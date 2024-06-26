ليبيا مفتاح الناتو لمواجهة الأنشطة الروسية الخبيثة في أفريقيا

طرابلس – كان التدخل الروسي في أفريقيا على مدى العقد الماضي أو نحو ذلك منهجياً بقدر ما كان ساخراً. وبدأ الأمر في ليبيا، التي لا تزال مركزية لنجاحها المستقبلي، مع موافقة روسيا على طباعة وتسليم أكثر من 10 مليارات دينار ليبي لقائد الجيش الليبي خليفة حفتر، بعد تشكيل حكومة انتقالية بوساطة الأمم المتحدة من أجل إعادة توحيد البلاد سياسيا.

وفي الفترة نفسها، تم نشر مرتزقة فاغنر في السودان لتقديم الدعم للرئيس السابق عمر البشير، مقابل حقوق استخراج الذهب التي استخدمتها روسيا منذ ذلك الحين للمساعدة في تمويل حربها على أوكرانيا. ومن هناك، شرعت جماعة فاغنر في قمع المعارضة المحلية ضد الحكومة السودانية، قبل أن تبدأ موسكو في تقديم الدعم العسكري الروسي للمقاتلين من كلا الجانبين في الحرب الأهلية المستمرة في البلاد.

ومن المتوقع أن يوافق قائد الجيش السوداني، الفريق أول عبدالفتاح البرهان، على اتفاق مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يمنح روسيا قاعدة لوجستية بحرية في البحر الأحمر مقابل قيام موسكو بمنح القوات المسلحة السودانية المزيد من الأسلحة والدعم العسكري في مواجهة قوات الدعم السريع. وفي جمهورية أفريقيا الوسطى، منذ أواخر عام 2017، تقوم مجموعة فاغنر، والآن الحكومة الروسية، بتوفير الأسلحة والخدمات الأمنية مقابل حقوق الذهب والماس.

ويقول جوناثان إم وينر، المبعوث الخاص للولايات المتحدة والمنسق الخاص لليبيا من عام 2014 إلى عام 2016 في تقرير نشره معهد الشرق الأوسط إن الوجود العسكري الروسي في أفريقيا تسارع بشكل أكبر في الفترة 2020-2023، في أعقاب الانقلابات العسكرية في مالي في عامي 2020 و2021، وانقلاب واحد في بوركينا فاسو في عام 2022، وآخرها في النيجر في عام 2023. وفي كل حالة، تولى المجلس العسكري السلطة وتم طرد القوات الفرنسية والقوات الغربية الأخرى من هذه البلدان الأفريقية الناطقة بالفرنسية، وحلت محلها القوات الروسية.

وفي بوركينا فاسو، اعتبارًا من أواخر عام 2023، أفادت التقارير أن روسيا قدمت 100 حارس إمبراطوري لحماية قائد الانقلاب الكابتن إبراهيم تراوري مقابل امتيازات التعدين. وفي الوقت نفسه، تواصل حكومة تراوري اعتقال وطرد الدبلوماسيين الفرنسيين.

وفي مايو 2024، سمحت الحكومة العسكرية للنيجر لأفراد عسكريين روس بالدخول الفعلي إلى القاعدة الجوية النيجرية التي تستضيف القوات الأميركية قبل أن تسحب الولايات المتحدة ما يقرب من 1000 عسكري، الذين كانوا ينفذون مهمة لمكافحة الإرهاب ومكافحة التمرد هناك. وقد تم وصف التحول الاستراتيجي “المحرج” في نيامي بأنه رد فعل مباشر على جهود واشنطن لتثبيط العلاقات الوثيقة بين النيجر وموسكو.

وتتواصل المسيرة الروسية أيضاً في تشاد، الدولة الأخرى التي يسيطر عليها المجلس العسكري، الذي استقبل حتى نهاية أبريل 2024 نحو 130 مدربا عسكرياً روسياً بعد مطالبته برحيل 75 مدرباً أميركياً، ما يمهد الطريق لإقامة ” محمية”.

وأخيرًا، منذ الزيارة الأولى لنائب وزير الدفاع الروسي يونس بك يفكوروف إلى بنغازي في أغسطس 2023، والتي تزامنت بشكل مباشر مع حادث تحطم طائرة لمؤسس مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين، ضاعفت روسيا تراكم قواتها العسكرية مرتين وثلاث مرات في ليبيا.

