انتصار اليمين المتطرف في فرنسا نقطة تحول بالنسبة إلى أوروبا

باريس- حقق حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف في فرنسا، بزعامة مارين لوبان، فوزا واضحا في الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية.

وإذا فاز الحزب بالأغلبية المطلقة في جولة الإعادة المقررة في السابع من يوليو الجاري، فسوف تحظى فرنسا بحكومة يمينية متطرفة للمرة الأولى منذ الحرب العالمية الثانية.

وتمثل هذه النتيجة انتكاسة كبيرة أخرى للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي قام بحل البرلمان ودعا إلى انتخابات مبكرة في محاولة لوقف تقدم اليمين المتطرف بعد المكاسب القياسية التي حققها حزب الجبهة الوطنية في انتخابات البرلمان الأوروبي في الفترة من 6 إلى 9 يونيو الماضي.

ويقول محللون إنه حتى لو لم تؤد الجولة الثانية إلى تشكيل حكومة تجمع وطني، فربما يكون هذا أكبر اضطراب سياسي يجتاح فرنسا منذ عقود.

لحظة تولي يميني متطرف رئاسة الوزراء في فرنسا تمثل فرصة للتأثير على سياسات ومؤسسات الاتحاد الأوروبي

والسؤال الرئيسي هنا هو ما إذا كان حزب الجبهة الوطنية قادرا على تأمين الأغلبية المطلقة في الجولة الثانية في الجمعية الوطنية التي تضم 577 مقعداً، وهي الغرفة الأدنى في البرلمان الفرنسي.

وهناك جهود جارية بالفعل لتشكيل “جبهات جمهورية” – تحالفات مناهضة للوبان تهدف إلى منع حزب الجبهة الوطنية من اكتساب الأغلبية.

وحث ماكرون الناخبين الذين دعموا تحالفه الوسطي، الذي جاء في المركز الثالث بنحو 20 في المئة من الأصوات، على دعم المرشحين “الجمهوريين والديمقراطيين بشكل واضح” في الدوائر الانتخابية التي احتل فيها حزبه المركز الثالث.

وعلى نحو مماثل، أعلن جان لوك ميلينشون، زعيم حزب فرنسا الأبية اليساري، وهو جزء من ائتلاف الجبهة الشعبية الجديدة صاحب المركز الثاني، أن تحالفه سوف يسحب المرشحين الذين احتلوا المركز الثالث في الجولة الأولى لتعزيز الأصوات المناهضة للوبان.

ويقول إريك موريس، محلل السياسات في مركز السياسة الأوروبية، إن “الأمر سيعتمد على ما إذا كان اليسار والوسط يتفقان على إزالة المرشحين الذين جاءوا في المركز الثالث وتأهلوا للجولة الثانية. وكلما حدث ذلك، كلما قلت قدرة حزب التجمع الوطني على الحصول على الأغلبية المطلقة”.

ولعل النتيجة الأكثر ترجيحا، وخاصة في ضوء الحملة القوية المناهضة للوبان، هي فوز حزب التجمع الوطني ولكنه غير قادر على تحقيق الأغلبية المطلقة، مما يؤدي إلى برلمان معلق وجمود سياسي.

وهذا السيناريو من شأنه أن يضع اليمين المتطرف في مواجهة اليسار في البرلمان، مما يجعل من الصعب تمرير التشريعات.

وإذا فاز حزب التجمع الوطني بالأغلبية المطلقة، فسوف تتاح له الفرصة لفرض أجندته القومية والمناهضة للمهاجرين والمحافظة، ووفقًا لموريس، “قد يعرض حكم القانون في فرنسا للخطر”.

والسيناريو الآخر قد يكون تشكيل حكومة مع ائتلاف يتمركز حول حزب ماكرون. ومع ذلك، يقول الصحفي ريكارد جوزوياك، إنه غير متأكد من قدرة ماكرون على “حشد نوع من حكومة الوحدة مع رئيس وزراء تكنوقراط، كما يأمل البعض. وإذا فعل ذلك، فسيكون رئيسًا غير مستقر ويمكن إسقاطه بسهولة تامة”.

ويُظهِر الأداء الانتخابي القوي لحزب التجمع الوطني مدى فعالية حملة مارين لوبان لإزالة السموم من حزب والدها، جان ماري لوبان، مما يجعله أكثر جاذبية للناخب العادي في فرنسا المتعددة الثقافات.

وبعد توليها قيادة الحزب عام 2011، غيرت مارين لوبان اسم الحزب من الجبهة الوطنية إلى حزب التجمع الوطني وحاولت تطهيره من عناصره النازية الجديدة والمعادية للسامية. حتى أنها طردت والدها، الذي لديه تاريخ من اللغة التحريضية ضد المهاجرين، والذي قال ذات مرة إن معسكرات الاعتقال النازية كانت “مجرد تفصيلة من التاريخ”.

ومع ذلك، حتى لو فاز حزب التجمع الوطني في الجولة الثانية، فستظل هناك قيود على الحزب. وتتمتع فرنسا بنظام شبه رئاسي، حيث يتقاسم الرئيس ورئيس الوزراء السلطة.

ويتولى رئيس الوزراء ومجلس الوزراء مسؤولية إدارة العمليات الحكومية اليومية والسياسة الداخلية، في حين يهيمن الرئيس على الأمن القومي والسياسة الخارجية ويمثل البلاد على المسرح العالمي.

