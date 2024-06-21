مشاريع التنمية تسمح للصين ببناء وجودها الأمني في العراق

بغداد – عقدت سلسلة من الاجتماعات رفيعة المستوى الأسبوع الماضي بين كبار المسؤولين العراقيين والصينيين لوضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل المرحلة التالية من خطة التعاون واسعة النطاق.

وقد تم وضع الأسس لذلك في اتفاقية “النفط مقابل الإعمار والاستثمار” لعام 2019، والتي تم توسيعها لاحقًا لتصبح “الاتفاقية الإطارية بين العراق والصين” لعام 2021.

واستندت هذه بدورها إلى التوسع الكبير والعميق في العلاقات بين الصين وإيران، الراعي الرئيسي للعراق في الشرق الأوسط، على النحو المنصوص عليه في “اتفاقية التعاون الشامل بين إيران والصين لمدة 25 عاماً”، كما تم الكشف عنها لأول مرة في عام 2016.

وفي حالتي العراق وإيران، تركز الاتفاقيات في البداية على تطوير احتياطيات النفط والغاز، ثم تنطلق من ذلك لتشمل الطرق البرية والسكك الحديد والخطوط الجوية والشحن، ثم التوسع السريع في التعاون في المسائل الأمنية عبر البلدين.

وركزت اجتماعات الأسبوع الماضي بين كبار الشخصيات العراقية والصينية على المرحلتين الأولى والثانية من مرحلتي تطوير العلاقات، والأهم من ذلك على خطط ربط برنامج طريق التنمية الإستراتيجية العراقي الذي تبلغ تكلفته 17 مليار دولار مباشرة بمشروع “حزام واحد، طريق واحد” الصيني متعدد الأطراف.

وعلى نطاق واسع، ستنشئ حقوق السحب الخاصة العراقية ممر نقل سلسًا يمتد من ميناء الفاو الكبير الرئيسي في المياه العميقة (المقرر الانتهاء منه في عام 2025) في مركز تصدير النفط الرئيسي في البصرة بالخليج العربي، على طول الطريق عبر العديد من أكبر منشآت النفط والغاز في البلاد، وأخيراً إلى فيشكابور على الحدود العراقية مع تركيا. ومن هناك سوف يمتد عبر خطوط الطرق والسكك الحديد إلى بقية أوروبا.

النفوذ المتنامي للصين في العراق يتجلى من خلال التعاون المكثف في مجالات النفط والغاز والبنية التحتية للنقل

وحتى من دون أيّ روابط مع ممرات النقل الخاصة بمبادرة الحزام والطريق في الصين، فإن طريق حقوق السحب الخاصة من الخليج العربي إلى المراكز التجارية الرئيسية في أوروبا (ومراكز النفط الرئيسية فيها) من شأنه أن يوفر سرعة أعلى وكلفة أقل لنقل البضائع مقارنة بالنقل عبر قناة السويس على سبيل المثال.

وبالنسبة إلى الصين، فإن اندماجها في البنية التحتية لمبادرة الحزام والطريق سوف يمثل جزءا أخيراً بديلاً من بانوراما النقل التي ستشهد طريقاً برياً مباشراً من مدينة شيآن إلى أوروبا.

ويمكن أن يعمل أيضًا كطريق نهائي بديل في ممر النقل البحري الذي يمتد من تشيوانتشو إلى كولومبو في سريلانكا ثم يصل إلى البصرة بدلاً من الاستمرار عبر اليمن وعبر البحر الأحمر وقناة السويس إلى البحر الأبيض المتوسط.

وتتمثل الميزة الجيوسياسية الإضافية للصين في أن حقوق السحب الجديدة الخاصة للعراق يجب أن تكون أيضًا أسرع وأقل كلفة من المسار الذي يفضله منافسها العالمي الرئيسي الولايات المتحدة ويبدأ في منافستها الإقليمية الرئيسية الهند، أي الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا.

ويرى المحلل الاقتصادي سيمون واتكينز في تقرير نشره موقع أويل برايس الأميركي أن بناء هذه الشبكة الكثيفة من طرق النقل التي يوفّرها تكامل حقوق السحب الخاصة ومبادرة الحزام والطريق يسمح للصين أيضًا بمواصلة بناء وجودها “الأمني” في جميع أنحاء العراق، كما فعلت بالفعل في حقول النفط والغاز المتعددة التي تسيطر عليها.

اندماج الصين في البنية التحتية لمبادرة الحزام والطريق سوف يمثل جزءا أخيراً بديلاً من بانوراما النقل التي ستشهد طريقاً برياً مباشراً من مدينة شيآن إلى أوروبا

ويحق لشركات النفط والغاز بموجب القانون الدولي وضع أكبر عدد ممكن من موظفيها على الأرض في أيّ حقل نفط وغاز يكون لديهم فيه مصلحة كبيرة من أجل الحفاظ على أمنه.

