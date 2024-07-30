السلام الدائم في السودان لا يقتصر على الطرفين المتحاربين

قد تكون لوقف إطلاق النار في السودان آثار حينية لمعالجة الأزمة الإنسانية في البلاد التي مزقتها الحرب، إلا أن الوصول إلى سلام دائم يتطلب معالجة جوهرية للمشاكل المعقدة، ودون ذلك سيظل شبح الحرب يخيم على الخرطوم بمجرد استنهاض المظالم.

الخرطوم – مع دعوة طرفي النزاع في السودان إلى مفاوضات ترعاها الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية في جنيف، يقلل مراقبون من التوصل إلى تسوية شاملة ما لم يتم إشراك مؤسسات المجتمع المدني وليس فقط الفصائل العسكرية المتحاربة.

وفي السابع والعشرين من مايو، اجتمعت مجموعة واسعة من منظمات المجتمع المدني السودانية في أديس أبابا لحضور المؤتمر التأسيسي لهيئة تنسيق القوى المدنية الديمقراطية في السودان (تقدم).

وكان ذلك بمثابة استعراض للقوة والوحدة للجبهة المدنية السودانية، التي تدفع بقوة نحو المفاوضات بين الفصائل العسكرية المتحاربة في الدولة الأفريقية. ومع ذلك، هناك شكوك كبرى في ما إذا كان من الممكن تحقيق وقف إطلاق النار في الأمد القريب.

وسوف يتطلب وقف إطلاق النار ضغوطا مستمرة من القوى المدنية والمجتمع الدولي لرفع تكاليف القتال بالنسبة إلى الأطراف الرئيسية في الصراع.

ويرى سانتياغو ستوكر، مدير البرنامج المقيم للسودان في المعهد الجمهوري الدولي، في تقرير نشرته مجلة ناشيونال أنتريست، أن مع ظهور وقف إطلاق النار، فإن احتمالات انهياره مرتفعة. ويضيف أنه سوف تكون للكيفية التي يتم بها التوصل إلى الاتفاق ومن هم المشاركون فيه آثار كبرى على استدامة السلام.

مع تصاعد القتال حول عاصمة شمال دارفور الفاشر وفي أجزاء أخرى من السودان وتفاقم الأزمة الإنسانية، هناك حاجة ماسة إلى وقف إطلاق النار.

واعتبارا من الرابع والعشرين من مايو، وثق مشروع بيانات موقع وأحداث الصراع المسلح أكثر من 17000 حالة وفاة مباشرة نتيجة للصراع. ووفقا للجنة الإنقاذ الدولية، يحتاج ما يقرب من 25 مليون شخص إلى مساعدات إنسانية.

وسيكون التوصل إلى وقف إطلاق النار خطوة حاسمة في فك حجب تدفق المساعدات الإنسانية وزيادة مستوى المساعدة من المجتمع الدولي، والتي تقل كثيرا عما هو مطلوب (16 في المئة فقط من خطة الاستجابة الإنسانية للسودان لعام 2024 ممولة حاليا، وفقا لمنظمة أطباء بلا حدود).

وفي حين وافقت قوات الدعم السريع مرارا وتكرارا على وقف إطلاق النار من حيث المبدأ، رفضت القوات المسلحة السودانية الدعوات إلى وقف إطلاق النار، وتعهدت بالقتال حتى النصر.

وفي التاسع والعشرين من مايو، رفض نائب رئيس مجلس السيادة، الذي تسيطر عليه القوات المسلحة السودانية، مالك عقار مبادرات وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن لمشاركة القوات المسلحة السودانية في عملية جدة للسلام، قائلا إن “الذهاب إلى جدة لن يحدث إلا على جثثنا”.

ومن غير المرجح أن يتوصل المتحاربون إلى وقف إطلاق النار ما لم ينظر الجانبان إلى تكلفة القتال على أنها أعلى من تكلفة وقف إطلاق النار.

ومع ذلك، تشير دراسات الحالة إلى أن الجبهة المدنية القوية التي تعمل بالتنسيق الوثيق مع المجتمع الدولي يمكن أن تغير حسابات القوات المسلحة السودانية وتدفعها وقوات الدعم السريع إلى طاولة المفاوضات.

ويشير ستوكر إلى أن الجبهة المدنية قادرة على زيادة الضغوط من خلال توسيع نطاقها لتشمل قطاعات محايدة من المجتمع، وهو ما تعهدت به حركة تقدم مؤخرا، ومن خلال الدعوة بقوة إلى رؤية واضحة ومتماسكة على الساحة الدولية.

ويمكن للمجتمع الدولي أن يزيد من التدابير العقابية، بما في ذلك العقوبات، ضد قيادة قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية وأعضاء رئيسيين في الائتلاف الحاكم للقوات المسلحة السودانية، بما في ذلك الشركات والجماعات الدينية المتشددة. ويتعين على المجتمع الدولي أيضا أن يزيد الضغوط على موردي الأسلحة والممولين الدوليين لوقف دعمهم للمقاتلين.