خلال العام الماضي، قام يفكوروف بخمس رحلات لرؤية حفتر؛ وفي منتصف يونيو 2024، زارت مدمرتان روسيتان قاعدة طبرق البحرية التي يسيطر عليها حفتر. وقد وُصفت زيارة السفن الحربية بأنها مهمة تدريبية، لكن من المرجح أنها كانت استمرارًا لتسليم المدفعية إلى الجيش الوطني الليبي التابع لحفتر، إما لاستخدامها في عمل عسكري مستقبلي في ليبيا أو لتصديرها جنوبًا إلى القوات العسكرية في البلدان المجاورة.

قبل فترة طويلة من بدء غزوه الحالي لأوكرانيا، أدرك بوتين الأهمية الجيوسياسية لأفريقيا واستثمر الفرصة التي يوفرها الإهمال المستمر للمنطقة من قِبَل الغرب. واستخدم مجموعة من الأدوات الدبلوماسية والاقتصادية بالإضافة إلى الأدوات العسكرية، بدءًا من عروض الخدمات “العسكرية الخاصة” المختلفة التي تقدمها فاغنر، لبدء شراكات مع الطبقة الجديدة من أمراء الحرب الأفارقة الذين كانوا يسيطرون على جزء كبير من شمال إفريقيا والساحل.

ويستمر هذا العمل على أعلى المستويات في الحكومة الروسية، كما انعكس في الجولة الأخيرة التي قام بها وزير الخارجية سيرجي لافروف إلى غينيا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وبوركينا فاسو، وتشاد. وقبل قمته في مايو 2024 في واشنطن، أصدر حلف شمال الأطلسي دراسة رئيسية حول ما قد يفعله الناتو للتعامل مع الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والساحل وجنوب الصحراء الكبرى الأفريقية.

ويقدم تقرير الخبراء المكون من 33 صفحة، والذي كان من بين المساهمين فيه المبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا والسفير السابق لدى البلاد ريتشارد نورلاند، مزيجًا من 114 توصية ملموسة للكتلة عبر الأطلسي، والتي تهدف إلى إثراء تطوير أول “إستراتيجية جنوبية” رسمية لحلف شمال الأطلسي. وتنص الوثيقة التحضيرية صراحة على أن روسيا كانت تغذي وتستفيد من نقاط الضعف في القارة من خلال تقديم “نموذج بديل “غير ديمقراطي” و”غير خاضع للمساءلة”.

وبالإضافة إلى ذلك، يشير التقرير إلى أن الناتو سيحتاج في نهاية المطاف إلى إيجاد طرق للتعاون مع “شركائه الجنوبيين” دون مطالبتهم بالتقارب مع قيم الكتلة. ويوصي تقرير الخبراء، وبشكل عاجل، بأن ينخرط حلف شمال الأطلسي والشركاء الجنوبيون المحتملون على الأقل في حوار أكبر.

وتتلخص التوصيات العشر الأولى القصيرة الأمد في جعل منظمة حلف شمال الأطلسي تعلن أن جوارها الجنوبي مهم (رسالة سياسية مفادها “نحن نهتم، نحن نهتم حقا”)؛ وأن يقضي كبار ضباطها المزيد من الوقت في زيارة هذه البلدان؛ وأن يعقد حلف شمال الأطلسي قمة خاصة بين حلف شمال الأطلسي وأفريقيا وعمليات أخرى للحوار والمشاورات السياسية؛ وأن يتعاون التحالف مع “البرلمانات ووسائل الإعلام والمجتمع المدني والشباب في المنطقة ويدعو العلماء والمفكرين من المناطق إلى إحاطات الخبراء في مقر الناتو”.

ورغم أن هذه الأنشطة مفيدة بالتأكيد، فمن غير المرجح أن تحقق مثل هذه المحادثات بين حلف شمال الأطلسي وأفريقيا تحولاً في أي وقت قريب. ويشير التقرير إلى مساهمة ليبيا في عدم الاستقرار الإقليمي، لكنه يقتصر توصياته على دعم الجهود الرامية إلى توحيد البلاد، وتشكيل قوة عسكرية وطنية واحدة، واستعادة السيطرة السيادية على الحدود الليبية.

ولم يتم ذكر كيفية قيام الناتو بأي من هذه الأشياء، باستثناء تقديم المشورة لليبيين بشأن بناء مؤسسات الدفاع والأمن. وفي الرد على ذلك، وفي ضوء القيم المتباينة للطاقم الحالي من القادة الأفارقة في منطقة الساحل عن قيم حلف شمال الأطلسي، لم يقدم خبراء التقرير سوى عدد قليل من التوصيات المتواضعة، وغير الكافية بشكل واضح.

وتشمل هذه مراقبة التهديدات الأمنية الناشئة من المنطقة؛ ورسم خرائط لحزم المساعدات الحالية من قبل أعضاء الناتو وشركائه لتحديد الثغرات؛ وتعزيز التدريب والمنح الدراسية وجهود التثقيف الإعلامي للمساعدة في مكافحة التضليل الروسي؛ الاستماع والتحدث إلى الناس من المنطقة؛ والتحلي بالصبر لانتظار يوم ما في المستقبل عندما تتحقق المزيد من الفرص المفيدة.