ويمكن أن يكون هؤلاء الموظفون أيّ شخص تختاره شركة النفط والغاز المعنية، وبما أن جميع شركات النفط والغاز في الصين (وجميع الشركات المحلية الأخرى) لديها واجب أساسي تجاه الدولة الصينية، فإن هذا يشمل أيّ شخص تعتقد الحكومة الصينية أنه يجب أن يكون هناك.

وفي الواقع، فإن العديد من شركات النفط والغاز الصينية الكبرى هي شركات تابعة للمجمع العسكري الصيني، بما في ذلك بعض الشركات التي فازت بعقود ترخيص كبرى في جولتي التراخيص الخامسة والسادسة الأخيرتين في العراق، وهي شركات تابعة لأحد مقاولي الدفاع الرائدين، نورينكو.

إحداها – شركة Zhenhua Oil – كانت أيضًا نفس الشركة التي أبرمت في 2 يناير 2021 صفقة بالمليارات من الدولارات مع الحكومة الفيدرالية العراقية في بغداد للدفع المسبق مقابل أربعة ملايين برميل شهريًا لمدة خمس سنوات ليتم تسليمها إلى الصين من قبل شركة تسويق النفط العراقي (سومو).

وتتبع الصين نفس إستراتيجية الاستيلاء على صناعة النفط العراقية في الجنوب التي استخدمتها روسيا بنجاح للاستيلاء على الصناعة في كردستان العراق في عام 2017.

وعلى الرغم من إلغاء صفقة الصين لعام 2021 بسبب ضغوط من الولايات المتحدة، إلا أنها لم تحدث فرقًا يذكر في هيمنة البلاد المتزايدة على أصول النفط والغاز الرئيسية في العراق.

أكثر من ثلث احتياطيات النفط والغاز المؤكدة في العراق وأكثر من ثلثي إنتاجه الحالي تديرها شركات صينية

ووفقاً لأرقام صناعة النفط، فإن أكثر من ثلث احتياطيات النفط والغاز المؤكدة في العراق وأكثر من ثلثي إنتاجه الحالي تديرها شركات صينية. كما أن الارتباط بين حقوق السحب الخاصة العراقية ومبادرة الحزام والطريق الصينية يفتح الطريق أمام التآزر مع الخطط الأخرى التي تطوّرها الصين وحلفاء العراق الرئيسيون، إيران وروسيا.

ومؤخرًا، شهد يوم 11 مايو إعلان إيران عن نيتها إنشاء “ممر للطاقة” من روسيا إلى الخليج العربي. وعندما يُفتح ممر حقوق السحب الخاصة من الخليج العربي إلى أوروبا – ومن المتوقع أن يكتمل في عام 2028 – فإن هذا لن يعني فعلياً مجرّد ممرّ نقل مباشر بين الصين والشرق الأوسط وأوروبا، بل أيضاً ممر نقل بين روسيا والشرق الأوسط وأوروبا.

وهذا من شأنه أن يعود بفائدتين هائلتين على روسيا وإيران والصين، وإن لم يكن بالضرورة على العراق. أولاً، ستكون روسيا قادرة على تجاوز العديد من القيود الدولية الحالية باستخدام الآليات الإيرانية الراسخة لتجنب العقوبات على تدفقات الغاز والنفط إلى تركيا ومن ثم أوروبا، وعبر العراق إلى بقية العالم.

وثانياً، ستكون إيران قادرة على تسريع التقدم في “الجسر البري” الذي طال انتظاره من طهران إلى البحر الأبيض المتوسط والذي يمكن من خلاله زيادة حجم ونطاق تسليم الأسلحة بشكل كبير إلى جنوب لبنان ومنطقة مرتفعات الجولان في سوريا المستخدمة ضد إسرائيل والولايات المتحدة في صراعات الشرق الأوسط.

وبالنسبة إلى الصين، فإن مثل هذا الصراع الأوسع بالتزامن مع صراع روسيا الحالي (أو المقبل) في أوروبا الشرقية، من شأنه أن يجعل من الصعب على الولايات المتحدة وحلفائها في حلف شمال الأطلسي ( الناتو) الرد على غزو متزامن لتايوان.

ومن غير المستغرب إذن أن يشهد الأسبوع الماضي أيضًا عرض القائم بأعمال وزير الخارجية الإيراني، علي باقري، تقديم الدعم الكامل لتطوير حقوق السحب الخاصة العراقية في اجتماع مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.

العرب