وفي حين دعت حركة تقدم إلى تدخل دولي، فإن مثل هذا التدخل غير مرجح في الأمد القريب. ومع ذلك، هناك مجال كبير لزيادة الضغوط على قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية، وهو ما يتوقف قبل التدخل العسكري.

وكانت العقوبات التي تم فرضها حتى الآن على قيادة قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية محدودة، ولم يتم اتخاذ سوى القليل من الإجراءات بشأن حظر الأسلحة على المستوى الوطني أو الضغط بشكل هادف على الداعمين الدوليين للمتحاربين.

نادرا ما يتم إشراك القوات المدنية في المفاوضات المباشرة. وهناك بعض الأمثلة، مثل عملية السلام في ليبيريا (التي بلغت ذروتها في اتفاق أكرا للسلام الشامل عام 2003)، حيث تم إشراك مجموعة من مجموعات المجتمع المدني (بما في ذلك منظمات حقوق الإنسان، والمرأة، والمنظمات القانونية) كمندوبين رسميين. وكان هذا الاستثناء وليس القاعدة، ومع ذلك، في حالة ليبيريا، تم تمكين المشاركة المدنية من خلال وجود القوات الدولية. وفي حالات أخرى، شكل المدنيون العملية بطرق غير مباشرة ولكنها مهمة.

وفي حالة السودان، فإن وقف إطلاق النار الأكثر ترجيحا سيكون اتفاقا بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع لكنه سيفشل في توفير خارطة طريق للمفاوضات أو معالجة أي قضايا جوهرية.

ومن المرجح أن يكون هذا نظرا لصعوبة حل القضايا الكامنة وراء الصراع بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، فضلا عن الضغوط من المجتمع الدولي لحرمان المقاتلين من فرصة رسم الترتيبات الدستورية والحكومية المستقبلية في السودان.

ومع ذلك، يُظهر التحليل التجريبي لبيانات وقف إطلاق النار التاريخية أن وقف إطلاق النار في القارة الأفريقية الذي يتضمن جدولا زمنيا للمفاوضات أو دفع عملية السلام من المرجح أن يكون أكثر ديمومة (أن يستمر بعد تاريخ الانتهاء المقرر في البداية)، مع معدل نجاح يبلغ حوالي 26 في المئة مقارنة بمعدل نجاح يبلغ 13 في المئة لوقف إطلاق النار المنفصل عن المفاوضات الجوهرية.

سوف تكون للكيفية التي يتم بها التوصل إلى الاتفاق ومن هم المشاركون فيه آثار كبرى على استدامة السلام

ولذلك، من الأهمية بمكان أن يتضمن أي اتفاق لوقف إطلاق النار خارطة طريق أو إطار عمل، والتي لا يمكن إنتاجها بشكل موثوق إلا من قبل الجبهة المدنية والمجتمع المدني.

وكما أشار المبعوث الأميركي الخاص إلى السودان توم بيرييلو في تصريحات أدلى بها مؤخرا، “لا ينبغي للمدنيين أن يظهروا في المحادثات فحسب، بل ينبغي للمدنيين أن يحددوا شروط المناقشات أيضا”. وأظهرت الدراسات التجريبية أن التسويات التي تعالج التناقضات السياسية الأساسية التي أدت إلى الصراع في المقام الأول هي الأكثر احتمالا للنجاح.

وفي حين تم الحديث كثيرا عن شخصية عبدالفتاح برهان من القوات المسلحة السودانية ومحمد حمدان دقلو (حميدتي) قائد قوات الدعم السريع وتاريخهما الطويل والمعقد، إلا أن هناك قوى هيكلية أكبر، وتناقضات أساسية، وراء الحرب الحالية والانقلاب والثورة السابقين.

ويتطلب إنشاء إطار أو خارطة طريق موثوقة لمعالجة هذه التناقضات المشاركة القوية من المجتمع المدني السوداني والأحزاب السياسية، والعديد منها منظم حاليا تحت مظلة تقدم، وكذلك الشباب السوداني، الذي تمثل تطلعاته لجان المقاومة السودانية وغيرها من المنظمات. وأكد مؤتمر تقدم التأسيسي الذي اختتم مؤخرا التزام المجتمع المدني بمجموعة واسعة من المبادئ، بدءا من الوصول الإنساني إلى تمثيل المرأة والشباب إلى الفيدرالية والديمقراطية والعلمانية.

وبغض النظر عن موعد بدء المفاوضات الجوهرية، فإن فوائد وقف إطلاق النار واضحة في الأمد القريب، إذ يمكن أن يسمح بتوزيع المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين والممتلكات. كما يمكن لوقف إطلاق النار الفاشل أن يمهد الطريق لوقف إطلاق نار ناجح في المستقبل.

وبالتالي، يجب أن يكون أي وقف لإطلاق النار تطورا مرحبا به. ومع ذلك، فإن السلام الدائم يتطلب مفاوضات جوهرية تعالج بشكل موثوق التناقضات الأساسية، ولا يمكن القيام بذلك دون المشاركة القوية من الأصوات المدنية وزيادة الضغط الدولي بشكل كبير على القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع.

العرب