام والنقل والصحة”.

وأكدت أن “صانعي السيارات قدموا أيضا ربعا جيدا”، موضحة أن النقطة السلبية الوحيدة كانت “ربعا ضعيفا آخر لقطاع البناء”.

وكان الخبراء الذين استطلعت وكالة بلومبيرغ للأنباء آراءهم يتوقعون أن يحقق الاقتصاد البريطاني نموا بنسبة 0.4 في المئة في الربع الأول.

وذكرت بلومبيرغ أن تحسن الأداء الاقتصادي جاء مدفوعا بعودة المتسوقين إلى المتاجر وتحسن قطاع النقل بسبب تراجع الإضرابات، بالإضافة إلى ضخ استثمارات بمعدل فاق التوقعات.

وفي مارس – آذار الماضي، سجل الاقتصاد البريطاني نموا بنسبة 0.4 في المئة بفضل تعافي قطاعي الخدمات والتصنيع.

ونقلت بلومبيرغ عن يائيل سلفين، كبير خبراء الاقتصاد لدى مؤسسة “كيه.بي.أم.جي.يو.كيه” للدراسات الاقتصادية، قوله “لقد انقضى الأسوأ بالنسبة إلى الاقتصاد البريطاني، والمؤشرات المستقبلية تعكس الزخم خلال الشهور المقبلة، وهو ما يتفق مع رؤيتنا”.

وتقلص الاقتصاد بنسبة 0.3 في المئة في الربع الأخير من 2023 بعد انكماشه بنسبة 0.1 في المئة في الربع السابق.

العرب