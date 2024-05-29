معالجة التفاوت المقلق في رواتب الطيارين العراقيين



الباحثة شذى خليل*

في صناعة الطيران العالمية، يلعب الطيارون دورًا حاسمًا ومتطلبًا، فهم مسؤولون عن سلامة ونجاح كل رحلة. على الرغم من ذلك، يمكن أن تختلف رواتب الطيارين بشكل كبير بين مختلف البلدان وشركات الطيران. وفي العراق، يواجه الطيارون تفاوتًا صارخًا في الأجور مقارنة بنظرائهم الدوليين، مما يثير المخاوف بشأن استدامة قطاع الطيران في البلاد وقدرته التنافسية.

الوضع في العراق، فالطيارون العراقيون، على الرغم من مهارتهم وتفانيهم، يحصلون على رواتب منخفضة بشكل مثير للقلق. ولا يتجاوز متوسط الراتب السنوي للطيار العراقي 28 ألف دولار، بما في ذلك بدل المبيت والطيران. ويتضاءل هذا الرقم مقارنة بإيرادات الطيارين في بلدان أخرى، مما يسلط الضوء على قضية مهمة تحتاج إلى اهتمام عاجل.

المقارنات الدولية ، لفهم مدى هذا التفاوت، دعونا نتفحص رواتب الطيارين في مختلف شركات الطيران العالمية:

خطوط ساوثويست الجوية: يحصل الطيارون في شركة ساوثويست إيرلاينز على متوسط راتب سنوي قدره 222000 دولار. ومع الأقدمية والبدلات الإضافية، يمكن أن يرتفع هذا الرقم إلى 549000 دولار.

يونايتد إيرلاينز: يبلغ متوسط راتب طياري يونايتد إيرلاينز حوالي 205000 دولار، ويصل دخل أصحاب الدخل الأعلى إلى 526000 دولار سنويًا.

خطوط دلتا الجوية: يكسب الطيارون هنا ما متوسطه 192 ألف دولار سنويًا، ويحصل أصحاب الدخل الأعلى على 526 ألف دولار.

الخطوط الجوية الأمريكية: يبلغ متوسط الراتب 118 ألف دولار، لكن يمكن لبعض الطيارين أن يكسبوا ما يصل إلى 700 ألف دولار سنويًا.

الخطوط الجوية القطرية: يتقاضى الطيارون القطريون ما بين 173 ألف دولار و187 ألف دولار سنوياً.

الخطوط الجوية الملكية الأردنية: تتراوح الرواتب من 1,310 إلى 4,410 دينار أردني شهرياً (حوالي 2,000 دولار إلى 6,000 دولار)، حسب الخبرة.

خطوط جنوب الصين الجوية: يبدأ أجر الطيارين من 228 ألف دولار سنويًا.

لوفتهانزا: متوسط الراتب هو 102 ألف دولار سنوياً.

وفي تناقض صارخ، في العام الماضي، حصل الطيارون في الخطوط الجوية الأمريكية على ما يقرب من 49 ألف دولار شهريا، وهو رقم يتضاءل أمام الأرباح السنوية للطيارين العراقيين.

الحاجة إلى الإصلاح ، وتؤكد الفجوة الكبيرة في الرواتب الحاجة الملحة للإصلاح في قطاع الطيران العراقي. هناك العديد من المجالات الرئيسية التي يمكن تنفيذ التغييرات فيها:

حزم التعويضات التنافسية: من أجل الاحتفاظ بأفضل المواهب وجذبها، يجب على العراق أن يقدم رواتب تنافسية تعكس مهارات الطيارين ومسؤولياتهم. إن مواءمة الرواتب مع المعايير الدولية لن تؤدي إلى رفع الروح المعنوية فحسب، بل ستعزز أيضًا الأداء العام لقطاع الطيران.

الإدارة والخبرة العالمية: إن إدخال ممارسات وخبرات الإدارة العالمية يمكن أن يساعد في تحديث الناقل الوطني العراقي. ومن خلال اعتماد أفضل الممارسات من شركات الطيران العالمية الرائدة، يستطيع العراق تحسين الكفاءة التشغيلية ومعايير السلامة والأداء المالي.

الاستثمار في التدريب والتطوير: التطوير المهني المستمر أمر بالغ الأهمية في صناعة الطيران. إن الاستثمار في برامج التدريب وأجهزة المحاكاة المتقدمة يمكن أن يضمن بقاء الطيارين العراقيين في طليعة معايير الصناعة، وبالتالي زيادة قيمتهم السوقية وتبرير رواتبهم الأعلى.

الدعم الحكومي وإصلاح السياسات: تحتاج الحكومة العراقية إلى لعب دور استباقي في دعم قطاع الطيران. وقد يشمل ذلك تقديم إعانات الدعم، والحوافز الضريبية، وغير ذلك من أشكال الدعم المالي لشركات الطيران، لضمان قدرتها على تقديم أجور ومزايا تنافسية لموظفيها.

شراكه بين القطاع العام والخاص: إن تشجيع الشراكات بين الحكومة والقطاع الخاص يمكن أن يجلب الاستثمار والابتكار الذي تشتد الحاجة إليه في صناعة الطيران. ومن شأن هذا التعاون أن يساعد في سد الفجوة بين القدرات الحالية والتطلعات المستقبلية.

خاتما ، إن التفاوت الصارخ في رواتب الطيارين بين العراق والدول الأخرى يسلط الضوء على قضية بالغة الأهمية لا يمكن تجاهلها. ومن خلال معالجة هذه الفجوة في الأجور من خلال الإصلاحات الشاملة والاستثمارات الاستراتيجية، يستطيع العراق تنشيط قطاع الطيران لديه. إن ضمان التعويض التنافسي للطيارين لا يقتصر على العدالة فحسب؛ فهو ضروري للحفاظ على السلامة وجذب أفضل المواهب وتحقيق مكاسب مالية طويلة المدى. تمتلك شركة الطيران الوطنية العراقية، المدعومة بإدارة وخبرة عالمية، القدرة على المنافسة على الساحة الدولية، مما يعود بالنفع على شركة الطيران وكوادرها المتفانية من الطيارين.

وحدة الدراسات الاقتصادية / مكتب شمال امريكا

مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية