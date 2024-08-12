تجاوزت 2 ترليون دينار.. ارتفاع المدفوعات الالكترونية في العراق خلال الشهر الماضي

اكد الباحث الاقتصادي منار العبيدي، ارتفاع المدفوعات الالكترونية في العراق خلال شهر تموز الماضي متجاوزة حاجز 2 ترليون دينار عراقي.

وذكر العبيدي في بيان ان “المدفوعات الالكترونية ارتفعت خلال شهر تموز 2024 لتتجاوز حاجز ال 2 ترليون دينار عراقي مستندة على ارتفاع المدفوعات الالكترونية الحكومية والتي بلغت خلال شهر تموز الماضي 912 مليار دينار عراقي مرتفعة عن شهر حزيران 2024 بنسبة 17% بالاضافة الى ارتفاع المدفوعات الالكترونية لنقاط البيع وسحوبات اجهزة ال ATM والسحب النقدي بنسبة 26% لتبلغ 1 ترليون دينار “.

وأضاف العبيدي “كما ارتفعت المدفوعات الالكترونية لخدمات دفع الفواتير كالكهرباء والجوازات والخدمات الاخرى بنسبة 40% لتصل الى 31 مليار دينار عراقي اما المدفوعات الالكترونية لمحطات الوقود فارتفعت بنسبة 4% ولتصل الى 44 مليار دينار عراقي”.

وأشار الى ان “مجمل المدفوعات الالكترونية خلال سنة 2024 قد بلغ 10.4 ترليون دينار عراقي ومن المتوقع ان يصل الى اكثر من 20 ترليون دينار عراقي”.

وبين العبيدي ان “هذه الاحصائيات تشمل المدفوعات الالكترونية التي تمر عبر المقسم الوطني ولا تشمل المدفوعات الالكترونية التي تحدث لنقاط بيع خارج العراق”.

وأوضح ان “النمو الكبير الذي حدث على امتداد سنة للمدفوعات الالكترونية الحكومية واضح وكذلك ارتفاع المدفوعات الالكترونية لخدمات دفع الفواتير الا ان عمليات الدفع الالكتروني عبر محطات الوقود ما زالت دون المستوى المطلوب مقارنة مع حجم مشتقات الوقود التي يتم بيعها”.

ونوه الى ان “المدفوعات الالكترونية الحكومية شكلت ما نسبته 45% من مجمل المدفوعات بينما شكلت المدفوعات الالكترونية لنقاط البيع وسحوبات اجهزة ال ATM والسحب النقدي ما نسبته 51% اما المدفوعات الالكترونية لفواتير الخدمات فبلغت نسبتها 1.57% والمدفوعات الالكترونية لمحطات الوقود فبلغت 2.19%”.