ويرى إم وينر أن هذه الأفكار أفضل من لا شيء، لكنها ليست محسوبة لمواجهة العمل النشط الذي تقوم به روسيا على الأرض لمساعدة الحكام العسكريين الأفارقة في الحفاظ على السلطة.

بينما توفر روسيا الأسلحة والتدريب للقوات العسكرية الأفريقية التي تواجه تهديدات من حركات التمرد أو الجماعات الإرهابية، يشير تقرير الناتو إلى أنه يجب على الحلف أن يقتصر إلى حد كبير على توفير تقنيات تخفيف الضرر، مثل التدريب على كيفية التعرف على الأجهزة المتفجرة المرتجلة والطائرات بدون طيار أو كيفية القيام بذلك و جمع الأدلة في ساحة المعركة.

وقد يكون من الممكن توفير دعم أكثر إقناعاً على أساس ثنائي من الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي إلى الحكومات الإقليمية الموثوقة. ولكن بالنسبة لحلف شمال الأطلسي نفسه، فمن المرجح أن يكون تقديم أي مساعدة شاقة للشركاء الجنوبيين الذين يحكمهم قادة الانقلاب أمراً صعباً في أحسن الأحوال.

ويشير تقرير الخبراء إلى أن الكثير من دول الجنوب العالمي لديها انطباع سلبي عن حلف شمال الأطلسي في أعقاب الحملة الجوية التي شنها الحلف على ليبيا في عام 2011، وانسحاب الناتو من أفغانستان في عام 2021، وتصور المعايير المزدوجة في أوكرانيا مقابل غزة، والاعتقاد بأن الغرب لم يول اهتماماً كبيراً لاحتياجات الجنوب.

◙ بينما توفر روسيا الأسلحة والتدريب للقوات العسكرية الأفريقية التي تواجه تهديدات من حركات التمرد فإن دور الناتو يجب أن يقتصر على توفير تقنيات تخفيف الضرر

وللرد على ذلك، يقترح التقرير أن تقوم الكتلة عبر الأطلسي بدعوة المزيد من الأشخاص من أفريقيا لحضور مؤتمرات قمة الناتو والأحداث رفيعة المستوى، وتعزيز الثقافة الإعلامية، فضلا عن إطلاق مبادرة “الحقائق من أجل السلام”، والتي من شأنها توفير التعليم والتدريب للصحفيين الإقليميين والناشطين السياسيين.

ولمواجهة نفوذ روسيا وأنشطتها السلبية في جميع أنحاء أفريقيا – والتي تتجسد في توظيف موسكو للفيلق الأفريقي – والتي غالبًا ما يقودها – سيحتاج حلف شمال الأطلسي بالضرورة إلى تمكينه من القيام بأنشطة عسكرية عبر القارة في مجموعة من المجالات التي قد تهم الجيش و/ أو القادة السياسيين في البلدان المستهدفة ذات الصلة.

ويقوم أعضاء حلف شمال الأطلسي بهذا الأمر بشكل ثنائي بالفعل.و كان للفرنسيين منذ فترة طويلة مجموعة من العلاقات العسكرية في أفريقيا الناطقة بالفرنسية. ولا يستطيع حلف شمال الأطلسي ولا الغرب مواجهة تحول أفريقيا نحو أمراء الحرب، أو الدور الروسي في تفاقم واستغلال هذا الاتجاه من خلال الفيلق الأفريقي الاستعماري الجديد، من دون التصدي للمشكلة التي يفرضها الانقسام الليبي وزعماء الميليشيات المتنافسة.

وسيتطلب ذلك من الحكومات الغربية أن تتبنى إستراتيجية حازمة وعاجلة ومركزة تدعمها إجراءات ملموسة واضحة تهدف إلى توحيد ليبيا وتمكين الدولة الواقعة في شمال أفريقيا من طرد قواتها العسكرية الأجنبية، بدءاً بالروس، ولكن بما في ذلك الأتراك وأي قوة احتلال أجنبية أخرى.

وهذه إحدى المبادرات التي يمكن لأعضاء الناتو وشركائهم في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن يتعاونوا فيها. ويمكن لليبيا الموحدة التي لم تعد تحتضن الوجود العسكري الروسي أن تفعل الكثير للمساعدة في مواجهة اتجاه حكم المجالس العسكرية في منطقة الساحل وانعدام الأمن وعدم الاستقرار الذي يشع منه.

العرب