وسوف يصبح جوردان بارديلا، الزعيم المشارك الذي لم يتم اختباره لحزب التجمع الوطني، رئيساً للوزراء، ويتقاسم السلطة مع ماكرون بشكل غير فعال على الأرجح.

وبالنسبة إلى اليمين المتطرف، قد تكون هذه لحظة مناسبة للتأثير على الاتحاد الأوروبي. وبدأت المجر، التي يقودها حزب فيدس الوطني المحافظ الذي يتزعمه فيكتور أوربان لأكثر من عقد من الزمان، مهمتها التي تستمر ستة أشهر كرئيسة دورية للكتلة.

وبالإضافة إلى ذلك، حققت الأحزاب اليمينية المتطرفة مكاسب كبيرة في انتخابات البرلمان الأوروبي التي جرت في الفترة من 6 إلى 9 يونيو الماضي، وهي علامة على تنامي المشاعر القومية والشعبوية في جميع أنحاء دول الاتحاد الأوروبي السبعة والعشرين.

ومن الممكن أن يكون نفوذ المملكة المتحدة بمثابة اختبار لجوانب من الصفقة الخضراء للاتحاد الأوروبي، والتي تهدف إلى الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة، والقضاء على التلوث، ودعم الصناعة المستدامة.

وقام حزب التجمع الوطني بحملة ضد اللوائح البيئية للاتحاد الأوروبي، بحجة أنها تضر الوظائف والصناعة الفرنسية.

وتظل الهجرة هي محور التركيز الأساسي لحزب التجمع الوطني الذي يدعو إلى فرض ضوابط أكثر صرامة ويهدف إلى تنفيذ سياسات تعطي الأولوية للمواطنين الفرنسيين للحصول على المزايا الاجتماعية والإسكان والوظائف، وهي إجراءات غير قانونية حاليًا بموجب قانون الاتحاد الأوروبي.

ويضيف “إن الجدران والأسلاك الشائكة شائعة على طول حدود الاتحاد الأوروبي، ويتم إبرام صفقات مع دول ثالثة لإعادة طالبي اللجوء ومنعهم من القدوم في المقام الأول”.

ويؤدي فوز حزب التجمع الوطني في الجولة الأولى إلى تحول تكتيكي بين الأحزاب اليمينية في الاتحاد الأوروبي.

وقد خفف حزب لوبان من موقفه تجاه الاتحاد الأوروبي في السنوات الأخيرة. وبدلا من الدعوة إلى “الخروج الفرنسي”، تهدف الآن إلى إصلاح الاتحاد الأوروبي من الداخل، وجعل الكتلة أكثر توافقا مع وجهات نظرها اليمينية.

ونظراً لنجاح حزب التجمع الوطني، فإن الأحزاب اليمينية الأخرى في مختلف أنحاء الاتحاد الأوروبي قد تحذو حذوه.

ولوبان معجبة بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وتشيد به باعتباره مدافعًا عن القيم الأوروبية التقليدية ضد العولمة وضد النفوذ الأميركي.

الأداء الانتخابي القوي لحزب التجمع الوطني يُظهِر مدى فعالية حملة مارين لوبان لإزالة السموم من حزب والدها، جان ماري لوبان، مما يجعله أكثر جاذبية للناخب العادي في فرنسا

وفي عام 2014، دعمت لوبان ضم روسيا غير القانوني لشبه جزيرة القرم. وإذا فاز بالسلطة، وعد حزبها بوقف تسليم الأسلحة الفرنسية والصواريخ بعيدة المدى إلى أوكرانيا.

ومع ذلك، فقد خفف موقف لوبان في السنوات الأخيرة، فأدانت الغزو الروسي واسع النطاق لأوكرانيا في عام 2022 وأعلنت دعمها للشعب الأوكراني، كل ذلك مع الحرص على عدم تصعيد الوضع مع روسيا.

يقول مارك جاليوتي، المحلل السياسي والأستاذ الفخري في كلية الدراسات السلافية وأوروبا الشرقية بجامعة كوليدج لندن، إنه من غير المرجح أن فرنسا التي تهيمن عليها لوبان “سوف تنفصل فجأة عن التيار السائد وتقول “لن نقوم بذلك، سندعم أوكرانيا بعد الآن”.

ومع ذلك، يضيف أن “أي شيء يقص جناحي إيمانويل ماكرون هو خبر جيد للكرملين” في حربه ضد أوكرانيا، “لأن ماكرون يحاول في الوقت الحالي تقديم نفسه على أنه من أشد الصقور في أوروبا، ويتحدث عن إرسال قوات برية إلى هناك”.

وفي بروكسل قد تكون المماطلة في بعض الأحيان فعّالة بقدر المعارضة الصريحة.

ويقول مارليير، الأستاذ بجامعة كاليفورنيا في لوس أنجلس، إن “حكومة اليمين المتطرف الفرنسية لن تحتاج في الواقع إلى الوقوف ضد أوكرانيا بشكل مباشر حتى يكون لها تأثير على سياسة الاتحاد الأوروبي… إن الدافع لدخول أوكرانيا إلى الكتلة سيكون في الأساس على الجليد”.

ويضيف “الوقت أمر جوهري بالنسبة لأوكرانيا. إنهم بحاجة إلى أسلحة ويحتاجون إلى الدعم الآن، لذا توقعوا شيئًا أكثر فوضوية وأكثر صعوبة بالنسبة إلى أوروبا”.

العرب